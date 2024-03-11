Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan ayının ilk iftarını şehit aileleri ile birlikte eda ediyor. Bu kapsamda şehit aileleri Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırlandı.



Erdoğan iftar sonrası önemli açıklamalarda bulundu.



İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:



Gerçekleştirdiğimiz bu iftar vesilesiyle milletimizin ve tüm İslam aleminin mübarek Ramazan ayını tebrik ediyorum. Şehit yakınları ve gazilerimizin milletimizin bize emanetidir. Bugün de sınırlarımız içinde, sınırlarımız ötesinde milletimizin huzuru devletimizin bekası geleceğimizin güvencesi için vazife yürüten kardeşlerimiz var. Askerimize, polisimize, jandarmamıza ve diğer kamu personelimize şükran borçluyuz. Rabbim hepsini korusun, ayaklarına taş değdirmesin.

Tarihçiler bizim için asker millet tespitini yaparlar. Bu vasfımızı hep gösterdik.