DEM’le PKK’nın bağı bir kez daha kanıtlandı! Yakalanan ’Şervan Amed’ öttü: HDP dağa kaçırdı, ABD askerleri eğitti, Türkiye’ye böyle iftira attılar





ABD ASKERLERİNDEN EĞİTİM ALMIŞ



Diyarbakır'a gittiğinde HDP il binasında Eylem kod adlı kişiyle buluştuğunu ve yanında taşıdığı ceviz içindeki notu Eylem'e teslim ettiğini anlatan E.K. itiraflarını şöyle sürdürdü:



"Eylem kağıt parçasını okuduktan sonra not kağıdını yakarak yok etti. Kırsala götürülmem için bir araç ayarlayacağını söyledi. Bir süre sonra belinde silah olan bu kişi beni araçla Lice'ye götürdü. Beni burada başka bir örgüt mensubu karşıladı ve bana 'Şervan Amed' kod adını verdi. Burada 40 kişiden oluşan bir örgüt kampında eğitim almaya başladım. Kampta askeri, siyasi ve ideolojik eğitimler aldım. Daha sonra bir grupla Aynularab (Kobani) bölgesine geçtim. 2016 yılında Fransızlara ait çimento fabrikasının arkasında bulunan konteynerlerde ABD askerleri tarafından sağlık, sabotaj, silahlı saldırı ve ilk yardım eğitimleri aldım. Bir süre sonra gizlice edindiğim cep telefonu ile annemle irtibata geçtim. Annem benden örgütten kaçıp eve dönmemi istedi. Örgüt benim ailemle görüştüğümün farkında varınca beni cezalandırdı. 2017 yılında başka bir tabura görevlendirmem yapıldı."

E.K. ifadesinde, terör örgütünün eylem birimlerine, "hava saldırılarına karşı ormanlık alanlarda dağınık olarak bulunun" talimatı verdiğini anlattı.

Suriye'de aldıkları eğitimlere değinen E.K, "TSK saldırılarına karşı tünel yapımı ve tünel savaşlarına yönelik eğitim aldık. Bize uçak keşiflerinden nasıl korunmamız gerektiği, tankların saldırılarından nasıl kaçılacağı yönünde eğitimler verildi. Ayrıca olası TSK saldırısına karşı kırsalda bulunan boş evlere, tarlalara, dağlık alanlara ve ovalara gece geç saatlerde yaşam malzemesi ve mühimmat sakladık, sığınaklar inşa ettik. Tünellerde yaklaşık 15 gün boyunca kaldık." ifadelerini kullandı.