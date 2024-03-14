Cumhur İttifakı İBB Başkan Adayı Murat Kurum, Cem Vakfı Genel Merkezi’ni ziyaret etti

Seçim çalışmalarını sürdüren Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Başkan Adayı Murat Kurum temas ve ziyaretlerini sürdürüyor.
CEM VAKFI'NA ZİYARET
Kurum bugün Bahçelievler'de bulunan Cem Vakfı Genel Merkezi'ni ziyaret etti.
Seçim çalışmalarını sürdüren Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Başkan Adayı Murat Kurum temas ve ziyaretlerini sürdürüyor.
CEM VAKFI'NA ZİYARET
Kurum bugün Bahçelievler'de bulunan Cem Vakfı Genel Merkezi'ni ziyaret etti.
"GELİN CANLAR BİR OLALIM"
Cem Vakfı Genel Başkanı Prof. Dr. İzzettin Doğan ile bir araya gelen Kurum'a ziyaretinin sonunda "Gelin canlar bir olalım" yazılı çini tabak takdim edildi.
SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI
Kurum ziyarete ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulundu.
Ziyaretten fotoğraflar paylaşan kurum şu ifadeleri kullandı:
"Cem Vakfı Genel Başkanı Prof. Dr. İzzettin Doğan'ı ziyaret ettik. Kardeşlik ikliminin gönül şehri İstanbul'u, çalışmalarını, beklentilerini konuştuk. Misafirperverlikleri ve nezaketleri için teşekkür ediyorum."