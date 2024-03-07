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Son dakika: İşte yerel seçimlerde kullanılacak oy pusulası! En uzun oy pusulası 1 metre ile İstanbul'da

Son dakika haberleri... 31 Mart yerel seçimlerine adım adım ilerlerken Ankara’da oy pusulaları da basılmaya başlandı. En uzun oy pusulası 97 santimetre ile İstanbul'da olacak. En kısa oy pusulası ise Hakkari'de olacak.

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Giriş Tarihi 07 Mart 2024, 14:43 Güncelleme 07 Mart 2024, 14:47
Son dakika: İşte yerel seçimlerde kullanılacak oy pusulası! En uzun oy pusulası 1 metre ile İstanbul’da

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31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne katılabilecek siyasi partilerin adayları ve bağımsız adaylara ilişkin kesin listeler, il ve ilçe seçim kurullarınca 3 Mart'ta ilan edildi.

Oy pusulaları Ankara'da basılmaya başlandı. En uzun oy pusulası 97 santimetre ile İstanbul'da olacak. En kısa oy pusulası ise Hakkari'de olacak.

İşte yerel seçimlerde kullanılacak oy pusulası!

49 ADAY YARIŞACAK

İstanbul Adalet Sarayı'nda bulunan İl Seçim Kurulu da kesin aday listesini askıya çıkardı. Buna göre, 22 partili, 27 bağımsız olmak üzere 49 aday İBB başkanlığı için yarışacak.

AK Parti'den Murat Kurum, İyi Partiden Buğra Kavuncu, Memleket Partisinden Emre Berk Hacıgüzeller, Anavatan Partisinden Umut Çınar, Demokratik Sol Partiden (DSP) Nesim Pakır, Yeniden Refah Partisinden Mehmet Altınöz, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisinden Meral Danış Beştaş, Türkiye Komünist Partisinden Orhan Gökdemir, Anadolu Birliği Partisinden Osman Tekin, Zafer Partisinden Azmi Karamahmutoğlu,

Türkiye Komünist Hareketinden Ziya İncedere, Bağımsız Türkiye Partisinden Cihan Erdoğanyılmaz, Yeni Türkiye Partisinden Burhanettin Aktürk, CHP'den Ekrem İmamoğlu, Hak ve Özgürlükler Partisinden Mustafa Aytaş, Ocak Partisinden Osman Çelik, Adalet Birlik Partisinden Muharrem Mutlu, Millet Partisinden Hasan Hüsnü Güler, Milli Yol Partisinden Hüseyin Işık, Demokrasi ve Atılım Partisinden İdris Şahin, Saadet Partisinden Birol Aydın, Vatan Partisinden İbrahim Okan Özkan partili başkan adayları olarak kesin aday listesinde yer alıyor.

BAĞIMSIZ ADAYLAR

Bağımsız adaylar listesinde ise Vedat Taylan Yıldız, Yüksel Özden, Adem Bayraktar, Memet Ali Aydoğmuş, Burak Emre Çetin, Mirhat Tekin Brusk, Ahmet Soytürk, Orhan Çebi, Merve Karataş, Güven Akıcı, Ahmet Birikmen, Yaşar Polat, Habip Aksu, İshak Akbay, Hülya Kavuzlu Karaman, Vedat Öztürk, Galip Menteşe, Cemal Tarancı, Polat Erdoğan, Fatma Ragibe Kanıkuru Loğoğlu, Hüseyin Durmaz, Sena Elest Akıncı, Uğur Etlik, Atakan Bozyayla, Bilen Akpınar, Ömer Karvan ve Abdullah Arli isimleri bulunuyor.

MEGAKENTİ 29 ADAYLA GAZİANTEP İZLEDİ
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığı için 26 kişi siyasi partilerden, 3 kişi de bağımsız olarak yarışacak.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığı için de 23'ü siyasi partilerden, 5'i bağımsız 28 aday pusulada yer alacak.

Gaziantep'te 26'sı siyasi partilerden, 3'ü bağımsız 29 aday yarışacak. Malatya'da 23'ü siyasi partilerden, 5'i bağımsız 28 aday seçimlere girecek.

Başkent Ankara'da 19'u siyasi partilerden, 5'i bağımsız 24 aday seçime katılacak.
TRT Haber'de yer alan habere göre, İzmir'de 21'i siyasi partilerden, 6'sı bağımsız 27 aday yarışacak.

Ankara'da 19'u siyasi partilerden, 5'i bağımsız 24 aday seçime girecek. İzmir'de 21'i siyasi partilerden, 6'sı bağımsız 27 aday pusulada yer alacak.

Erzurum, Manisa ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlıkları için bağımsız aday yok. Şırnak'ın Uludere ilçesinin Hilal beldesinde ise sadece AK Parti'den Cevher Benek aday gösterildi.

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