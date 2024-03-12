CHP lideri Özgür Özel, İzmir’deki trafik çilesini itiraf etti! AK Parti’nin yaptığı Sabuncubeli Tüneli’nin faydasını anlattı

BİTMEK BİLMEYEN TRAFİK SORUNU İzmirlileri çileden çıkaran bir diğer sorun ise bitmek bilmeyen çilesi oldu. . Yıllardır CHP yönetiminde olan İzmir Büyükşehir Belediyesi trafik sorununu çözmeyi bir türlü başaramadı.

Özel, CHP'li belediyenin yönetimindeki İzmir'de trafik çilesinin yaşandığını itiraf ederek, " Başkanlarım hatırlattılar evden çıktık 25 dakika sonra buradaydık. Ben Manisa'nın İzmir'e en yakın noktasında otuyorum ve 25 dakikalık mesafedeyim. Buradaki katılımcıların pek çoğu buradan ayrılıp evine giderken benden daha çok zaman harcayacak" dedi.

AK PARTİ'NİN YAPTIĞI SABUNCUBELİ TÜNELİ'NİN FAYDASINI ANLATTI Öte yanda Özgür Özel 'in Manisa'dan İzmir'e 25 dakikada gelmesini sağlayan Sabuncubeli Tüneli 'ni AK Parti yapmıştı. Sabuncubeli Tüneli, 14 adet düşük standartlı kurptan oluşan, kışın buzlanmanın yoğun olduğu, eğimin yüzde 9,5'a ulaştığı kesimde, küçük kurpları ortadan kaldırarak yol eğimini tünel içinde %1,5'a indirmiştir. Yıllık Ortalama Günlük Trafik miktarının 40 bine yaklaştığı devlet yolunun tünel konforuyla geçilmesi sağlanarak İzmir ile Manisa arasındaki ulaşım 15 dakikaya indirilmiştir.





EYYÜP KADİR İNAN: KEYFİNİ ÇIKAR

İzmir İş Dünyası buluşmasında konuşan Özel'in, Manisa'dan İzmir'e 25 dakikada geldiğini belirterek, "Çoğunuz buradan ayrılıp evlerine giderken benden daha fazla çaba sarf edecekler." dediğini anımsatan İnan, şunları kaydetti:

"Tarihi itiraf! Sayın Özgür Özel, İzmirlilerin trafik çilesini ancak bu kadar güzel anlatabilirdi. Çok teşekkür ediyorum. Canıgönülden tebrik ediyorum. Yıllardır biz de aynı duyguları paylaşıyorduk."

Özel'in Manisa'dan İzmir'e 25 dakikada gelmesinin Sabuncubeli Tüneli sayesinde olduğunu anlatan İnan, "İzmir'de evden çıkıp işe gitmek saatler alırken, AK Parti ve Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılan Sabuncubeli Tüneli sayesinde İzmir-Manisa arasını 25 dakikaya biz düşürdük. Keyfini çıkar." değerlendirmesini yaptı.