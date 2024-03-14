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Son dakika: Esenyurt'ta İETT otobüsüne kamyonet çarptı

Son dakika haberleri... Esenyurt'ta durağa girmeye çalışan İETT otobüsüne cam yüklü kamyonet çarptı. Otobüsün camlarının kırıldığı kazada, yolcular panikle dışarıya çıktı.

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Giriş Tarihi 14 Mart 2024, 13:52 Güncelleme 14 Mart 2024, 13:52
Son dakika: Esenyurt’ta İETT otobüsüne kamyonet çarptı

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Kaza, saat 10.30 sıralarında, Namık Kemal Mahallesi Doğan Araslı Bulvarı üzerinde meydana geldi.

İddiaya göre, Melih K. idaresinde bulvar üzerinde seyir halindeki 34 JTK 44 plakalı cam yüklü kamyonet, yolcu almak için durağa doğru manevra yapan Arif Samet E. idaresindeki 34 NL 7039 plakalı İETT otobüsüne arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kamyonetteki camlar İETT otobüsünün üzerine devrildi.

Kazada, panikleyen yolcular otobüsten hızla indi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Polis, çevrede güvenlik önlemi alarak kamyonet sürücüsüne alkol testi yaptı. Kazada, İETT otobüsünün camları kırıldı.

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