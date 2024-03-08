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Murat Kurum, İTÜ Teknopark Teknoloji Transfer Ofisi'ni ziyaret etti: İş kuracak gençlere 100 bin liralık destek

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, gençlerin istihdamına, eğitimine ilişkin her alanda üniversitelerle iş birliği içerisinde olacaklarını ve üniversitelerde oluşturacakları gençlik meclislerinde birlikte karar alıp uygulayacaklarını söyledi. Kurum, "İlk işyerlerini açan kardeşlerimize ilk ofisim projesiyle Eşsiz İstanbul lansmanında paylaştığımız iş kuracak gençlerimiz için 100 bin TL sermaye desteği vereceğiz. Bir bilgisayarla bir yazılımla birlikte çok büyük atılımların yapıldığını gördük. Bu konu bizim için en önemli konularımızdan bir tanesi olacak." ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi 08 Mart 2024, 11:25 Güncelleme 08 Mart 2024, 11:40
Murat Kurum, İTÜ Teknopark Teknoloji Transfer Ofisi’ni ziyaret etti: İş kuracak gençlere 100 bin liralık destek

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Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Teknopark Teknoloji Transfer Ofisi'ni ziyaret etti.

Üniversite öğrencisi Güray Gürkan'ın yaptığı otonom gezegen keşif aracı hakkında bilgi alan Kurum, İTÜ Racing Ekibinin ürettiği elektrikli yarış aracını da inceledi.

Ziyaretle ilgili gazetecilere açıklama yapan Kurum, İTÜ Teknopark Teknoloji Transfer Ofisi'nde gurur duyacakları çalışmalar olduğunu belirterek, İstanbul'un teknolojinin lokomotif şehri olmasını istediklerini, teknoparkların sayısını artırıp gençlere bu imkanları sunmaları gerektiğini söyledi.

"İBB OLARAK 1 NİSAN İTİBARIYLA TEKNOPARKLARA DESTEK OLACAĞIZ"
Ziyareti sonrasında basın açıklaması yapan İBB Başkan Adayı Kurum şunları söyledi:

"İstanbul'un bütün dinamikleriyle bir araya gelmeye çalışıyoruz. Vatandaşlarımızı hem dinliyor hem de yapacağımız hayalleri paylaşıyoruz. Güzel ve samimi bir ortam oluyor. Bazen hayat hikayemizi, bazen projelerimizi anlatıyoruz. Bugün İTÜ'nün 1773 ismiyle bildiğimiz Teknopark'ındayız. İçeriye girdiğinizde gençlerimizin o teknolojik çalışmalarını, hocalarımızla birlikte oluşturdukları takımları gördüğümüzde gurur duyacağınız bir ortam var.

Denizin üstündeki kurtarma ekipmanından insansız hava araçlarına, otonom araçlara, elektrikli Formula 1, enkazda arama kurtarma yapacak robotlara kadar birçok teknoloji İTÜ'de hocalarımız ve öğrencilerimiz tarafından geliştirildi. İstanbul teknoloji üretiminde pahada ağır yükte hafif olsun, teknolojinin lokomotif şehri olmaya devam etsin istiyoruz. Teknoparklarımız çok önemli. Bu teknoparklarımızın sayısını arttırıp gençlerimize bu imkanları sunmamız lazım. Üniversitelerimizle iş birliği içerisinde, teknoparklarımızda bu teknolojiyi Türkiye'de üreten, takımlarımızda birlikte seri üretime geçmiş, istihdamı arttıran, İstanbul'a katkı sunan işler olsun istiyoruz. İBB olarak 1 Nisan itibarıyla teknoparklara destek olacağız. Buradaki gençlerimizin geliştirmiş olduğu ürünlerimize, hem maddi hem de manevi destekler sağlayacağız"



"TEKNOPARKLARIN ORTAĞI OLACAĞIZ"
Gençlere ve teknoparklara vereceği destekler hakkında konuşan Kurum sözlerini şöyle sürdürdü:

"Teknoparkların ortağı olacağız. İBB olarak tüm teknoparklarda bizim ortaklığımızı göreceksiniz. Çocuklarımızın orada ürünleri geliştirebilmesi adına her türlü desteği verdiğimizi göreceksiniz. Bu kaynağı teknoparklar kendileri çıkaracak ve yeni teknoparklar açacak, ülkemizin istihdamına katkı sunacak. İlk işyerlerini açan kardeşlerimize ilk ofisim projesiyle Eşsiz İstanbul lansmanında paylaştığımız iş kuracak gençlerimiz için 100 bin TL sermaye desteği vereceğiz. Bir bilgisayarla bir yazılımla birlikte çok büyük atılımların yapıldığını gördük. Bu konu bizim için en önemli konularımızdan bir tanesi olacak.

Üniversitelerimizle birlikte gençlerimizi destekleyeceğiz. Biz de bundan sonraki süreçte depremde, ulaşımda ve gençlerimizin istihdamına eğitimine ilişkin her alanda üniversitelerimizde işbirliği içerisinde olacağız. Geçmişte bakanlığımız döneminde böyle çalıştık. Afetlerde afet sonrası çalışmalarda bunları yaptık. Bundan sonraki süreçte de İBB tüm teknoparklarla, tüm üniversitelerle işbirliği içerisinde olacak. Burada gençlerimizle birlikte karar alacağız. Oluşturacağımız gençlik meclisinde aldığımız kararları da yine gençlerimizle birlikte uygulayacağız"

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