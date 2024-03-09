Türkiye ve ABD’den ortak açıklama! Dikkat çeken Gazze ve terörle mücadele mesajı

Türkiye-ABD ortak açıklaması: "Taraflar (Gazze'de) çatışmanın sona erdirilmesine yönelik bir yol bulunması ve insani krizin derhal üstesinden gelinmesinin önemini vurgulamıştır"



Türkiye-ABD ortak açıklaması: "Türkiye ve ABD, ulusal güvenliklerini tehdit eden terörizme karşı işbirliğini artırmak amacıyla Terörle Mücadele İstişarelerini yeniden başlatmıştır"

Türkiye-ABD ortak açıklaması: "Taraflar iki ülkenin savunma sanayi işbirliğini ilerletme fırsatlarını değerlendireceğini duyurmuştur"



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