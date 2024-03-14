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Son dakika: Kocaeli'ye tramvay müjdesi! Şehir Hastanesi ile şehir merkezi arası 15 dakika! 17 Mart'ta açılıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu bir ile daha raylı sistem müjdesi verdi. Kocaeli şehir merkezi ile Kocaeli Şehir Hastanesi’ni birbirine bağlayacak 3 kilometrelik Kocaeli Şehir Hastanesi Tramvay Hattı’nın 17 Mart’ta hizmete açılacağını bildirdi. Söz konusu tramvay ile ulaşım 15 dakikaya düşecek. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 14 Mart 2024, 13:12 Güncelleme 14 Mart 2024, 13:22
Son dakika: Kocaeli’ye tramvay müjdesi! Şehir Hastanesi ile şehir merkezi arası 15 dakika! 17 Mart’ta açılıyor

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, özellikle büyükşehirlerde ulaşımın en kolay ve hızlı sağlandığı yollardan birinin metro ve tramvay gibi raylı sistemler olduğunu vurgulayarak, bu kapsamda raylı sistem ağının gelişmesine büyük önem verdiklerini söyledi.

Uraloğlu, "Özellikle büyük şehirlerde yaşayan vatandaşlarımızın trafik nedeniyle yaşamının kâbusa dönüşmemesi için çok önemli kent içi raylı sistem projelerini Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak biz yapıyoruz. Şehir, belediye ayrımı yapmadan vatandaşlarımız için hizmette dur durak demiyoruz" dedi.

Bu kapsamda Kocaeli Şehir Hastanesi'ne ulaşımı kolaylaştıracak tramvay hattını projelendirdiklerini belirten Uraloğlu, 2022 yılı kasım ayında sözleşmesinin imzalayarak hattın yapımını başlattıklarını anımsattı.

ŞEHİR HASTANESİ 15 DAKİKAYA DÜŞECEK
Bakan Uraloğlu, Kanal Yolu, Turan Güneş, Başaran, FTR ve Şehir Hastanesi olmak üzere beş istasyondan oluşan 3,1 kilometrelik hattın yapımını bir buçuk yıldan kısa sürede tamamladıklarını vurgulayarak, "17 Mart itibariyle hizmete alacağımız Şehir Hastanesi Tramvay hattımız ile İzmitli vatandaşlarımızı trafik çilesinden kurtaracağız. Şehrin dışında bulunan Kocaeli Şehir Hastanesi'ne ulaşım 15 dakikaya düşecek hattımız, günde 210 bin vatandaşımızı taşıyacak. Hattımız, Otogar istasyonundan Plajyolu tramvay hattına da entegre olacak" dedi.

"416 KİLOMETRE KENT İÇİ RAYLI SİSTEM PROJESİNE DEVAM EDİYORUZ"
Proje kapsamında 12,4 kilometre ray imalatı yapıldığını, 5 adet istasyonun da betonarme, mimari imalatlarını tamamladıklarını açıklayan Uralığlu, "Toplamda 40 bin 819 m3 beton, 5 bin 975 ton demir imalatı gerçekleştirdik. Ayrıca 8 bin 500 m3 Taş Duvar, 3 bin 980 m2 Taş Pere ve 2 bin 400 metre Fore Kazık imalatı da tamamladık. Projemizin Elektromekanik imalatları ve sinyal imalatlarını da yaptık. Göründüğünden çok daha büyük bir projeyi kısa sürede hizmete verdik. Çünkü 2003 yılından itibaren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde demiryolları sektöründe dev yatırımlarla büyük mesafeler kat ettiğimiz gibi kent içi raylı ulaşım sistemlerinde başta büyük şehirlerimiz olmak üzere ülkemiz genelinde büyük ilerlemeler kat ettik. Hiçbir projeyi küçük görmedik. Hiçbir projede gecikmeye izin vermedik. Bakanlık olarak Türkiye genelinde 416 kilometre kent içi raylı sistem projesine daha devam ediyoruz. İstanbul, Kocaeli ve Bursa'da da toplam 60,7 kilometre raylı sistem hattının yapım çalışmalarını sürdürüyoruz" diye konuştu.

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