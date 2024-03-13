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Yeniçağ Gazetesi sahibi Ahmet Çelik'i bıçaklayan kardeşi Kemal Çelik tutuklandı

Bahçelievler'deki ofisinde tartıştığı kardeşinin bıçakla ağır yaraladığı eski İYİ Parti Milletvekili ve Yeniçağ Gazetesi sahibi Ahmet Çelik, hastanede tedavi altına alındı. Çelik'i bıçaklayan kardeşi Ahmet Çelik tutuklandı.

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Giriş Tarihi 13 Mart 2024, 16:18 Güncelleme 13 Mart 2024, 17:26
Yeniçağ Gazetesi sahibi Ahmet Çelik’i bıçaklayan kardeşi Kemal Çelik tutuklandı

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Bahçelievler'de eski İYİ Parti eski milletvekili ve Yeniçağ Gazetesi sahibi Ahmet Çelik'i bıçakla yaralayan kardeşi Kemal Çelik 'Kasten yaralama' suçundan tutuklandı.

Yeniçağ'ın sahibine kardeş bıçağı!

Olay, dün saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Ahmet Çelik, kendisine ait Bahçelievler'deki ofiste kardeşi Kemal Çelik ile tartıştı.

Fotoğrafta: Ahmet ÇelikFotoğrafta: Ahmet Çelik

YENİÇAĞ'IN SAHİBİ AHMET ÇELİK GÖĞSÜNDEN BIÇAKLANDI
Tartışma sırasında Kemal Çelik, 67 yaşındaki ağabeyi Ahmet Çelik'i göğsünden bıçakladı.

Ahmet Çelik olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edildi. Burada polise ifade veren Çelik, kendisini öz kardeşi Kemal Çelik'in bıçakladığını söylemişti.

KEMAL ÇELİK TUTUKLANDI
Olay sonrasında gözaltına alınan Kemal Çelik emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Bakırköy adliyesine getirildi. Savcılık ifadesinin ardından hakimliğe sevk edilen şüpheli Çelik 'Kasten yaralama' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Eski İYİ Parti Milletvekili ve Yeniçağ gazetesi sahibi Ahmet Çelik kardeşi tarafından bıçaklandı!Eski İYİ Parti Milletvekili ve Yeniçağ gazetesi sahibi Ahmet Çelik kardeşi tarafından bıçaklandı!
Eski İYİ Parti Milletvekili ve Yeniçağ gazetesi sahibi Ahmet Çelik kardeşi tarafından bıçaklandı!

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