SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN

Haberler Güncel Haberleri

CHP lideri Özgür Özel, İzmir'deki trafik çilesini itiraf etti! AK Parti'nin yaptığı Sabuncubeli Tüneli'nin faydasını anlattı

CHP lideri Özgür Özel konuşma yaptığı sırada İzmir'deki trafik çilesini itiraf etti. Özel, “Başkanlarım hatırlattılar evden çıktık 25 dakika sonra buradaydık. Ben Manisa’nın İzmir’e en yakın noktasında otuyorum ve 25 dakikalık mesafedeyim. Buradaki katılımcıların pek çoğu buradan ayrılıp evine giderken benden daha çok zaman harcayacak” dedi. Özel'in açıklamaları sonrası AK Parti Gençlik Kolları Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, "Sayın Özgür Özel İzmirlilerin trafik çilesini ancak bu kadar güzel anlatabilirdi. Çok teşekkür ediyorum. Canı gönülden tebrik ediyorum. Yıllardır biz de aynı duyguları paylaşıyorduk. İzmir'de evden çıkıp işe gitmek saatler alırken, AK Parti ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılan Sabuncubeli Tüneli sayesinde İzmir-Manisa arasını 25 dakikaya biz düşürdük. Keyfini çıkar" dedi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 12 Mart 2024, 20:47 Güncelleme 12 Mart 2024, 21:11
CHP lideri Özgür Özel, İzmir’deki trafik çilesini itiraf etti! AK Parti’nin yaptığı Sabuncubeli Tüneli’nin faydasını anlattı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Türkiye 31 Mart'ta sandığa gitmek için gün sayarken CHP'nin parti içi kaosu ve DEM'le yapılan PKK uzlaşısı vatandaşı rahatsız etmeye devam ediyor.



İZMİR KENDİ KALESİNİ HİZMETSİZLİĞE MAHKUM ETTİ
CHP'nin kalesi olarak değerlendirilen İzmir de hismetsizliğe ve vasat yönetime mahkum edilmiş durumda.

Uzun yıllardır CHP'li isimler tarafından yönetilen İzmir'de alt yapı sorunları bitmek bilmedi... Verilen sözler tutulmazken şehirde çöp, su ve koku sorununa bir türlü çözüm bulunamadı.



YANDAŞA İHALE KIYAKLARI, KONSERLERDE ÇARÇUR EDİLEN PARALAR
Sayıştay raporuyla şehrin borç batağına saplandığı da tescillenirken, konsere verilenler paralarla İzmir'in paraları konserlerle çarçur edildi.



BİTMEK BİLMEYEN TRAFİK SORUNU
İzmirlileri çileden çıkaran bir diğer sorun ise bitmek bilmeyen çilesi oldu. . Yıllardır CHP yönetiminde olan İzmir Büyükşehir Belediyesi trafik sorununu çözmeyi bir türlü başaramadı.



CHP LİDERİ ÖZEL'DEN İTİRAF
CHP'nin vasat yönetimine tepkiler yağmaya devam ederken, CHP lideri Özgür Özel'den tarihi bir itiraf geldi.


Özel, CHP'li belediyenin yönetimindeki İzmir'de trafik çilesinin yaşandığını itiraf ederek, "Başkanlarım hatırlattılar evden çıktık 25 dakika sonra buradaydık. Ben Manisa'nın İzmir'e en yakın noktasında otuyorum ve 25 dakikalık mesafedeyim. Buradaki katılımcıların pek çoğu buradan ayrılıp evine giderken benden daha çok zaman harcayacak" dedi.



AK PARTİ'NİN YAPTIĞI SABUNCUBELİ TÜNELİ'NİN FAYDASINI ANLATTI
Öte yanda Özgür Özel'in Manisa'dan İzmir'e 25 dakikada gelmesini sağlayan Sabuncubeli Tüneli'ni AK Parti yapmıştı.

Sabuncubeli Tüneli, 14 adet düşük standartlı kurptan oluşan, kışın buzlanmanın yoğun olduğu, eğimin yüzde 9,5'a ulaştığı kesimde, küçük kurpları ortadan kaldırarak yol eğimini tünel içinde %1,5'a indirmiştir. Yıllık Ortalama Günlük Trafik miktarının 40 bine yaklaştığı devlet yolunun tünel konforuyla geçilmesi sağlanarak İzmir ile Manisa arasındaki ulaşım 15 dakikaya indirilmiştir.



EYYÜP KADİR İNAN: KEYFİNİ ÇIKAR

İzmir İş Dünyası buluşmasında konuşan Özel'in, Manisa'dan İzmir'e 25 dakikada geldiğini belirterek, "Çoğunuz buradan ayrılıp evlerine giderken benden daha fazla çaba sarf edecekler." dediğini anımsatan İnan, şunları kaydetti:

"Tarihi itiraf! Sayın Özgür Özel, İzmirlilerin trafik çilesini ancak bu kadar güzel anlatabilirdi. Çok teşekkür ediyorum. Canıgönülden tebrik ediyorum. Yıllardır biz de aynı duyguları paylaşıyorduk."

Özel'in Manisa'dan İzmir'e 25 dakikada gelmesinin Sabuncubeli Tüneli sayesinde olduğunu anlatan İnan, "İzmir'de evden çıkıp işe gitmek saatler alırken, AK Parti ve Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılan Sabuncubeli Tüneli sayesinde İzmir-Manisa arasını 25 dakikaya biz düşürdük. Keyfini çıkar." değerlendirmesini yaptı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan büyükelçilerle iftar programında önemli açıklamalar
Ekrem İmamoğlu şaibeli kasası Fatih Keleş’i savundu: Can bir yol arkadaşım | Para sayan kişi İmamoğlu İnşaatın genel müdürü çıktı
Tarım Kredi Grubu
CHP lideri Özgür Özel, İzmir’deki trafik çilesini itiraf etti! AK Parti’nin yaptığı Sabuncubeli Tüneli’nin faydasını anlattı
Canavar anne Eylem Tok ve oğlu Timur’un iadesi hakkında flaş gelişme! Şirket çalışanı tutuklandı
Son dakika: Başkan Erdoğan’dan çocuklarımızı hedef alan LGBT’cilere tepki: Sapkın adımları boşa çıkaracağız
İnsani Yardım Vakfı
Sen misin otur yerinde mesajı veren! Tunç Soyer, CHP lideri Özel’in konuşmasını dinlemeden salonu terk etti | Özgür’den ’rahatsızlandı’ palavrası
Son dakika: CHP’li Ekrem İmamoğlu’ndan yeni skandal! Beykoz Çubuklu Siloları’nın açılışı sahte çıktı
Beyaz Saray’da toplu taciz! Jill Biden’ın ‘ikinci kocam’ dediği yardımcısı sapkın çıktı: Dokunulmazlığın sırrı First Lady
Cari açıkta hızlı düşüş! Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek paylaştı: Daha da gerileyecek
MSB duyurdu! Irak sınırında sınır güvenliği toplantısı icra edildi
Kate Middleton’un photoshop skandalı şüpheleri artırdı: İkinci Diana vakası mı? Saklandığı yer ortaya çıktı: O fotoğraftaki hiç kimse gerçek değil
Fitch’ten hükümetin ekonomi politikalarına övgü: Pozitif kararda o hamleler etkili
CHP’de 15 milyon TL’lik şaibe! Düzmece evrakla il binası aldık dediler ’bağış’ yalanı söylediler... Soruşturma başlatıldı
SON DAKİKA