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7 MOSSAD casusunun ifadeleri ortaya çıktı! Hamza Turhan Ayberk'ten itiraf: Victoria'dan sonra 3 ajan daha

MİT ve İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nün ortaklaşa gerçekleştirdiği operasyon sonucu yakalanan 7 MOSSAD ajanının ifadeleri ortaya çıktı. Hamza Turhan Ayberk, ifadesinde ödemeleri kripto para ve muhtelif banka hesapları üzerinden aldığı, Victoria kod MOSSAD ajanı ile Belgrad'da görüştüğünü itiraf etti. Ayberk'in Victoria’dan sonra aynı ekipte yer alan Andrea, Robert ve Marc kod MOSSAD ajanlarıyla irtibat kurduğu belirlendi.

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Giriş Tarihi 09 Mart 2024, 17:13 Güncelleme 09 Mart 2024, 17:41
7 MOSSAD casusunun ifadeleri ortaya çıktı! Hamza Turhan Ayberk’ten itiraf: Victoria’dan sonra 3 ajan daha

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MİT ve İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nün ortaklaşa gerçekleştirdiği operasyon sonucu yakalanan 7 MOSSAD ajanının ifadeleri ortaya çıktı.

MOSSAD ile irtibatlı özel dedektif Hamza Turhan Ayberk, Victoria kod MOSSAD ajanından talimat aldığını itiraf etti.



İTİRAF ETTİ

Ayberk, Orta Doğulu şahıs ve şirketlere yönelik tehdit, takip, gözetleme, foto-video dokümante işleri yaptığını, derlediği bilgileri ve hazırladığı raporları gizli haberleşme yöntemleri üzerinden MOSSAD'a ilettiğini kabul etti.

3 AJAN DAHA VAR

MOSSAD casusu Ayberk, ifadesinde ödemeleri kripto para ve muhtelif banka hesapları üzerinden aldığı, Victoria kod MOSSAD ajanı ile Belgrad'da görüştüğünü itiraf etti. Ayberk ifadesinde Victoria'dan sonra aynı ekipte yer alan Andrea, Robert ve Marc kod MOSSAD ajanları ile irtibatını sürdürdüğüyle ilgili bilgilere yer verdi.

MOSSAD operasyonunun perde arkası



2019'DAN SONRA MADDİ DURUMU İYİLEŞTİ

Ayrıca Ayberk'in kurduğu ekipte yer alan casuslar da itirafta bulundu. Şahıslara ve şirketlere ait bazı kamu verilerini Ayberk ile paylaştıklarını, birlikte takip, gözetleme, foto-video dokümante gerçekleştirdiklerini, tehdit edilen şahısların videolarını çektiklerini kabul ettiler. Ekipteki isimler Ayberk'in maddi durumunun 2019'dan sonra olağan dışı bir şekilde iyileştiğini de söyledi.

Edindikleri bilgileri MOSSAD'a sattıkları belirlenen ve MİT ile Emniyet Genel Müdürlüğünün ortak operasyonuyla gözaltına alınan 7 şüpheli hakkındaki savcılık sevk yazısına ulaşıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında savcılığın mahkemeye gönderdiği sevk yazısında, soruşturma ve zanlılarla ilgili detaylar yer aldı.

Yazıda, İsrail istihbarat mensubu "Victoria" kod adlı ajanın kendisini "Global Investigative Services" isimli şirket çalışanı olarak tanıttığı, Slovakya ve Güney Afrika operatörleri üzerinden dosya şüphelisi özel dedektif Hamza Turhan Ayberk ile 2019'da ilk teması sağladığı ve 9 farklı numara üzerinden iletişim kurduğu belirtildi.

"Victoria" kod adlı kişinin ilk görüşmede Hamza Turhan Ayberk'ten, dedektif olarak sağladıkları hizmetlerin neler olduğunu, Türkiye'de bulunan kişiler hakkında herhangi bir araştırma yapıp yapmadığını, yapıyorsa ne tarz bilgiler elde edebildiğini öğrenmek istediğini beyan ettiği anlatılan yazıda, Hamza Turhan Ayberk'in ise hedef kişilerin ev, iş adreslerini, telefon numarasını, kimlik ve pasaport numarasını, Türkiye'ye giriş-çıkış bilgilerini temin edebileceğini belirttiği aktarıldı.

Yazıda, "Victoria"nın Mayıs 2019'da Hamza Turhan Ayberk'ten elde ettiği bilgileri mail yoluyla raporlayarak göndermesini istediği, ödemelerin ilk etapta banka üzerinden gerçekleştirildiği, Hamza Turhan Ayberk'in banka hesabına İsrail İstihbarat Servisi tarafından kullanılan "Emıl Slalov" isimli kişiye ait İsviçre'deki banka hesabından 1484 avro ödeme yapıldığı kaydedildi.

Şüpheli Hamza Turhan Ayberk'in İsrail istihbarat mensubuyla görüşmek amacıyla Temmuz 2019'da Belgrad'a gittiği, seyahat ve konaklama gibi harcamaları için şüpheliye "Kryptomagnetic Venture Traders" isimli şirketin Kenya'daki banka hesabından 1030 avro ödeme yapıldığı belirtilen yazıda, şüphelinin ödemelerin devamını kripto para cinsinden aldığı anlatıldı.

Yazıda, şüpheli Hamza Turhan Ayberk'in Ocak 2020'de "Victoria" ile görüşmek amacıyla plan yaptığı ancak Kovid-19 salgını nedeniyle görüşemediği, sürecin devamında ajanın sağlık sorunlarını bahane ederek Eylül 2020'de şüpheliyi "Robert" ve "Andrea" isimli MOSSAD ajanlarıyla tanıştırdığı aktarılırken, şüphelinin bu ajanlarla eş zamanlı görüştüğü, "Victoria"nın ilk etapta şüphelinin imkan ve kabiliyetini test etmek amacıyla deneme görevleri verdiği belirtildi.

Ajan "Victoria"nın "Andrea" ve "Robert" aracılığıyla şüpheliyi İsrail'in dış politikasına ve ulusal çıkarlarına tehdit olarak algıladığı kişiler ile şirketler hakkında araştırma yapması doğrultusunda talimatlandırdığı aktarılan yazıda, şüphelinin yine bu ajan tarafından "Marc" kod adlı başka bir ajana Temmuz 2022'de devredildiği anlatıldı.

Yazıda, ajan "Marc"ın şüpheliyi Dubai, Irak/Kerbela ve Güney Afrika'da bağlantı bulmaya yönlendirdiği ve buradaki kişiler hakkında bilgi-belge talep ettiği anlatılırken, şüpheliye bu işler karşılığında ödemeyi kripto para cinsinden yaptığı kaydedildi.

SAHTE HESAPLA TACİZ NİTELİKLİ MESAJ

Şüpheli Hamza Turhan Ayberk'in, 6'sı dosyanın şüphelisi 7 kişiden MOSSAD'ın taleplerini karşılamak amacıyla bilgi ve doküman temin ettiği, Tunus uyruklu Hamza K'ye yönelik tehdit eyleminde ise şüpheli Funda K'yi kullandığı belirtilen yazıda, bu kapsamda Hamza K. adına sahte Instagram hesabı açtığı, bu hesaptan Funda K'ye taciz nitelikli mesajlar gönderdiği, Funda K'yi Hamza K. hakkında şikayetçi olması için ikna ettiği, 15 Haziran 2021'de Güngören Polis Merkezi Amirliği'nde konuyla ilgili tutanak tutulduğu aktarıldı.

Yazıda şüpheli Hamza Turhan Ayberk'in olay sırasında Hamza K'yi tehdit etmesi ve bunu görüntülü kayda alarak ajan "Victoria"ya göndermesi üzerine soruşturma işlemlerine başlandığı anlatıldı.

HAMZA TURHAN AYBERK'İN 63 AKTİF, 35 KAPATILMIŞ BANKA HESABI OLDUĞU BELİRLENDİ

Şüpheli Hamza Turhan Ayberk. hakkında detaylı tespitlere yer verilen yazıda, şüphelinin yurt dışı seyahatlerinde genellikle MOSSAD ajanlarıyla görüştüğünün tespit edildiği, MASAK araştırma ve tespit raporuna göre ise 63'ü aktif 35'i kapatılmış toplam 98 banka hesabının bulunduğu kaydedildi.

Hamza Turhan Ayberk'in çok sayıda banka hesabıyla ajanlık faaliyetleri kapsamında elde ettiği menfaatleri gizlemeyi amaçladığı aktarılan yazıda, dosya şüphelileri ile aralarındaki para transferlerinin casusluk faaliyeti kapsamında olduğunun değerlendirildiği anlatıldı.

Şüpheliden ele geçirilen dijital materyallerde çok sayıda el yazısı not kağıdı ve doküman tespit edildiği, cep telefonuyla MOSSAD tarafından kullanıldığı belirlenen yurt dışı numaralarıyla çok sayıda görüşme yaptığının belirlendiği, "belgeler" kısmında ise Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ndeki mitinge ilişkin emniyet tedbirleri kapsamında hazırlanmış kroki bilgisinin yer aldığı, bu bilginin de illegal yollarla temin edildiği kaydedildi.

Yazıda, Hamza Turhan Ayberk'in telefonunda Suriyeli bir kişiye ait pasaport bilgilerinin yer aldığı, fotoğraflar bölümünde İsrail Başkonsolosluğu önünde gerçekleştirilen eyleme ait görüntülerin bulunduğu, bu görüntülerin de İsrail istihbarat servisiyle paylaşıldığının değerlendirildiği anlatıldı.

Şüpheli Hamza Turhan Ayberk'in "Victoria Z", "Andrea Tours" ve "Demet Kes" isimli kullanıcılarla casusluk faaliyetleri kapsamında sohbet kayıtları bulunduğuna, bu kişilerin de MOSSAD'a çalıştığının tespit edildiğine vurgu yapılan yazıda, şüphelinin konuşmalarında ise bilgi toplama, fotoğraflama ve koordinat bilgilerinin yer aldığı, bu konuşma içeriklerinden de şüphelinin eylemleri karşılığında menfaat temin ettiğinin belirlendiği aktarıldı.

ŞÜPHELİ HAMZA TURHAN AYBERK, HAKKINDAKİ TESPİTLERİ DOĞRULADI

Yazıda, şüpheliden ele geçirilen sim kartta 14 kişinin kayıtlı olduğu, kartın gizliliğe riayet edilmek üzere kullanıldığı ve diğer şüpheliler Mehmet Y, Özkan Ş, Ercan K, Hakan K, Ömer Burak G. ve İsmail K ile çok sayıda ortak baz bilgisinin tespit edildiği, Hamza Turhan Ayberk'in de bunu doğrulayarak kabul ettiği belirtildi.

Şüphelinin alınan ifadesinde de birçok konuyu doğruladığına, özellikle dosyanın diğer şüphelileri ve "Victoria" ile "Robert" isimli ajanlarla birlikte hareket ederek casusluk faaliyetlerini gerçekleştirdiğine işaret edilen yazıda, şüphelinin üzerine atılı "devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme" suçunun vasfı dikkate alındığında kaçma ve delil karartma şüphesi bulunduğu ifade edildi.

Yazıda, şüpheli Funda K'nin satış elemanı olarak sigorta kaydı olduğu, Hamza Turhan Ayberk ile gönül ilişkisi bulunduğu ve birlikte hareket ederek casusluk faaliyeti gerçekleştirdiği, özellikle İran uyruklu kişilerin takip edildiği illerde Hamza Turhan Ayberk ile aile görüntüsü vererek dikkat çekmemeye çalıştıkları aktarıldı.

Şüpheli Mehmet Y'nin ise İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığında memur olarak görev yaptığı, özellikle şirket bazında bazı bilgilere kolay erişiminin bulunduğu bildirilen yazıda, memur olan şüphelinin 24 aktif, 12 de kapatılmış banka hesabı bulunmasının olağan akışa aykırı olduğu tespitine yer verildi.

Yazıda, Mehmet Y'nin hesabına Hamza Turhan Ayberk'ten farklı tarihlerde toplam 59 bin 501 lira para transferi gerçekleştirildiği aktarıldı.

POLİSLİKTEN İHRAÇ EDİLEN ŞÜPHELİ DE CASUSLUK YAPTIĞINI KABUL ETTİ

Meslekten ihraç edilen eski polis memuru şüpheli Özkan Ş. hakkında birçok suçtan adli kayıt bulunduğu, 35'i aktif 70 banka hesabı tespit edildiği, diğer şüphelilerle çok sayıda para transferine rastlandığı bildirilen yazıda, "Şüphelinin swift alma bilgilerine bakıldığında, hesabına 74.047,15 değerinde dolar ve avro girişi olduğu, telefonunda yapılan incelemede Mustafa Modoğlu başlıklı not dökümüne rastlandığı, dökümde 'TC'si bulunup oteline de bakılacak.' şeklinde içeriğin yer aldığı, dolayısıyla bunun casusluk faaliyeti kapsamında bir not olduğu" bilgisi yer aldı.

Yazıda, şüphelinin ifadesinde Hamza Turhan Ayberk ile takip ve bilgi toplama eylemlerini kabul ettiği, otel kayıtlarının da bu eylemler sırasında gerçekleştirildiği, takip sürecinde şüpheli Ercan K'nin de kendilerine katıldığını söylediği aktarıldı.

Şüpheli Ömer Burak G'nin polis memuruyken istifa ettiği, birçok suçtan kaydı bulunduğu, çok sayıda kamu görevlisiyle para transferlerinin tespit edildiği, bu transferlerin de İsrail istihbarat servisi tarafından talep edilen veya Hamza Turhan Ayberk tarafından iletilen bilgilerin temin edilmesi sebebiyle gerçekleştiğinin değerlendirildiği anlatıldı.

Yazıda, şüpheliye ait hesaplar arasındaki transferlerde 2023'te 279 milyon 64 bin 194 lira para girişi olduğu ve 9 milyon 685 bin 174 dolar para transferi gerçekleştiğine vurgu yapılarak, söz konusu rakamların hayatın olağan akışına aykırı olduğu kaydedildi.

Son dakika: MİT ve İstanbul Emniyetinden ortak operasyon! MOSSAD fareleri yakalandı! Aralarında özel dedektif Hamza Turhan Ayberk de varSon dakika: MİT ve İstanbul Emniyetinden ortak operasyon! MOSSAD fareleri yakalandı! Aralarında özel dedektif Hamza Turhan Ayberk de var

TELEVİZYONLARA SIZAN AYBERK DE ENSELENMİŞTİ
Edindikleri bilgileri MOSSAD'a sattıkları iddia edilen şüphelilere yönelik operasyonda 7 şüpheli yakalanmış, şüphelilerden birinin televizyonlarda sabah programlarına katılan eski emniyet amiri Hamza Turhan Ayberk olduğu ve MOSSAD'ın bu kişiyle "Victoria" kod adlı ajanı üzerinden temasa geçtiği tespit edilmişti.

TAKVİM Hamza Turhan Ayberk'in "Filistin" paylaşımlarını deşifre ederek girdiği kılıkları ortaya çıkardı.

MİT, özel dedektiflik yaptığı belirtilen Hamza Turhan Hamza Turhan Ayberk'in para karşılığı MOSSAD'a bilgi sızdırdığını belirlemiş ve bilgi temini için aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu kişilerden ekip kurduğunu ortaya çıkarmıştı.

Hamza Turhan AyberkHamza Turhan Ayberk

Yapılacak işlerle ilgili Belgrad'ta 2019'da MOSSAD'dan eğitim aldığı öğrenilen Hamza Turhan Ayberk'in İsrail gizli servisi tarafından önce basit işlerde kullanıldığı ve daha sonra servisin yönlendirmesiyle gizli haberleşme uygulamaları kullanırken resmi kayıtlara yansımaması için ödemeleri de kripto para cinsinden aldığı belirlenmişti.

Bilgi sızdırmanın yanı sıra tehdit ve takip eylemlerinde de bulunduğu öne sürülen Hamza Turhan Ayberk'in, hedefindeki kişilerin araçlarına yerleştirdiği takip cihazıyla konumlarını anlık olarak MOSSAD'a aktardığı, bu kişileri taciz ettiği ve zaman zaman tehditlerde bulunduğu iddia edilmişti.

MOSAAD ajanı Ayberk'in ʺFilistinʺ paylaşımları dikkat çektiMOSAAD ajanı Ayberk'in ʺFilistinʺ paylaşımları dikkat çekti

Operasyonun detaylarında ise bazı Filistinliler ve bu kişilere ait şirketlerin bilgilerini para karşılığı MOSSAD'a sızdırdığı belirlenen 8 şüphelinin kimlik ve adreslerini tespit eden ekipler, düzenledikleri operasyonda 7 zanlıyı yakalanmıştı.

FETÖ'DEN İHRAÇ POLİS!
Şüpheliler arasında meslekten ihraç edilen eski emniyet amiri Hamza Turhan Ayberk'in da bulunduğu ve bu kişinin sosyal medyada İsrail aleyhine birçok paylaşımı olduğu belirlenmiş, zanlılardan daha önce FETÖ'den ihraç olan polis İsmail K'nin de edindiği bilgileri MOSSAD'a ilettiği ortaya çıkmıştı.

Ayrıca İsmail K'nin evinde yapılan aramada ise 4,5 kilogram uyuşturucu ile hassas terazi ele geçirilmişti.

Yakalanan Özkan Ş'nin polislikten ihraç edildiği, Ömer Burak G'nin kendi isteğiyle istifa ettiği, Ercan K'nin de emekli polis olduğu öğrenilmiş, Mehmet Y'nin vergi dairesi çalışanı olduğu, Funda K'nin de özel sektörde çalıştığı bilgisine ulaşılmıştı.

MİTten MOSSADa darbe! 7 ajan yakalandı: İçlerinden beri, TV yorumcusu Hamza Turhan Ayberk çıktıMİTten MOSSADa darbe! 7 ajan yakalandı: İçlerinden beri, TV yorumcusu Hamza Turhan Ayberk çıktı
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