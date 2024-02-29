Murat Kurum, Mahmutbey Selanikliler Derneğinde gençlerle bir araya geldi: İlk işini kuracak gençlere 100 bin lira destek vereceğiz

GENÇLERE DESTEK: İLK İŞİNİ KURANA 100 BİN LİRA İş kurmak isteyen gençlere destek vereceklerini söyleyen Murat Kurum, gençler için paylaşımlı ofislerin yapılacağını belirterek, "Gençlerimize ilişkin projelerimizi açıkladık. İlk işini kuracak gençlerimize 100 bin lira sermaye desteği vereceğiz." diye konuştu.

İstanbul 'un kaynaklarının doğru kullanılması durumunda kente yeteceğini aktaran Kurum, "İstanbul kendisinin dışında 81 ilde izi olan bir şehrimiz. O yüzden biz kaynaklarımızı doğru kullanmaya çalışacağız. Doğru insanlarla liyakatli kadrolarla çalışarak hizmetleri yapmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

39 İLÇEYE HİZMET ETMEKTEN BAŞKA AMACIMIZ YOK

Kurum, hiçbir zaman bahane üretmeden, sadece işini yaptığını ve reklam siyaseti peşinde olmadığını vurgulayarak, "El birliği içerisinde bizim tek hedefimiz İstanbul'a, İstanbul'un gençliğine hizmet etmek. İstanbul'un 39 ilçesinde hizmet etmekten başka bir amacımız yok. Geçmişte de hiçbir zaman reklamların peşinde koşmadım, algı üretmedim, bahane üretmedim. İşim neyse o işimi yapmaya çalıştım." değerlendirmesinde bulundu.