14 Mart Tıp Bayramı'nda bir ilk! ASELSAN açıkladı: Yerli ve milli Mobil Dijital Röntgen Cihazı (ADR-M100) kullanıma alındı

ASELSAN'ın tamamen milli imkanlarla geliştirdiği Mobil Dijital Röntgen Cihazı (ADR-M100), ilk kez kullanıma alındı.
ASELSAN'ın açıklamasına göre, milli imkanlarla geliştirilen ADR-M100 kullanıma sunuldu. Açıklamaya göre, ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol da Hacettepe Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Bülent Erbil, Prof. Dr. Ruhi Onur, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Birimi Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Necla Özer'den Mobil Röntgen Cihazının kullanımı hakkında bilgi aldı.
Akyol, ziyaret sırasında Beyin Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanlığı Servisinde ASELSAN Mobil Dijital Röntgen Cihazının kullanım demonstrasyonunu yerinde gördü. Prof. Dr. Onur, ASELSAN ile yürütülen "Yapay Zekâ Destekli Karar Destek Algoritması" geliştirme çalışmaları hakkında Akyol ile bilgi paylaştı.