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Son dakika: Başkan Erdoğan ilk iftarını şehit aileleri ile yapacak

Son dakika haberleri... Yerel seçimlere adım adım ilerlerken Ramazan ayına girilmesiyle birlikte Başkan Recep Tayyip Erdoğan ilk iftarını şehit aileleri ile yapacak.

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Giriş Tarihi 11 Mart 2024, 10:23 Güncelleme 11 Mart 2024, 11:47
Son dakika: Başkan Erdoğan ilk iftarını şehit aileleri ile yapacak

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, şehit ailelerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırlayacak. Erdoğan, Ramazan ayının ilk iftarını şehit aileleri ile birlikte yapacak.

BAŞKAN'DAN RAMAZAN AYI MESAJI
Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem ateşinden kurtuluş olan ramazan ayının İslam alemi ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Ramazan-ı Şerifimiz mübarek olsun" ifadelerini kullandı.

EN UZUN ORUÇ 13 SAAT 23 DAKİKA

Müslümanlar için büyük öneme sahip üç aylardan ramazanın ilk teravih namazı ülke genelindeki camilerde kılındı.

Ramazanın ilk orucu için bu gece sahura kalkıldı. İlk iftar Iğdır'da 18.13'te yapılacak.

Ramazanın ilk günü son iftar Çanakkale'de 19.24'te yapılacak.

Artvin, Kastamonu, Kırklareli, Samsun, Zonguldak ve Sinop'ta 13 saat 23 dakika ile en uzun, Adana, Antalya, Gaziantep, Hakkari, Hatay, İzmir, Kilis, Mardin, Muğla, Şanlıurfa, Şırnak ve Van'da ise 13 saat 20 dakika ile en kısa oruç tutulacak.

Öte yandan, bu yılın ramazan temasını "Ramazan ve Ahiret Bilinci" olarak belirleyen Diyanet İşleri Başkanlığı, fitre miktarını ise 130 lira olarak kararlaştırdı.

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