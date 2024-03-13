THY’nin bazı Berlin seferleri iptal edildi: Sebebi Berlin Havalimanı’ndaki grev

Türk Hava Yolları (THY), Almanya'nın Berlin Havalimanı'nda yapılacak güvenlik personeli grevi nedeniyle yarınki bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.
THY Basın Müşavirliğinin açıklamasında, İstanbul'dan Berlin'e gidiş seferlerinin devam ettiği ancak Berlin'den yapılacak TK 1728 Berlin-İstanbul, TK 1722 Berlin-İstanbul, TK 7729 Berlin-Sabiha Gökçen, TK 1726 Berlin-İstanbul, TK 1724 Berlin-İstanbul dönüş seferlerinin iptal edildiği belirtildi.
Almanya'nın en büyük sendikalarından Birleşmiş Hizmet Sektörü Sendikası (Ver.di), geçtiğimiz günlerde Alman hava yolu şirketi Lufthansa'nın yer hizmetleri çalışanlarının, şirketi daha iyi ücrete zorlamak için 2 günlük yeniden uyarı grevine gideceğini bildirmişti.
Alman hava yolu şirketi Lufthansa ise, 12 ve 13 Mart'ta kabin personelinin grevi nedeniyle 1000 planlanan uçuşun iptal edilmesinin beklendiğini bildirmişti. Lufthansa'dan yapılan açıklamada, kabin personelinin 2 günlük grevi nedeniyle 12 Mart'ta Frankfurt havalimanında 600, 13 Mart'ta da Münih havalimanlarında 400 uçuşun iptal edilmesinin beklendiği belirtildi.
Söz konusu iptallerden, Frankfurt'ta 70 bin ve Münih'te 50 bin, yaklaşık 120 bin yolcunun etkileneceği öngörülüyor.