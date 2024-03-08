Özgür Özel Eskişehir’de 10. Yıl Marşı eşliğinde heykel açtı

ÖZGÜR ÖZEL HEYKEL AÇILIŞI YAPTI "Değişim" iddiasıyla CHP Genel Başkanlığı koltuğuna oturan Özgür Özel de CHP'nin kodlarını devam ettirdi.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin hizmet yerine benimsediği "heykel" siyaseti tam gaz devam ediyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel Eskişehir'de Annelere ve Kadınlara Saygı ve Şükran Anıtı'nın açılışına katıldı.