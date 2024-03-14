14 Mart Tıp Bayramı'nda bir ilk! ASELSAN açıkladı: Yerli ve milli Mobil Dijital Röntgen Cihazı (ADR-M100) kullanıma alındı

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ASELSAN'ın tamamen milli imkanlarla geliştirdiği Mobil Dijital Röntgen Cihazı (ADR-M100), ilk kez kullanıma alındı. ASELSAN'dan milli Mobil Röntgen Cihazı!

ASELSAN'ın açıklamasına göre, milli imkanlarla geliştirilen ADR-M100 kullanıma sunuldu. Açıklamaya göre, ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol da Hacettepe Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Bülent Erbil, Prof. Dr. Ruhi Onur, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Birimi Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Necla Özer'den Mobil Röntgen Cihazının kullanımı hakkında bilgi aldı. Akyol, ziyaret sırasında Beyin Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanlığı Servisinde ASELSAN Mobil Dijital Röntgen Cihazının kullanım demonstrasyonunu yerinde gördü. Prof. Dr. Onur, ASELSAN ile yürütülen "Yapay Zekâ Destekli Karar Destek Algoritması" geliştirme çalışmaları hakkında Akyol ile bilgi paylaştı.

YENİ BİR DÖNEM BAŞLIYOR Açıklamada görüşlerine yer verilen Akyol, Milli Teknoloji Hamlesi çerçevesinde cihazı Türkiye'ye kazandırdıklarını belirterek, şunları kaydetti: "Böylesine anlamlı bir günde, 14 Mart Tıp Bayramı'nda yeni bir başarı hikayesine daha imza attık. Türkiye'nin sayılı üniversite hastanelerinden Hacettepe Üniversitesine, Mobil Röntgen Cihazımızı kazandırdık. Cihazın geliştirilmesinde emeği geçen ASELSAN mühendislerimize teşekkür ediyorum. Ayrıca ekibimize, klinik çalışmalarda katkı sağlayan Hacettepe Üniversitesi Başhekimi Doç. Dr. Bülent Erbil ve Radyoloji Bölümünden hocamız Prof. Dr. Ruhi Onur'a desteklerinden dolayı şükranlarımı sunuyorum. Hacettepe bu ürünün sadece kullanıcısı değil aynı zamanda geliştiricisi. Hocalarımız ürünün tasarım aşamasında çok değerli katkılar verdiler." Akyol, ASELSAN olarak Türk ordusunun hizmetindeyken artık sağlık ordusunun da hizmetinde olduklarının altını çizerek, "Bizim savunma alanında çok başarılı ürünler çıkarmamızda ordumuzla yakın ilişkimiz çok etkili olmuştur." değerlendirmesini yaptı.