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Meteoroloji'den 13 Mart 2024 HAVA DURUMU uyarısı! Bugün yağmur var mı, hava nasıl olacak? Son dakika...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son analizlerine göre, 13 Mart 2024 Çarşamba günü Türkiye'nin dört bir yanında hava koşullarında kayda değer değişiklikler öngörülüyor. Yapılan son değerlendirmeler, vatandaşların ve yetkililerin dikkatini çekerek, günlük planlarını bu tahminlere göre şekillendirmeleri için önemli bir rehber niteliği taşıyor. Bu geniş çaplı değişiklikler, ülkenin farklı bölgelerinde yaşayan herkesi etkileyebilecek nitelikte. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, yarının hava durumu, bazı bölgelerde mevsim normallerinin üzerine çıkarken, bazı bölgelerde ise beklenenden daha soğuk ve yağışlı olabilir.

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Giriş Tarihi 13 Mart 2024, 08:52 Güncelleme 13 Mart 2024, 08:52
Meteoroloji’den 13 Mart 2024 HAVA DURUMU uyarısı! Bugün yağmur var mı, hava nasıl olacak? Son dakika...

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Yurdun batı kesimlerinde bulunan Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ve Batı Karadeniz'de, çok bulutlu bir atmosfer hakim olacak. İşte detaylar..

İSTANBUL'A YAĞMUR UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son raporuna göre, ülke genelinde sıcaklıklar düşecek. Yarın Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ve Batı Karadeniz'de sağanak yağış bekleniyor.

Çanakkale, Muğla ve İzmir'de kuvvetli yağış olabilir. Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı olacak. İstanbul'da yağmur olasılığı bulunuyor. Çığ tehlikesi Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun bazı bölgelerinde dikkat çekiyor. Hava durumuyla ilgili güncel bilgiler Meteoroloji raporlarından takip edilebilir.

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Çanakkale çevrelerinin yer yer kuvvetli olmak üzere, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 9°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 11°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 8°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ 13°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, yağışların Muğla il geneli ve İzmir'in kuzey ve iç kesimlerinin yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 5°C, 13°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

DENİZLİ 10°C, 18°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 13°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve iç kesimlerinin yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA 6°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batı kesimlerinin sabah saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 11°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 15°C, 20°C
Parçalı az bulutlu zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 10°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

MERSİN 15°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, bölgenin batısının sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 6°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

ÇANKIRI 4°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 7°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

KONYA 5°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 8°C, 16°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KARABÜK 7°C, 17°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SİNOP 10°C, 14°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK 10°C, 15°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA 8°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN 10°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

TOKAT 7°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 11°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM -4°C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS -6°C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu

MALATYA 2°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN -2°C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer Toz Taşınımı beklenmektedir.

DİYARBAKIR 0°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP 6°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

SİİRT 4°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA 7°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

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