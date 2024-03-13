Cumhur İttifakı ABB Başkan adayı Turgut Altınok: Ankara’yı Kütüphane, spor tesisi, gençlik merkezi, kreşlerle donatacağız

Savunma sanayisinde, bilimde ve teknolojide güçlü olamazsanız, güçlü devlet, güçlü millet ve refah toplumu olamazsınız. İşte onun yolu da bu bilim merkezlerimizden geçiyor. İnşallah, Büyükşehir Belediye Başkanlığımda Allah nasip ederse Ankara'yı bilgi, teknoloji, bilişim vadileri, kütüphane, spor tesisi, gençlik merkezi, kreşlerle donatacağız. Çocuklarımızı geleceğe en güzel şekilde hazırlayacağız."
Törene, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal, Ankara Valisi Vasip Şahin, AK Parti Ankara Milletvekili Zehranur Aydemir, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Cumhur İttifakı'nın Mamak Belediye Başkan adayı Asım Balcı da katıldı.