Murat Kurum, İTÜ Teknopark Teknoloji Transfer Ofisi’ni ziyaret etti: İş kuracak gençlere 100 bin liralık destek

"İstanbul'un bütün dinamikleriyle bir araya gelmeye çalışıyoruz. Vatandaşlarımızı hem dinliyor hem de yapacağımız hayalleri paylaşıyoruz. Güzel ve samimi bir ortam oluyor. Bazen hayat hikayemizi, bazen projelerimizi anlatıyoruz. Bugün İTÜ'nün 1773 ismiyle bildiğimiz Teknopark'ındayız. İçeriye girdiğinizde gençlerimizin o teknolojik çalışmalarını, hocalarımızla birlikte oluşturdukları takımları gördüğümüzde gurur duyacağınız bir ortam var.

Denizin üstündeki kurtarma ekipmanından insansız hava araçlarına, otonom araçlara, elektrikli Formula 1, enkazda arama kurtarma yapacak robotlara kadar birçok teknoloji İTÜ'de hocalarımız ve öğrencilerimiz tarafından geliştirildi. İstanbul teknoloji üretiminde pahada ağır yükte hafif olsun, teknolojinin lokomotif şehri olmaya devam etsin istiyoruz. Teknoparklarımız çok önemli. Bu teknoparklarımızın sayısını arttırıp gençlerimize bu imkanları sunmamız lazım. Üniversitelerimizle iş birliği içerisinde, teknoparklarımızda bu teknolojiyi Türkiye'de üreten, takımlarımızda birlikte seri üretime geçmiş, istihdamı arttıran, İstanbul'a katkı sunan işler olsun istiyoruz. İBB olarak 1 Nisan itibarıyla teknoparklara destek olacağız. Buradaki gençlerimizin geliştirmiş olduğu ürünlerimize, hem maddi hem de manevi destekler sağlayacağız"





"TEKNOPARKLARIN ORTAĞI OLACAĞIZ"

Gençlere ve teknoparklara vereceği destekler hakkında konuşan Kurum sözlerini şöyle sürdürdü:

"Teknoparkların ortağı olacağız. İBB olarak tüm teknoparklarda bizim ortaklığımızı göreceksiniz. Çocuklarımızın orada ürünleri geliştirebilmesi adına her türlü desteği verdiğimizi göreceksiniz. Bu kaynağı teknoparklar kendileri çıkaracak ve yeni teknoparklar açacak, ülkemizin istihdamına katkı sunacak. İlk işyerlerini açan kardeşlerimize ilk ofisim projesiyle Eşsiz İstanbul lansmanında paylaştığımız iş kuracak gençlerimiz için 100 bin TL sermaye desteği vereceğiz. Bir bilgisayarla bir yazılımla birlikte çok büyük atılımların yapıldığını gördük. Bu konu bizim için en önemli konularımızdan bir tanesi olacak.