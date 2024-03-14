Cumhur İttifakı ABB adayı Turgut Altınok'tan taksici esnafına 'sıfır araba' vaadi: "Yerli ve milli Togg ile konuşacağız"

Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkan adayı Turgut Altınok, Ankara Umum Otomobilciler ve Şoförler Esnaf Odası'nı ziyaret etti. Taksici esnafıyla bir araya gelen Altınok, burada yaptığı konuşmada, taksici esnafının tatil ve pandemi gözetmeden kamu hizmeti sunduğunu belirtti.

Kente gelen turist sayısını artırmak amacıyla çeşitli projeleri hayata geçireceğini söyleyen Altınok, "Ayrıca araçlarınızı yenileyeceğim. Ankara'da trafik maalesef çile haline geldi. Sayın Cumhurbaşkanı'na 'Efendim esnafın böyle bir beklentisi var' diye ilettim. Her sene araç girişi var. Bu trafiği yol yaparak çözeceksin." ifadesini kullandı.