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İstanbul'da CHP'den istifa eden 400 kişi AK Parti'ye katıldı

İstanbul'da, CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katılan 400 kişiyi temsilen kanaat önderlerine parti rozeti takıldı. AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe, "Gönlümüzü, yüreğimizi birleştirerek 31 Mart seçimlerinde de sizlerle birlikte inşallah İstanbul'umuzda da en güzel sonucu alacağız." dedi.

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Giriş Tarihi 14 Mart 2024, 18:06 Güncelleme 14 Mart 2024, 19:02
İstanbul’da CHP’den istifa eden 400 kişi AK Parti’ye katıldı

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İstanbul'da, CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katılan 400 kişiyi temsilen kanaat önderlerine parti rozeti takıldı.

CHP'den istifa eden 400 kişi AK Parti'ye katıldı!

AK Parti İl Başkanlığı'nda düzenlenen törende konuşan İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde birçok konuda mesafe aldıklarını söyledi.

Şehirleri canlı bir organizma olarak görüp sürekli hizmet etmeye, büyütmeye, geliştirmeye gayret ettiklerini vurgulayan Kabaktepe, 5 yılda bir vatandaşların huzuruna çıkıp yetki talep ettiklerini, vatandaşların da hem hükümet hem de belediyeler noktasında yetki verdiğini, kendilerinin de hizmete devam ettiğini dile getirdi.

Kabaktepe, yüreklerinin her zaman kardeşlerine açık olduğunu ifade ettiklerini belirterek, "Bu anlamda gönlümüzü, yüreğimizi birleştirerek 31 Mart seçimlerinde de sizlerle birlikte inşallah İstanbul'umuzda da en güzel sonucu alacağız. Buna eminim. İstanbul'umuz için alacağız, ilçelerimiz için alacağız." dedi.

Geçen hafta da partiye katılım töreni düzenlediklerini anımsatan Kabaktepe, bu programın enerjilerini, coşkularını ve inançlarını artırdığını ifade etti.

Kabaktepe, katılımcıların desteğinin Türkiye'de de hissedileceğine inandığını, İstanbul'da sadece seçim açısından değil, ailelerinin büyümesinin, omuz omuza yürümenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Partiye katılanlar adına konuşan Abdül Hafız Aydın da 2009'dan bu yana hasret çektiğini, sevdiği yuvasına geri döndüğü için mutlu ve heyecanlı olduğunu belirterek, yarından itibaren dostları, arkadaşları ve kanaat önderleriyle sahaya ineceklerini belirtti.

Aydın, halkın desteğiyle seçimi kazanacaklarını, bu yarışı çok önde bitireceklerinden emin olduğunu ifade etti.

Programda, AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya ile Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun da birer konuşma yaptı.

Törende, parti yöneticileri tarafından, teşkilata üye olanları temsilen Doğu bölgelerinden kanaat önderlerine parti rozeti takıldı.

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