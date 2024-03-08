Özgür Özel Eskişehir’de 10. Yıl Marşı eşliğinde heykel açtı

Cumhuriyet Halk Partisi'nin hizmet yerine benimsediği "heykel" siyaseti tam gaz devam ediyor.
ÖZGÜR ÖZEL HEYKEL AÇILIŞI YAPTI
"Değişim" iddiasıyla CHP Genel Başkanlığı koltuğuna oturan Özgür Özel de CHP'nin kodlarını devam ettirdi.
Cumhuriyet Halk Partisi'nin hizmet yerine benimsediği "heykel" siyaseti tam gaz devam ediyor.
ÖZGÜR ÖZEL HEYKEL AÇILIŞI YAPTI
"Değişim" iddiasıyla CHP Genel Başkanlığı koltuğuna oturan Özgür Özel de CHP'nin kodlarını devam ettirdi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel Eskişehir'de Annelere ve Kadınlara Saygı ve Şükran Anıtı'nın açılışına katıldı.
HEYKEL AÇMAYA 10. YIL MARŞIYLA GİRİŞ YAPTI
Özgür Özel heykelin açılacağı alana 10. Yıl Marşı eşliğinde giriş yaptı.
Heykel açılışına katılan CHP'liler büyük coşku yaşarken Özel yaptığı konuşmanın ardından heykelin üzerine örtülen perdeyi kaldırarak açılışı yaptı.