Cumhur İttifakı ABB Başkan adayı Turgut Altınok: Ankara’yı Kütüphane, spor tesisi, gençlik merkezi, kreşlerle donatacağız

Kendi otomobili Togg'u üreterek ihracatını yapan Türkiye'nin, İHA ve SİHA'larda dünyanın ilk 3'ünde olduğunu anımsatan Altınok, Türkiye'ye İHA ve SİHA'ları kazandıran Bayraktar ailesi ile T3 Vakfı'na teşekkür etti.

"ANKARA'YI KÜTÜPHANE, SPOR TESİSİ, GENÇLİK MERKEZİ, KREŞLERLE DONATACAĞIZ"

Türkiye'nin gelişen ve büyüyen bir ülke olduğunu dile getiren Altınok, şunları kaydetti:

"Gelişmemizde ve büyümemizde savunma sanayinde sahip olduğumuz teknoloji çok önemlidir. 'Yapamayız' diyorlardı, maketini yapamıyorduk ama şu anda insansız ilk savaş uçağı KIZILELMA'dır. Dolayısıyla bunlar bizim geleceğimize, yarınlarımıza çok büyük katma değerler katacaktır.