Yeniçağ Gazetesi sahibi Ahmet Çelik’i bıçaklayan kardeşi Kemal Çelik tutuklandı

Olay, dün saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Ahmet Çelik, kendisine ait Bahçelievler'deki ofiste kardeşi Kemal Çelik ile tartıştı.

Ahmet Çelik olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edildi. Burada polise ifade veren Çelik, kendisini öz kardeşi Kemal Çelik'in bıçakladığını söylemişti.