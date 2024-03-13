Başkan Erdoğan’dan AK Parti Mardin mitinginde önemli açıklamalar

Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'nda düzenlenen Mardin mitinginde önemli açıklamalarda bulunuyor.

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Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Mardin, okumasını bilene bir tarih kitabıdır, görmesini bilene bir açık hava müzesidir. Gönül gözü açık olana bir hikmet deryasıdır.

Mardin'e kendimizi tam anlatamadığımızın farkındayız. Son seçimlerde bunu gördük. 14-28 Mayıs 2023 seçimlerinde Mardin'de istediğimiz oyu alamadık.

31 Mart'a hazır mıyız? Bu seçimle birlikte şehrimizde inşallah yeni bir başlangıç yapacağız. Ben buna inanıyorum.

Bu sefer Mardin'in tercihinin istismar ve kimlik siyasetinden yana değil, eser ve hizmet siyasetinden yana olacağını biliyorum. Şimdi buradan soruyorum hazır mıyız? Mardin, 31 Mart'ta Türkiye Yüzyılı şehirleri için kararlı mıyız? Gerçek belediyeciliği tercih ediyor muyuz?



"FİLİSTİN KONUSUNDA KİMSE DERS VEREMEZ"

Müslümanlar olarak birlik ve beraberlik duygusunu bu mübarek günlerde yüreğimizde daha falza hissediyoruz. Gazze başta olmak üzere etrafımızdaki çatışmalar yüzünden Ramazan-ı Şerif'e buruk girdik.

Türkiye olarak Filistin'e destek veren, İsrail'e en çok tepki veren ülkelerden biriyiz. Gemi ve uçaklarla Gazze'ye 40 bin tondan fazla yardım sevk ettik. Bugüne kadar 900'den fazla kanser hastası ve yaralı Filistinli kardeşimizi aileleriyle birlikte ülkemize getirdik. Yani ne yapılması gerekiyorsa yapıyoruz.



İçimizdeki bazı cahiller bilmese de Tayyip Erdoğan'ın dik ve dirayetli duruşunu Filistinli kardeşlerim biliyor.

Ağır bedeller ödediğimiz Gazze konusunda kimi çevrelerin mesnetsiz ifadelerine rastlıyoruz. Hamas'a terör örgütü diyen CHP'lilerin listelerinden Meclis'e girenler Filistin konusunda bize ders veremez. Kim "Gazze için bir şey yapmadılar" diyorsa yalan söylüyordur.



"KENT UZLAŞISI DİYE BİR ŞEY UYDURDULAR KİMİN ELİ KİMİN CEBİNDE BELLİ DEĞİL"

Vatandaşın gözünden kaçırmaya çalıştığımız gizli, saklı işimiz yok. Adeta bir cam gibi şeffafız. Bir de karşı tarafa bakın, ortada siyasi ahlak dürüstlük ve şeffaflık adına hiçbir şey yok. Kent uzlaşısı diye bir şey uydurdular kimin eli kimin cebinde belli değil.

CHP'DE DEM KAOSU

Tutmayın küçük enişteyi edasıyla posta koyuyor. Genel Başkanlık koltuğunda oturan şahsı kimse takmıyor. Siyasi tutarsızlık paçalarından akıyor.