Son dakika: İşte yerel seçimlerde kullanılacak oy pusulası! En uzun oy pusulası 1 metre ile İstanbul’da

31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne katılabilecek siyasi partilerin adayları ve bağımsız adaylara ilişkin kesin listeler, il ve ilçe seçim kurullarınca 3 Mart'ta ilan edildi.

Oy pusulaları Ankara'da basılmaya başlandı. En uzun oy pusulası 97 santimetre ile İstanbul'da olacak. En kısa oy pusulası ise Hakkari'de olacak.

49 ADAY YARIŞACAK

İstanbul Adalet Sarayı'nda bulunan İl Seçim Kurulu da kesin aday listesini askıya çıkardı. Buna göre, 22 partili, 27 bağımsız olmak üzere 49 aday İBB başkanlığı için yarışacak.