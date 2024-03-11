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Başkan Erdoğan Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile görüştü

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Başkan Erdoğan, Al Nahyan’ın doğum gününü tebrik ederken iki ülke arasında tesis edilen Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey’in ilk toplantısı için Al Nahyan'ı Türkiye’ye davet etti.

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Giriş Tarihi 11 Mart 2024, 22:04 Güncelleme 11 Mart 2024, 22:13
Başkan Erdoğan Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile görüştü

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.


TÜRKİYE'YE DAVET ETTİ

Görüşmede Başkan Erdoğan, Al Nahyan'ın doğum gününü tebrik ederken iki ülke arasında tesis edilen Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey'in ilk toplantısı için Al Nahyan'ı Türkiye'ye davet etti.




İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Al Nahyan'ın doğum gününü tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Al Nahyan'ın Ramazan-ı Şerif'ini de kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Al Nahyan'ı iki ülke arasında tesis edilen Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey'in ilk toplantısı için Türkiye'ye davet etti.

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