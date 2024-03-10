Antalya Demre’de 4.7 büyüklüğünde deprem! Son dakika 10 Mart 2024 AFAD- KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ! Az önce deprem mi oldu? Muğla, Mersin, Denizli, Fethiye, Isparta...

AFAD Antalya Demre açıklarında 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
AFAD DUYURDU!
Akdeniz'de Antalya'nın Demre ilçesi açıklarında 4,7 büyüklüğünde deprem oldu.
AFAD Antalya Demre açıklarında 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
AFAD DUYURDU!
Akdeniz'de Antalya'nın Demre ilçesi açıklarında 4,7 büyüklüğünde deprem oldu.
ÇEVRE İLLERDEN DE HİSSEDİLDİ
Antalya'da meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki deprem, sadece Antalya'da değil, çevre illerde de hissedildi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesine göre, depremin etkisi sadece Antalya ile sınırlı kalmadı; çevre illerde de birçok vatandaş depremin etkilerini hissetti.
ALİ YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya "Antalya, Demre'de 4,7 büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri derhal saha taramalarına başlamıştır. An itibari ile olumsuz bir durum yoktur. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." dedi.
10 MART 2024 SON DEPREMLER LİSTESİ
2024.03.10 16:55:57 36.1632 30.0897 26.8 -.- 4.8 4.5 FINIKE ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ) İlksel 2024.03.10 15:13:42 37.8770 27.6143 8.1 -.- 2.4 -.- GERMENCIK (AYDIN) İlksel 2024.03.10 15:09:13 38.4193 37.6428 7.4 -.- 1.8 -.- YENIPINAR-DARENDE (MALATYA) İlksel 2024.03.10 14:53:33 39.5057 26.3693 4.6 -.- 1.9 -.- BEHRAM-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel 2024.03.10 13:58:34 38.1337 36.7047 7.0 -.- 1.6 -.- KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel 2024.03.10 13:28:57 37.4250 37.1553 9.9 -.- 2.0 -.- ESKINARLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel 2024.03.10 13:20:05 36.1095 35.9793 2.1 -.- 1.7 -.- VAKIFLI-SAMANDAG (HATAY) İlksel 2024.03.10 13:15:35 38.2598 41.5993 5.7 -.- 3.4 3.3 AKCAKISLA-KOZLUK (BATMAN) İlksel 2024.03.10 13:10:15 38.0627 36.7612 7.5 -.- 1.3 -.- FINDIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel 2024.03.10 13:07:38 38.0753 36.8540 3.8 -.- 1.6 -.- ERICEK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel 2024.03.10 12:36:30 35.8823 29.7630 10.4 -.- 2.4 -.- AKDENIZ İlksel 2024.03.10 10:53:52 38.0470 36.7493 2.4 -.- 2.5 -.- FINDIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel 2024.03.10 09:50:08 37.0698 36.0622 17.6 -.- 1.2 -.- MUSTAFABEYLI-CEYHAN (ADANA) İlksel 2024.03.10 08:35:16 37.8838 36.4198 5.0 -.- 2.3 -.- BUYUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel 2024.03.10 08:27:13 38.5290 39.4578 13.5 -.- 2.2 -.- GOLARDI-(ELAZIG) İlksel 2024.03.10 08:17:54 38.0568 37.7112 18.1 -.- 1.7 -.- BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel 2024.03.10 07:49:57 37.2567 42.6577 5.2 -.- 2.3 -.- CALISKAN-SILOPI (SIRNAK) İlksel 2024.03.10 07:33:39 38.8065 37.4927 5.0 -.- 1.2 -.- BAGLICAY-GURUN (SIVAS) İlksel 2024.03.10 07:21:48 37.2850 37.0560 5.4 -.- 1.6 -.- EVRI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
2024.03.10 07:20:31 36.6103 36.4115 5.0 -.- 1.3 -.- SAYLAK-KIRIKHAN (HATAY) İlksel 2024.03.10 07:05:26 35.9178 25.1047 16.6 -.- 2.5 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel 2024.03.10 06:36:41 38.0630 36.7167 9.6 -.- 1.1 -.- FINDIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel 2024.03.10 06:34:33 37.0088 28.1480 5.0 -.- 2.4 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel 2024.03.10 06:34:09 38.0402 38.1885 13.1 -.- 1.0 -.- PINARBASI-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel 2024.03.10 06:21:54 36.4713 36.2865 7.2 -.- 1.2 -.- KURTLUSOGUKSU-KIRIKHAN (HATAY) İlksel 2024.03.10 06:13:22 40.4680 29.9493 7.8 -.- 2.8 -.- SARIYAZI-OSMANELI (BILECIK) İlksel 2024.03.10 06:04:10 38.7082 37.4182 12.9 -.- 1.6 -.- AGACLI-GURUN (SIVAS) İlksel 2024.03.10 06:01:09 38.0812 36.5375 6.0 -.- 2.9 -.- ALICLIBUCAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel 2024.03.10 05:52:34 38.1125 38.4358 5.0 -.- 1.8 -.- KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel 2024.03.10 05:45:15 37.2298 37.0578 5.0 -.- 1.4 -.- EVRI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel