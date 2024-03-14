SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Son dakika: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu! 20 ilde online çocuk istismarcılarına operasyon: 50 kişi yakalandı

Son dakika haberleri... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 20 ilde online çocuk istismarcılarına yönelik düzenlenen SİBERGÖZ-25 operasyonlarında 50 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 14 Mart 2024, 15:29 Güncelleme 14 Mart 2024, 15:48
Son dakika: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu! 20 ilde online çocuk istismarcılarına operasyon: 50 kişi yakalandı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklaması şu şekilde:

Yalova, İzmir, Sivas ve Samsun merkezli 2️⃣0️⃣ ilde Nitelikli Dolandırıcılık, Çevrimiçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi suçlarına yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen "SİBERGÖZ-25" operasyonlarında 5️⃣0️⃣ şüpheli yakalandı❗️

Bilişim sistemlerini kullanarak dolandırıcılık yapanların enselerindeyiz. Kara Vatan'da olduğu gibi Siber Vatan'da da sanal devriyelerimiz 7 gün 24 saat görevlerinin başında❗️

Online çocuk istismarcılarına operasyon

Başsavcılıklarımız, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığımız (MASAK) ve Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde yapılan çalışmalar sonucu; Yalova, İzmir, Sivas ve Samsun merkezli Mersin, Adana, İstanbul, Hatay, Batman, Mardin, Konya, Kayseri, Malatya, Siirt, Denizli, Gaziantep, Burdur, Bursa, Muğla ve Balıkesir'de eş zamanlı olarak düzenlenen "SİBERGÖZ-25" operasyonlarında;

YALOVA:
❌ Yalova İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Yalova merkezli Mersin, Adana, İstanbul, Hatay, Batman, Mardin, Konya, Kayseri, Malatya ve Siirt'te düzenlenen operasyonlarda;
📌Sosyal medya platformları üzerinden "Forex Yatırım ve Yüksek Kazanç Vaadiyle Yatırım" paylaşımları üzerinden iletişime geçtikleri vatandaşlardan para talep etmek suretiyle 400.000 TL haksız kazanç sağlayarak, nitelikli dolandırıcılık suçunu işledikleri tespit edilen 1️⃣6️⃣ şüpheli yakalandı.

İZMİR:
❌İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; İzmir merkezli Denizli, Adana, Gaziantep, Burdur, Mersin, Muğla, Bursa ve Balıkesir'de düzenlenen operasyonlarda;
📌Oltalama siteleri üzerinden "Kiralık Ev, Ürün Satışı" adı altında ilan vererek "Kaparo/Depozito Bedeli" adı altında 120 müşteki şahıstan 5.000.000 TL haksız kazanç elde ederek, nitelikli dolandırıcılık suçu işledikleri tespit edilen 2️⃣3️⃣ şüpheli yakalandı.

SİVAS:
❌Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Sivas merkezli Mersin, Adana ve Batman'da düzenlenen operasyonlarda;
📌Sosyal medya platformları üzerinden "Forex Yatırım" temasını üzerinden 6 müşteki şahıstan 500.000 TL haksız kazanç elde ederek, nitelikli dolandırıcılık suçu işledikleri tespit edilen 7️⃣ şüpheli yakalandı.

SAMSUN:
❌Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu;
📌Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne gönderilen NCMEC (Ulusal Kayıp ve İstismara Uğramış Çocuklar Merkezi) raporları doğrultusunda "Çevrimiçi Çocuğun Cinsel İstismarı" suçunu işledikleri tespit edilen 4️⃣ şüpheli yakalandı.

Operasyonlar sonucu:
📌Çok miktarda Türk Lirası ve
📌Çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Başsavcılıklarımızı, MASAK'ı ve Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan Ağrı Mitinginde önemli açıklamalar | CHP-DEM pazarlığı: Sırtını örgüte dayayan siyasiler kirli pazarlık peşinde
DEM’le PKK’nın bağı bir kez daha kanıtlandı! Yakalanan ’Şervan Amed’ öttü: HDP dağa kaçırdı, ABD askerleri eğitti, Türkiye’ye böyle iftira attılar
Casper VIA X40 satışta!
Son dakika: Konya’da Türk Yıldızları’na ait F-5 düştü! Pilot paraşütle kurtuldu... Bir askeri personel şehit oldu
Bu paralar buzdağının görünen yüzü! İşte CHP’nin şaibeli para skandalının kilit isimleri...
Bağdat’ta PKK’yı bitirecek güvenlik zirvesi! Hakan Fidan, Yaşar Güler ve İbrahim Kalın Irak’a gidiyor... MSB’den resmi açıklama
Türk Telekom
İmamoğlu kasaya çöktü CHP’nin hazine yardımları Ekremci medyaya aktı! İBB bütçesi de fona meze oldu... Parayla haber skandalı
Türkiye’nin gündemine bomba gibi düşen kazada çarpıcı gelişme! Canavar anne ve oğlunun ABD’de görüntüleri ortaya çıktı
Başkan Erdoğan müjdeyi verdi! Gabar’dan sonra iki yeni petrol arama alanı daha: Kato Dağı ve Faraşin Yaylası
Kadıköy’de tur gecesi! İsmail Kartal ilk 11’ini belirledi
CHP’li Çetin Çapan’dan Ekrem İmamoğlu’na sert sözler: Yalancının!
Son dakika: Cumhur İttifakı İstanbul adayı Murat Kurum’dan Ekrem İmamoğlu’na salvo! Tutmadığı sözleri sıralayıp Nisan’da geliyoruz dedi
İmamoğlu’ndan ’kayıt dışı para’ itirafı! Yakayı kurtarmak için Genel Merkez’i sattı: Usul açısından hatalı, eksik
İETT otobüsünün içi karıştı! Şoför kalbinden bıçaklandı | O ANLAR KAMERADA
SON DAKİKA