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THY'nin bazı Berlin seferleri iptal edildi: Sebebi Berlin Havalimanı'ndaki grev

Son dakika haberi! Türk Hava Yolları (THY), Almanya'nın Berlin Havalimanı'nda yapılacak güvenlik personeli grevi nedeniyle yarınki bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

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Giriş Tarihi 13 Mart 2024, 15:40 Güncelleme 13 Mart 2024, 15:40
THY’nin bazı Berlin seferleri iptal edildi: Sebebi Berlin Havalimanı’ndaki grev

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Türk Hava Yolları (THY), Almanya'nın Berlin Havalimanı'nda yapılacak güvenlik personeli grevi nedeniyle yarınki bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

THY Basın Müşavirliğinin açıklamasında, İstanbul'dan Berlin'e gidiş seferlerinin devam ettiği ancak Berlin'den yapılacak TK 1728 Berlin-İstanbul, TK 1722 Berlin-İstanbul, TK 7729 Berlin-Sabiha Gökçen, TK 1726 Berlin-İstanbul, TK 1724 Berlin-İstanbul dönüş seferlerinin iptal edildiği belirtildi.

Almanya'nın en büyük sendikalarından Birleşmiş Hizmet Sektörü Sendikası (Ver.di), geçtiğimiz günlerde Alman hava yolu şirketi Lufthansa'nın yer hizmetleri çalışanlarının, şirketi daha iyi ücrete zorlamak için 2 günlük yeniden uyarı grevine gideceğini bildirmişti.

Alman hava yolu şirketi Lufthansa, kabin personeli grevi nedeniyle 1000 uçuşun iptal edileceğini öngörüyorAlman hava yolu şirketi Lufthansa, kabin personeli grevi nedeniyle 1000 uçuşun iptal edileceğini öngörüyor
Alman hava yolu şirketi Lufthansa, kabin personeli grevi nedeniyle 1000 uçuşun iptal edileceğini öngörüyor

Alman hava yolu şirketi Lufthansa ise, 12 ve 13 Mart'ta kabin personelinin grevi nedeniyle 1000 planlanan uçuşun iptal edilmesinin beklendiğini bildirmişti. Lufthansa'dan yapılan açıklamada, kabin personelinin 2 günlük grevi nedeniyle 12 Mart'ta Frankfurt havalimanında 600, 13 Mart'ta da Münih havalimanlarında 400 uçuşun iptal edilmesinin beklendiği belirtildi.

Söz konusu iptallerden, Frankfurt'ta 70 bin ve Münih'te 50 bin, yaklaşık 120 bin yolcunun etkileneceği öngörülüyor.

Bağımsız Kabin Personeli Organizasyonu (UFO) sendikası, geçen hafta sonu Lufthansa'nın kabin personelini greve gitmeye çağırmıştı.

UFO, Lufthansa'nın yaklaşık 18 bin kabin çalışanın ücretlerine 18 aylık bir sözleşme süresi için yüzde 15 zam talep ediyor. Sendikanın talepleri arasında enflasyonla mücadele için bir defaya mahsus 3 bin avroya kadar ödeme de yer alıyor.

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