Ticaret Bakanlığı duyurdu! Gümrükte ekmek arası bir kilo altın ele geçirildi

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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Mersin Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri tarafından Mersin Limanı'ndaki şüpheli bir konteynerin, üzerinde aynı numara yazan başka bir konteyner (ikiz konteyner) ile değiştirildiği tespit edildi.

X-Ray taramasında da şüpheli yoğunluklar tespit edilen konteynerdeki fiziki aramada, yaklaşık 75 milyon lira değerinde beyan edilmemiş 59 bin 600 elektronik nargile (puff), 19 bin 450 kilogram menteşe ve 101 bin 520 dereceli gözlük bulundu.