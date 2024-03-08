Son dakika: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu: İstanbul’da zehir tacirlerine NARKOÇELİK-5 operasyonu: 4 ton metamfetamin ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:

Uyuşturucu Madde İmalatçısı Zehir Tacirlerine yönelik İstanbul'da düzenlenen "NARKOÇELİK-5" operasyonlarında:

4️⃣ Ton 6️⃣0️⃣4️⃣ Kg Metamfetamin ele geçirildi❗️

Operasyonlarda 4️⃣'ü yabancı uyruklu olmak üzere toplam 8️⃣ uyuşturucu madde imalatçısı yakalandı❗️

Aziz Milletimizin bilmesini isterim ki;

Ülkemizi zehir tacirlerinden ve sokak satıcılarından temizlemeye kararlıyız. Ülkemizin dört bir yanında zehir tacirlerine karşı operasyonlarımız artarak devam edecek❗️

❌İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; İstanbul ili Beylikdüzü, Arnavutköy ve Bahçelievler ilçelerinde 3 farklı adrese düzenlenen "NARKOÇELİK-5" operasyonlarında;

📌108 çuval halinde üzerlik tohumuna emdirilmiş 4️⃣ ton 4️⃣2️⃣0️⃣ kg metamfetamin,

📌1️⃣4️⃣6️⃣ kg sıvı metamfetamin,

📌3️⃣8️⃣ kg reçine halde metamfetamin ve

📌1️⃣6️⃣5️⃣ kg aseton maddesi ele geçirildi.

Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin Duası Sizinle