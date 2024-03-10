Antalya Demre’de 4.7 büyüklüğünde deprem! Son dakika 10 Mart 2024 AFAD- KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ! Az önce deprem mi oldu? Muğla, Mersin, Denizli, Fethiye, Isparta...

ÇEVRE İLLERDEN DE HİSSEDİLDİ

Antalya'da meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki deprem, sadece Antalya'da değil, çevre illerde de hissedildi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesine göre, depremin etkisi sadece Antalya ile sınırlı kalmadı; çevre illerde de birçok vatandaş depremin etkilerini hissetti.