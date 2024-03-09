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Türkiye ve ABD'den ortak açıklama! Dikkat çeken Gazze ve terörle mücadele mesajı

Türkiye-ABD ortak açıklaması: "Taraflar (Gazze'de) çatışmanın sona erdirilmesine yönelik bir yol bulunması ve insani krizin derhal üstesinden gelinmesinin önemini vurgulamıştır"

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Giriş Tarihi 09 Mart 2024, 18:25 Güncelleme 09 Mart 2024, 19:05
Türkiye ve ABD’den ortak açıklama! Dikkat çeken Gazze ve terörle mücadele mesajı

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Türkiye-ABD ortak açıklaması: "Taraflar (Gazze'de) çatışmanın sona erdirilmesine yönelik bir yol bulunması ve insani krizin derhal üstesinden gelinmesinin önemini vurgulamıştır"

Türkiye-ABD ortak açıklaması: "Türkiye ve ABD, ulusal güvenliklerini tehdit eden terörizme karşı işbirliğini artırmak amacıyla Terörle Mücadele İstişarelerini yeniden başlatmıştır"

Türkiye-ABD ortak açıklaması: "Taraflar iki ülkenin savunma sanayi işbirliğini ilerletme fırsatlarını değerlendireceğini duyurmuştur"


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