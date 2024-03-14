HAVA DURUMU | Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji’den uyarı üstüne uyarı! Şiddetli yağış, kuvvetli rüzgar, toz taşınımı... | 14 Mart 2024 hava durumu

BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı
DENİZLİ °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde ve gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 11°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA 11°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY 11°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
MERSİN 13°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Sivas çevrelerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40 ila 60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
ANKARA °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı
ÇANKIRI °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı
KONYA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KARABÜK °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
SİNOP °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin doğusunun iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40 ila 60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
TOKAT °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
TRABZON °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı