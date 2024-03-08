SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Ticaret Bakanlığı duyurdu! Gümrükte ekmek arası bir kilo altın ele geçirildi

Son dakika haberleri... Ticaret Bakanlığı, Mersin, Edirne ve Şırnak'ta toplam 112,4 milyon Türk lirası değerinde uyuşturucu ile gümrük kaçağı altın ve çeşitli eşya ele geçirildiğini açıkladı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 08 Mart 2024, 10:41 Güncelleme 08 Mart 2024, 10:41
Ticaret Bakanlığı duyurdu! Gümrükte ekmek arası bir kilo altın ele geçirildi

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Mersin Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri tarafından Mersin Limanı'ndaki şüpheli bir konteynerin, üzerinde aynı numara yazan başka bir konteyner (ikiz konteyner) ile değiştirildiği tespit edildi.

X-Ray taramasında da şüpheli yoğunluklar tespit edilen konteynerdeki fiziki aramada, yaklaşık 75 milyon lira değerinde beyan edilmemiş 59 bin 600 elektronik nargile (puff), 19 bin 450 kilogram menteşe ve 101 bin 520 dereceli gözlük bulundu.

Kapıkule Gümrük Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapmak üzere gelen otobüsteki yolcu bagajları da X-Ray taramasından geçirildi. Şüpheli yoğunluklar tespit edilip, detaylı arama yapıldı.

Otobüsteki yolculardan birine ait 2 çantada şeffaf poşetlerle sarılı 20 paket kokain ele geçirildi. Toplam 22 kilogram ağırlığında, 35 milyon lira değerindeki uyuşturucuya el koyulurken şüpheli, güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı.

EKMEĞİN İÇİNDE KÜLÇE ALTIN YAKALANDI
Habur Gümrük Kapısı'nda ise Irak'tan TIR ile gelip, gümrük kapısından yaya olarak geçeceğini beyan eden kişinin beraberindeki torbalar incelendi. İçlerinde ekmek görülen torbaların gereğinden ağır olduğunun fark edilmesi üzerine yapılan detaylı aramada, ekmeğin arasına gizlenmiş halde külçe şeklinde 1 kilogram altın bulundu.

Altının piyasa değerinin yaklaşık 2 milyon 400 bin lira olduğu tespit edildi. Şüpheli gözaltına alındı. Her 3 olayla ilgili Cumhuriyet başsavcılıkları tarafından soruşturma başlatıldı.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun kuyruklu yalanı belgelerle çöktü! Sıfırdan yaptık dediği metroların temelini 2017’de AK Parti attı
Başkan Erdoğan ile görüşecek! Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy, Türkye’ye geliyor
Tarım Kredi Grubu
CHP’de Burcu Köksal krizi! DEM’e kapı kapalı dedi Ekrem İmamoğlu kudurdu! İşte Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ve Burcu Köksal arasındaki gece yarısı telefon trafiği
CHP-DEM hattındaki kirli ittifakta yeni perde: İstanbul’dan sonra Ankara’da da Kandil Uzlaşısı!
Sapık FETÖ’cü imam 17 yaşındaki kızı istismar etti! Üstüne fotoğraflarla şantaja kalkıştı
İnsani Yardım Vakfı
CANLI TAKİP | Soykırımcı İsrail 7 Ekim’den 8 Mart’a 8 bin 900 kadın katletti
Türkiye’nin konuştuğu kazada yeni gelişme! Canavar anne Eylem Tok ve oğlu hakkında tutuklama kararı! ABD’ye kaçtıkları tespit edildi
CHP direkt teröristbaşlarıyla uzlaştı! PKK’dan sonra THKP-C elebaşı Mihraç Ural dilenciliğe soyundu: CHP-DEM ortaklığı desteklenmeli
HAVA DURUMU | Meteoroloji’den İstanbul dahil birçok ile kuvvetli yağış uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? | 8 Mart 2024 hava durumu
Kadınlara 17 destek! Emeklilikte hangi imkanlar var? Hazırlığı yapılan reformlar ne getirecek? Sunulan para, vergi, izin fırsatları...
ABD Başkanı Biden’dan Gazze itirafı: Çoğu kadın ve çocuk 30 bin sivil öldürüldü
Seçil Erzan dördüncü kez hakim karşısında! Arda Turan, Emre Belözoğlu, Selçuk İnan ve Fernando Muslera nasıl dolandırıldıklarını anlatacaklar
UEFA ülke puanı sıralamasında son dakika: Türkiye kaçıncı sırada? Fenerbahçe maçı sonrası UEFA ülke puanı tablosu
SON DAKİKA