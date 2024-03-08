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Son dakika: Cumhur İttifakı'nın Ankara adayı Turgut Altınok'tan vatandaşa bir müjde daha! EGO aktarmaları ücretsiz olacak!

Son dakika haberleri... Yerel seçimlere adım adım ilerlerken Cumhur İttifakı'nın Ankara adayı Turgut Altınok, projelerini anlatmaya devam ediyor. Şehir içi ulaşımda alınan aktarma ücretlerine son vereceğini açıklayan Altınok, “EGO’daki aktarmalardan ücret almayı kaldıracağız. Şu an aktarma ücreti olarak oradan bir 7 TL alınıyor ama aktarmaları da ücretsiz yapacağız" dedi. Öte yandan kendisine yönelik çıkan çakarlı araç haberlerine tepki gösteren Altınok, "Bu haberleri şu anki Büyükşehir Belediye Başkanı ve trol ekibi yaptırıyor. Adaylığımız açıklandı, o günden bugüne kadar belediye aracını da kullanmadım" ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi 08 Mart 2024, 11:00 Güncelleme 08 Mart 2024, 11:00
Son dakika: Cumhur İttifakı’nın Ankara adayı Turgut Altınok’tan vatandaşa bir müjde daha! EGO aktarmaları ücretsiz olacak!

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Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, özel bir TV kanalında yayınlanan programa katıldı. Altınok, anket sonuçları başta olmak üzere birçok konuda ve projelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Altınok, en doğru anket sonucunun sokaklarda olduğunu belirtti. Ayrıca patronun halk olduğunu da söyleyen Altınok, ulaşımda alınan aktarma ücretine ilişkin bir de müjde vererek "Şu an aktarma ücreti olarak oradan bir 7 TL alınıyor ama aktarma ücretlerini kaldırıp ücretsiz hale getireceğiz." dedi.

Altınok, "Gittiğimiz her yerde Ankaralıların teveccühü ile karşılaşıyoruz. Sokak anketi gerçek ankettir. Hacı Bayram Camii'nden Ulus Hali normalde 5 dakikadır. Geçtiğimiz Cuma günü camiden hale 3 saatte ancak gidebildim. Sokak anketleri Ankara diyor." mesajı verdi. "Genel seçimde Cumhur İttifakı'na oy verenlerin oylarını zaten muhafaza edeceğiz. Bunun üzerine de çıkacağız. MHP ve BBP teşkilatlarımız da harıl harıl çalışıyorlar." diyen Altınok, Mansur Yavaş yönetiminin başarısızlığını işaret edip, "Ankara'nın 5 yılı boş geçti." değerlendirmesini yaptı.

CHP'ye yakın anket şirketlerinin 2023 seçiminden önce de gerçeği yansıtmayan sonuçlarla kamuoyunu yanılttığını ifade eden Turgut Altınok, şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanlığı seçiminden önce sayın Kılıçdaroğlu için 'yüzde 60, yüzde 57 alıyor' diyorlardı. Anket noktasında birbirlerine de güveniyorlardı. MHP'nin barajı asla geçemeyeceğini söylediler, ben ise her açıklamamda MHP'nin barajı aşacağını anlatıyordum. Bu süreçte sosyal medyanın manipülatif etkisine kapılan arkadaşlarımız da oldu. 'Seçim gidiyor' diyenlere, 'Seçim nereye gidecek?' diye karşılık veriyordum. Bugün de diyorum ki seçimi Ankara'da biz kazanacağız"

ALTINOK'TAN ÇAKARLI ARABA HABERLERİNE TEPKİ
Turgut Altınok hayatında hiçbir zaman çakarlı araç kullanmadığını ifade ederek, "Ben saltanatı sevmeyen bir adamım. Tevazu benim için her şeyden önemlidir. Bu haberleri şu anki Büyükşehir Belediye Başkanı ve trol ekibi yaptırıyor. Adaylığımız açıklandı, o günden bugüne kadar belediye aracını da kullanmadım. Kullandığım arabada da çakar yok. Benim patronum halk. Vatandaşımız bize emaneti veriyor. Biz de o emaneti yönetiyoruz." şeklinde konuştu.

SUYA YÜZDE 50 İNDİRİM
Altınok Ankara'ya yönelik projelerinden de bahsetti ve şunları söyledi:

"Köylerden su aboneliğinden para almayacağız. Konutlardan da 5 lira alınıyor, onu da 50 kuruşa düşüreceğiz. Ayrıca Ankara'da su fiyatlarına yüzde 50 indirim yapacağız. Hangi kanunda varmış yasak, kendisi çıktığı programda sudan ücret almayacağım dedi. Avukat olduğunu biliyor, o zaman neden doğruyu söylemedi? O zaman niye, bunlar 5 yıl önceki konuşmalarıdır. Göreve gelirken, aday olduğunda sudan para almayacağım dedi, Ankara'da ulaşım pahalı dedi, göreve geldiğinden beri ne dediyse tersini yaptı." dedi.

Havaalanı metro ile ilgili Yavaş'ın tutumunu da anlatan Altınok, "Ulaştırma bakanımızın bana söylediği daha önce hava alanı metrosuyla bir protokol imzalamışlar bu göreve gelince protokolden imzasını çekiyor ve ben kendim yapacağım diyor e buyur yap, yaptın da önünde duran mı oldu yani" ifadelerine yer verdi.

AKTARMA ÜCRETLERİNİ KALDIRACAĞIZ ULAŞIMDA AKTARMALAR ÜCRETSİZ OLACAK
Altınok, şehir içi ulaşımda alınan aktarma ücretlerine ilişkin de müjde verdi. Altınok şöyle konuştu:

"EGO'daki aktarmalardan ücret almayı kaldıracağız. Şu an aktarma ücreti olarak oradan bir 7 TL alınıyor ama aktarmaları da ücretsiz yapacağız."

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