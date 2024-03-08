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Özgür Özel Eskişehir'de 10. Yıl Marşı eşliğinde heykel açtı

"Değişim" iddiasıyla CHP Genel Başkanlığı koltuğuna oturan Özgür Özel CHP'nin benimsediği "heykel" siyasetine tam gaz devam ediyor. Özgür Özel Eskişehir'de heykel açılış törenine katıldı. Özel 10. Yıl Marşı eşliğinde heykel açılışı yaparken CHP'liler büyük coşku yaşadı.

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Giriş Tarihi 08 Mart 2024, 11:48 Güncelleme 08 Mart 2024, 12:17
Özgür Özel Eskişehir’de 10. Yıl Marşı eşliğinde heykel açtı

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Cumhuriyet Halk Partisi'nin hizmet yerine benimsediği "heykel" siyaseti tam gaz devam ediyor.

ÖZGÜR ÖZEL HEYKEL AÇILIŞI YAPTI
"Değişim" iddiasıyla CHP Genel Başkanlığı koltuğuna oturan Özgür Özel de CHP'nin kodlarını devam ettirdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel Eskişehir'de Annelere ve Kadınlara Saygı ve Şükran Anıtı'nın açılışına katıldı.

HEYKEL AÇMAYA 10. YIL MARŞIYLA GİRİŞ YAPTI
Özgür Özel heykelin açılacağı alana 10. Yıl Marşı eşliğinde giriş yaptı.

Heykel açılışına katılan CHP'liler büyük coşku yaşarken Özel yaptığı konuşmanın ardından heykelin üzerine örtülen perdeyi kaldırarak açılışı yaptı.

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