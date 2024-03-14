Cumhur İttifakı İBB Başkan Adayı Murat Kurum, Cem Vakfı Genel Merkezi’ni ziyaret etti

CEM VAKFI'NA ZİYARET Kurum bugün Bahçelievler'de bulunan Cem Vakfı Genel Merkezi'ni ziyaret etti.

Seçim çalışmalarını sürdüren Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Başkan Adayı Murat Kurum temas ve ziyaretlerini sürdürüyor.

"GELİN CANLAR BİR OLALIM"

Cem Vakfı Genel Başkanı Prof. Dr. İzzettin Doğan ile bir araya gelen Kurum'a ziyaretinin sonunda "Gelin canlar bir olalım" yazılı çini tabak takdim edildi.