Başkan Erdoğan Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.





TÜRKİYE'YE DAVET ETTİ



Görüşmede Başkan Erdoğan, Al Nahyan'ın doğum gününü tebrik ederken iki ülke arasında tesis edilen Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey'in ilk toplantısı için Al Nahyan'ı Türkiye'ye davet etti.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.



Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Al Nahyan'ın doğum gününü tebrik etti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Al Nahyan'ın… — T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) March 11, 2024

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.