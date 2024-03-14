HAVA DURUMU | Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji’den uyarı üstüne uyarı! Şiddetli yağış, kuvvetli rüzgar, toz taşınımı... | 14 Mart 2024 hava durumu

BÖLGELERİMİZDE HAVA MARMARA Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. EDİRNE °C, 15°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı İSTANBUL °C, 14°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı KIRKLARELİ °C, 14°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı KOCAELİ °C, 16°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. A.KARAHİSAR °C, 13°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı DENİZLİ °C, 18°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı İZMİR °C, 19°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde ve gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı MUĞLA °C, 14°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı AKDENİZ Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. ADANA 11°C, 21°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı ANTALYA 11°C, 20°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı HATAY 11°C, 20°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı MERSİN 13°C, 20°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Sivas çevrelerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40 ila 60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. ANKARA °C, 12°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı ÇANKIRI °C, 12°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı ESKİŞEHİR °C, 14°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı KONYA °C, 14°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. BOLU °C, 12°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı KARABÜK °C, 14°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı SİNOP °C, 14°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı ZONGULDAK °C, 12°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı