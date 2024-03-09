7 MOSSAD casusunun ifadeleri ortaya çıktı! Hamza Turhan Ayberk’ten itiraf: Victoria’dan sonra 3 ajan daha

MİT ve İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nün ortaklaşa gerçekleştirdiği operasyon sonucu yakalanan 7 MOSSAD ajanının ifadeleri ortaya çıktı. MOSSAD ile irtibatlı özel dedektif Hamza Turhan Ayberk , Victoria kod MOSSAD ajanından talimat aldığını itiraf etti.





İTİRAF ETTİ



Ayberk, Orta Doğulu şahıs ve şirketlere yönelik tehdit, takip, gözetleme, foto-video dokümante işleri yaptığını, derlediği bilgileri ve hazırladığı raporları gizli haberleşme yöntemleri üzerinden MOSSAD'a ilettiğini kabul etti.



3 AJAN DAHA VAR



MOSSAD casusu Ayberk, ifadesinde ödemeleri kripto para ve muhtelif banka hesapları üzerinden aldığı, Victoria kod MOSSAD ajanı ile Belgrad'da görüştüğünü itiraf etti. Ayberk ifadesinde Victoria'dan sonra aynı ekipte yer alan Andrea, Robert ve Marc kod MOSSAD ajanları ile irtibatını sürdürdüğüyle ilgili bilgilere yer verdi.





2019'DAN SONRA MADDİ DURUMU İYİLEŞTİ



Ayrıca Ayberk'in kurduğu ekipte yer alan casuslar da itirafta bulundu. Şahıslara ve şirketlere ait bazı kamu verilerini Ayberk ile paylaştıklarını, birlikte takip, gözetleme, foto-video dokümante gerçekleştirdiklerini, tehdit edilen şahısların videolarını çektiklerini kabul ettiler. Ekipteki isimler Ayberk'in maddi durumunun 2019'dan sonra olağan dışı bir şekilde iyileştiğini de söyledi.

Edindikleri bilgileri MOSSAD'a sattıkları belirlenen ve MİT ile Emniyet Genel Müdürlüğünün ortak operasyonuyla gözaltına alınan 7 şüpheli hakkındaki savcılık sevk yazısına ulaşıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında savcılığın mahkemeye gönderdiği sevk yazısında, soruşturma ve zanlılarla ilgili detaylar yer aldı.

Yazıda, İsrail istihbarat mensubu "Victoria" kod adlı ajanın kendisini "Global Investigative Services" isimli şirket çalışanı olarak tanıttığı, Slovakya ve Güney Afrika operatörleri üzerinden dosya şüphelisi özel dedektif Hamza Turhan Ayberk ile 2019'da ilk teması sağladığı ve 9 farklı numara üzerinden iletişim kurduğu belirtildi.

"Victoria" kod adlı kişinin ilk görüşmede Hamza Turhan Ayberk'ten, dedektif olarak sağladıkları hizmetlerin neler olduğunu, Türkiye'de bulunan kişiler hakkında herhangi bir araştırma yapıp yapmadığını, yapıyorsa ne tarz bilgiler elde edebildiğini öğrenmek istediğini beyan ettiği anlatılan yazıda, Hamza Turhan Ayberk'in ise hedef kişilerin ev, iş adreslerini, telefon numarasını, kimlik ve pasaport numarasını, Türkiye'ye giriş-çıkış bilgilerini temin edebileceğini belirttiği aktarıldı.

Yazıda, "Victoria"nın Mayıs 2019'da Hamza Turhan Ayberk'ten elde ettiği bilgileri mail yoluyla raporlayarak göndermesini istediği, ödemelerin ilk etapta banka üzerinden gerçekleştirildiği, Hamza Turhan Ayberk'in banka hesabına İsrail İstihbarat Servisi tarafından kullanılan "Emıl Slalov" isimli kişiye ait İsviçre'deki banka hesabından 1484 avro ödeme yapıldığı kaydedildi.