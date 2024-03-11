SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN

Haberler Güncel Haberleri

Proje başladı! Ankara- İstanbul arasına Süper Hızlı Tren Projesi başladı

Ankara-İstanbul arasına hızlı tren geliyor... Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara- İstanbul Süper Hızlı Tren Projesi çalışmalarına başladıklarını bildirdi. Proje ile iki şehir arasının 80 dakikaya inmesi bekleniyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 11 Mart 2024, 17:19 Güncelleme 11 Mart 2024, 17:23
Proje başladı! Ankara- İstanbul arasına Süper Hızlı Tren Projesi başladı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara'nın Nallıhan ilçesindeki 'Nallıhan Köprüsü, Nallıhan Kuş Cenneti Tüneli ve Bağlantı Yolları'nın açılışını yaptı.

Açılışta konuşan Bakan Uraloğlu, son 22 yılda ulaşım ve iletişim altyapısı için 275 milyar dolarlık yatırım yapıldığını belirterek, "2002 yılında 6 bin 100 kilometreden devraldığımız bölünmüş yol uzunluğunu yaklaşık 29 bin 400 kilometreye ulaştırdık. Bölünmüş yollarla bağlanan şehir sayımızı 6'dan 77'ye yükselttik. 2002 yılında 311 kilometre olan toplam köprü uzunluğunu 774 kilometreye çıkardık. 50 kilometre olan tünel uzunluğumuzu 753 kilometreye yükselttik. 1714 kilometre olan otoyol ağımızı ise 3 bin 726 kilometreye çıkardık" dedi.

"TÜRKSAT 6A'YI YAKINDA YÖRÜNGESİNE GÖNDERMEYİ HEDEFLİYORUZ"
Türkiye'deki demir yolu ağını 10 bin 948 kilometreden 13 bin 919 kilometreye çıkardıklarını ve 2 bin 251 kilometre yüksek hızlı tren hattı inşa ettiklerini kaydeden Uraloğlu, "Aktif havalimanı sayımızı 26'dan 57'ye çıkardık. 2002'de 50 ülkede 60 noktaya uçuş gerçekleştiriliyorken, bugün 6 kıtada, 131 ülkede 346 noktaya uçuyoruz. Denizcilik alanında da 152 olan uluslararası liman sayımızı 190'a çıkardık. İletişim altyapısında da büyük atılımlar yaptık. Bugün 74,8 milyonu mobil abone olmak üzere toplam 94,3 milyon genişbant internet abonemiz var. Fiber ağ uzunluğumuzu yaklaşık 550 bin kilometreye ulaştırdık. Uzaydaki aktif haberleşme uydu sayımızı 5'e çıkardık. Şimdi ilk milli ve yerli haberleşme uydumuz TÜRKSAT 6A ile uzay ve uydu teknolojileri alanında teknik bir devrim gerçekleştiriyoruz. TÜRKSAT 6A uydumuzu yakın zamanda yörüngesine göndermeyi hedefliyoruz" diye konuştu.

"9,6 MİLYON LİRA TASARRUF EDECEĞİZ"
Ardından Nallıhan'daki projeye değinen Uraloğlu, "Çift tüplü olarak hayata geçirdiğimiz 1278 metre uzunluğundaki Nallıhan Kuş Cenneti Tüneli'ni, 270 metre uzunluğunda Nallıhan Köprüsü'nü inşa ettik. Bağlantı yolları ile birlikte projemizin toplam uzunluğu 5 kilometreye ulaşıyor. Davutoğlan Yaban Hayatı Geliştirme Sahasına olumsuz bir etki oluşturmadan, tünel ve sulak alan içerisine dolgu veya ayağın gelmediği eğik ayaklı dengeli konsol köprü inşa ettik. Ayrıca bölgede hızlı, güvenli ve konforlu ulaşımı da tesis ettik. Böylece zamandan 6,3 milyon lira, akaryakıttan 3,3 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 9,6 milyon lira tasarruf edeceğiz. Çevreye zarar veren araçların karbon emisyonunu da 394 ton azaltarak doğanın korunmasına katkı sağlayacağız" ifadelerini kullandı.

ANKARA İSTANBUL ARASI SÜPER HIZLI TREN
Uraloğlu ayrıca, 22 yıldır olduğu gibi, 2024 yılında da yenilikçi projeleri hayata geçirmeyi planladıklarını anlatarak, "Ankara-İstanbul yeni otoyolu, Ankara- İstanbul Süper Hızlı Tren Projesi çalışmalarına başladık. Her iki projenin de Nallıhan'dan geçeceğini sizlere müjdelemek isterim. Hem Nallıhan'ın hem Ankara'nın hem de ülkemizin ulaşım altyapısını daha da güçlendireceğiz" dedi.

80 DAKİKAYA İNECEK
Öte yandan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının daha önce yayınladığı bilgilere göre iki şehir arasında seyahat süresi 80 dakikaya inecek.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Ankara’da güvenlik toplantısı: Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve MİT Başkanı İbrahim Kalın ile bir araya geldi
CHP kara paraya düştü! Murat Ongun kuryelik yaptı... Fatih Keleş saydı... İmamoğlu hangi iş adamından bir çuval para aldı? | İfşa geldi
İyilik Yolu Derneği
Timur Cihantimur’u ABD’ye kaçıran Eylem Tok’un ’tanınmış yazar’ maskesi düştü! Yayınevi sahibi sevgili çok satanlar palavrası: Kitapları satabilmek için yayınevi kurdu
CHP Genel Başkanı Özgür Özel’den ramazan gafı: İlk sahur tutuldu | Bu ramazanda 30 ramazan var
2024 Ramazan İmsakiyesi 30 Günlük: Sahur ve İftar Saatleri 81 il tüm liste Sahura ne zaman kalkılacak? Hangi ilde en uzun, hangi ilde en kısa oruç tutulacak?
Türk Telekom
ABD’de Biden-Trump rövanşı tehlikede! Joe’nun soykırımcı İsrail’e desteğine tepki büyüyor: Demokrat seçmen kararsız
İstihdam oranında rekor! Yüzde 49’u gördü
Habertürk sordurmadı Ekremciler üstünde tepindi... Murat Kurum operasyonu bozdu!
Galatasaray’dan transfer darbesi! Fenerbahçe’nin hedefini kapıyor
Kandil’den cezaevlerine talimat! Suçüstü yakalandılar! Şeker boyutunda 16 sayfalık not
CHP’de İzmir kaosu! Tunç Soyer’in İstanbul’a Ekrem İmamoğlu’nun yanına gelmesine Özgür Özel’den ’otur oturduğun yerde’ mesajı
İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog’a Hollanda’da Gazze tokadı! Göstericiler Lahey’e yönlendiren pankartlarla karşıladı
Oscar törenine Filistin damgası! Ünlü oyuncular İsrail’e tepki gösterdi: Bunun parçası olmayalım
SON DAKİKA