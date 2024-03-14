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Son dakika: Cumhur İttifakı Ankara adayı Turgut Altınok: Ankara'yı turizm merkezi yapacağız

Son dakika haberleri... Atılım Üniversitesi İşletme Fakültesince Orhan Zaim Konferans Salonu'nda düzenlenen "Yerel Yönetimler" konulu konferansa katılan Cumhur İttifakı'nın Ankara adayı Turgut Altınok, "Ankara'yı turizm açısından önemli bir merkez yapmak, önce kent merkezinden başlamak istiyoruz. Ulus tarihi alanı çevresiyle birlikte yeni bir düzenlemeyle turizm alanı yapmak istiyoruz." diye konuştu.

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Giriş Tarihi 14 Mart 2024, 15:25 Güncelleme 14 Mart 2024, 15:43
Son dakika: Cumhur İttifakı Ankara adayı Turgut Altınok: Ankara’yı turizm merkezi yapacağız

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Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkan adayı Turgut Altınok, üniversite öğrencileriyle buluştu.

Altınok'un basın ofisinden yapılan açıklamaya göre, Altınok, Atılım Üniversitesi İşletme Fakültesince Orhan Zaim Konferans Salonu'nda düzenlenen "Yerel Yönetimler" konulu konferansa katıldı.

Turgut Altınok, konuşmasında, Türkiye'de yerel yönetim anlayışındaki değişikliklere dikkati çekerek, deneyimlediği örnekleri öğrencilere aktardı.

Yerel yönetimlerin asfalt, temizlik ve kanalizasyon gibi altyapı sorumluluğunun geride kaldığını ifade eden Altınok, şöyle konuştu:

"Sağlık ocakları ve hastane yaptık. İlgili bakanlığa devrettik. Böylece belediyecilikte ilk defa altyapının dışında insanın diğer sorunlarıyla da ilgilenen bir belediyecilik anlayışını geliştirdik. İlçede ilk defa kütüphaneyi biz kurduk. Yani yerel yönetimlerin felsefesini insan odaklı hizmetlere döndürme aşamasında benim de katkım oldu."

"ANKARA'YI TURİZM AÇISINDAN ÖNEMLİ BİR MERKEZ YAPMAK İSTİYORUZ"

Belediye başkanının şehrin sadece bugününü değil geleceğini de planlamak ve yönetmek zorunda olduğunu ifade eden Altınok, kentteki yöneticilerin, şehir ekonomisine çeşitli projeler geliştirerek katkıda bulunmasının önemine işaret etti.

Ankara'nın tarih ve kültürüyle turizm potansiyele sahip olduğunu dile getiren Altınok, "Ankara'yı turizm açısından önemli bir merkez yapmak, önce kent merkezinden başlamak istiyoruz. Ulus tarihi alanı çevresiyle birlikte yeni bir düzenlemeyle turizm alanı yapmak istiyoruz." diye konuştu.

Altınok, Akyurt'ta inşaatı devam eden uluslararası fuar alanını bitireceklerini, termal kaynakları değerlendireceklerini ve müzeler inşa edeceklerini, tropik sera oluşturacaklarını söyledi.

Etkinliğe, Atılım Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Yalçın Zaim, Mütevelli Heyeti Üyesi Cengiz Altınkaya, Atılım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Serkan Eryılmaz, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

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