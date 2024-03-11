Proje başladı! Ankara- İstanbul arasına Süper Hızlı Tren Projesi başladı

ANKARA İSTANBUL ARASI SÜPER HIZLI TREN

Uraloğlu ayrıca, 22 yıldır olduğu gibi, 2024 yılında da yenilikçi projeleri hayata geçirmeyi planladıklarını anlatarak, "Ankara-İstanbul yeni otoyolu, Ankara- İstanbul Süper Hızlı Tren Projesi çalışmalarına başladık. Her iki projenin de Nallıhan'dan geçeceğini sizlere müjdelemek isterim. Hem Nallıhan'ın hem Ankara'nın hem de ülkemizin ulaşım altyapısını daha da güçlendireceğiz" dedi.

80 DAKİKAYA İNECEK

Öte yandan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının daha önce yayınladığı bilgilere göre iki şehir arasında seyahat süresi 80 dakikaya inecek.