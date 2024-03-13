Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok: Ankara’yı metro ağlarıyla öreceğiz

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Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, "Trafikte ciddi bir problem var. Önümüzdeki 5 yıl en az 650 bin ile 750 bin arası yeni araç trafiğe çıkacak. Yeni yollar, yeni kavşaklar yapılacak. Havaalanı yolu metrosu başta olmak üzere, Mamak metrosu, Altındağ metrosu, Koru-Bağlıca metrosu ve Yenikent'ten Törekent'e uzanan metrolar yapılacak. Ankara'yı metro ağlarıyla öreceğiz" dedi. Turgut Altınok, seçim çalışmaları kapsamında Ankara Eczacılar Odası'nı ziyaret etti.





Altınok, eczacıların sorun ve önerilerini dinleyip, vaatlerini anlattı. Altınok, Büyükşehir Belediyesi'nin neyi varsa vatandaşlara ait olduğunu belirterek, "Belediye başkanları emanetçidir ve vekildir. Makama oturan, 'Belediye benim' zannediyor. Türkiye'de en çok sağlık ocağı yapıp devlete veren belediye, Keçiören Belediyesi'dir. Sağlık ocağı olunca tabi çevresinde eczane de oluyor. Ankara bir kasaba, bir ilçe değildir. Bizim bu kadim başkentimize eserlerimiz çok. Dünyada yaşanabilir 100 kent var; ama içerisinde Ankara yok. Biz buna talibiz. Bunu yapmak zor değil. 94 yılında Keçiören Belediye Başkanı seçildiğimizde, 6 da 5'i gecekondudan oluşuyordu; ama gecekondu şehrinden bir turizm kenti oldu. Keçiören'de yazılmış bir belediyecilik hikayesi var. Tevazu sahibiyim; ama nereye giderseniz gidin bu kadar birbirini tamamlayan eserlerin olduğu bir şehir yok. Şimdi vakit Ankara vaktidir" dedi.