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Antalya Demre'de 4.7 büyüklüğünde deprem! Son dakika 10 Mart 2024 AFAD- KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ! Az önce deprem mi oldu? Muğla, Mersin, Denizli, Fethiye, Isparta...

Son dakika deprem haberi...Antalya'da hissedilen 4.7 büyüklüğündeki deprem, bölgede endişe yarattı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesine göre, şehirde hissedilen depremin etkileri hakkında detaylar ortaya çıkmaya başladı. İşte 10 Mart 2024 AFAD-KANDİLLİ son depremler listesi...

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Giriş Tarihi 10 Mart 2024, 17:12 Güncelleme 10 Mart 2024, 18:14
Antalya Demre’de 4.7 büyüklüğünde deprem! Son dakika 10 Mart 2024 AFAD- KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ! Az önce deprem mi oldu? Muğla, Mersin, Denizli, Fethiye, Isparta...

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AFAD Antalya Demre açıklarında 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

▶️ Antalya'da korkutan deprem!

AFAD DUYURDU!

Akdeniz'de Antalya'nın Demre ilçesi açıklarında 4,7 büyüklüğünde deprem oldu.

ÇEVRE İLLERDEN DE HİSSEDİLDİ

Antalya'da meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki deprem, sadece Antalya'da değil, çevre illerde de hissedildi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesine göre, depremin etkisi sadece Antalya ile sınırlı kalmadı; çevre illerde de birçok vatandaş depremin etkilerini hissetti.

AFAD'ın deprem paylaşımıAFAD'ın deprem paylaşımı

ALİ YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya "Antalya, Demre'de 4,7 büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri derhal saha taramalarına başlamıştır. An itibari ile olumsuz bir durum yoktur. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaşımıİçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaşımı

10 MART 2024 SON DEPREMLER LİSTESİ

2024.03.10 16:55:57  36.1632   30.0897       26.8      -.-  4.8  4.5   FINIKE ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ)                 İlksel
2024.03.10 15:13:42  37.8770   27.6143        8.1      -.-  2.4  -.-   GERMENCIK (AYDIN)                                 İlksel
2024.03.10 15:09:13  38.4193   37.6428        7.4      -.-  1.8  -.-   YENIPINAR-DARENDE (MALATYA)                       İlksel
2024.03.10 14:53:33  39.5057   26.3693        4.6      -.-  1.9  -.-   BEHRAM-AYVACIK (CANAKKALE)                        İlksel
2024.03.10 13:58:34  38.1337   36.7047        7.0      -.-  1.6  -.-   KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                   İlksel
2024.03.10 13:28:57  37.4250   37.1553        9.9      -.-  2.0  -.-   ESKINARLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)                İlksel
2024.03.10 13:20:05  36.1095   35.9793        2.1      -.-  1.7  -.-   VAKIFLI-SAMANDAG (HATAY)                          İlksel
2024.03.10 13:15:35  38.2598   41.5993        5.7      -.-  3.4  3.3   AKCAKISLA-KOZLUK (BATMAN)                         İlksel
2024.03.10 13:10:15  38.0627   36.7612        7.5      -.-  1.3  -.-   FINDIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                     İlksel
2024.03.10 13:07:38  38.0753   36.8540        3.8      -.-  1.6  -.-   ERICEK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                     İlksel
2024.03.10 12:36:30  35.8823   29.7630       10.4      -.-  2.4  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2024.03.10 10:53:52  38.0470   36.7493        2.4      -.-  2.5  -.-   FINDIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                     İlksel
2024.03.10 09:50:08  37.0698   36.0622       17.6      -.-  1.2  -.-   MUSTAFABEYLI-CEYHAN (ADANA)                       İlksel
2024.03.10 08:35:16  37.8838   36.4198        5.0      -.-  2.3  -.-   BUYUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)               İlksel
2024.03.10 08:27:13  38.5290   39.4578       13.5      -.-  2.2  -.-   GOLARDI-(ELAZIG)                                  İlksel
2024.03.10 08:17:54  38.0568   37.7112       18.1      -.-  1.7  -.-   BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA)                        İlksel
2024.03.10 07:49:57  37.2567   42.6577        5.2      -.-  2.3  -.-   CALISKAN-SILOPI (SIRNAK)                          İlksel
2024.03.10 07:33:39  38.8065   37.4927        5.0      -.-  1.2  -.-   BAGLICAY-GURUN (SIVAS)                            İlksel
2024.03.10 07:21:48  37.2850   37.0560        5.4      -.-  1.6  -.-   EVRI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)       




 


2024.03.10 07:20:31  36.6103   36.4115        5.0      -.-  1.3  -.-   SAYLAK-KIRIKHAN (HATAY)                           İlksel
2024.03.10 07:05:26  35.9178   25.1047       16.6      -.-  2.5  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel
2024.03.10 06:36:41  38.0630   36.7167        9.6      -.-  1.1  -.-   FINDIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                     İlksel
2024.03.10 06:34:33  37.0088   28.1480        5.0      -.-  2.4  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                          İlksel
2024.03.10 06:34:09  38.0402   38.1885       13.1      -.-  1.0  -.-   PINARBASI-CELIKHAN (ADIYAMAN)                     İlksel
2024.03.10 06:21:54  36.4713   36.2865        7.2      -.-  1.2  -.-   KURTLUSOGUKSU-KIRIKHAN (HATAY)                    İlksel
2024.03.10 06:13:22  40.4680   29.9493        7.8      -.-  2.8  -.-   SARIYAZI-OSMANELI (BILECIK)                       İlksel
2024.03.10 06:04:10  38.7082   37.4182       12.9      -.-  1.6  -.-   AGACLI-GURUN (SIVAS)                              İlksel
2024.03.10 06:01:09  38.0812   36.5375        6.0      -.-  2.9  -.-   ALICLIBUCAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                İlksel
2024.03.10 05:52:34  38.1125   38.4358        5.0      -.-  1.8  -.-   KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN)                       İlksel
2024.03.10 05:45:15  37.2298   37.0578        5.0      -.-  1.4  -.-   EVRI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)                     İlksel

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