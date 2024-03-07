Turkuvaz Medya’da 6. Enerji ve İklim Forumu: Yeşil Yüzyıl - Bugünü ve Geleceği Tasarlamak

Turkuvaz Medya Grubu tarafından düzenlenen '6. Enerji ve İklim Forumu: Yeşil Yüzyıl - Bugünü ve Geleceği Tasarlamak' Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın katılımıyla bugün gerçekleştiriliyor. Sabah Gazetesi Ekonomi Müdürü ve Köşe Yazarı Dilek Güngör ve A Para Genel Yayın Yönetmeni Özlem Doğaner'in açılış konuşmasıyla başlayacak 6. Enerji ve İklim Forumu: Yeşil Yüzyıl – Bugünü ve Geleceği Yeniden Tasarlamak adlı forum, sektörün önde gelen iş insanlarının açıklamaları ile devam edecek.
6. Enerji ve İklim Forumu: Yeşil Yüzyıl – Bugünü ve Geleceği Yeniden Tasarlamak adlı forumda, Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı (IRENA) Başkanı Francesco La Camera, Yenilenebilir Enerji: Daha Güvenli Bir Geleceği İnşa Etmek adlı bir video eşliğinde konuşma yapacak. Siyaset bilimci, Yayıncı, BRENNUS Enstitüsü Paris-Viyana'da Uzman Ulrike Reisner, Brüksel'in Enerji Rejimini ele alacak.
www.turkiyeenerjizirvesi.com
"Yeşil Dönüşüm - Enerji Endüstrisi Dönüşümü Nasıl Gerçekleştirilebilir?" başlıklı panele Sabancı Üniversitesi İstanbul Uluslararası Enerji ve İklim Merkezi Direktörü Bora Şekip Güray moderatörlüğünde RHG Enertürk Enerji Genel Müdürü Alpay Beyla, Enerjisa CEO'su Murat Pınar, Zorlu Enerji CEO'su İ. Sinan Ak, SOCAR Türkiye CEO'su Elchin Ibadov, Smart Güneş Teknolojileri Yönetim Kurulu Başkanı Halil Demirdağ konuşmacı olarak katılacak.
A Para Yayın Koordinatörü & A Haber Ekonomi Müdürü Özlem Doğaner'in moderatörlüğünde Yeni Yatırım Alanları ve Yenilenebilir Enerjide Fırsatlar panelinde, IC Enterra Genel Müdürü Taşkın Kızılok, Ağaoğlu Şirketler Grubu CEO'su ve Tatlıpınar Enerji Yönetim Kurulu Üyesi Burak Kutluğ, ve Karadeniz Holding Ticari Operasyonlar Direktörü Emre Durmuşoğlu konuşmacı olarak katılacak. Döngüsel Ekonomiye Geçişte Fırsatlar ve Zorluklar: Hidrojenin Rolü adlı özel oturumda Sabah Gazetesi Yazarı Feride Cem'in moderatörlüğünde TÜBİTAK MAM Başkan Danışmanı, ICARE-CNRS, Orléans, Fransa Kurucu Direktörü Prof. Dr. İskender Gökalp katılım sağlayacak.
"Enerjinin Geleceği" adlı oturumda, Sabancı Holding Enerji Grup Başkanı Kıvanç Zaimler, enerji sektöründeki gelecek vizyonunu ve önemli stratejileri ele alacak.
İşte günün programı:
6. ENERJİ VE İKLİM FORUMU
YEŞİL YÜZYIL - BUGÜNÜ VE GELECEĞİ YENİDEN TASARLAMAK
7 Mart 2024
SAAT: 09:45-16:30
09:45 – 10:00 Açılış Konuşmaları
Sn. Dilek Güngör - Sabah Gazetesi Ekonomi Müdürü & Köşe Yazarı
Sn. Özlem Doğaner - A Para Yayın Koordinatörü & A Haber Ekonomi Müdürü
10:00-10:05 ÖZEL OTURUM (VİDEO)
Yenilenebilir Enerji: Daha Güvenli Bir Geleceği İnşa Etmek
Sn. Francesco La Camera
Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı (IRENA) Başkanı
10:05 – 10:20 ÖZEL OTURUM (ONLINE CANLI BAĞLANTI)
Brüksel'in Enerji Rejimi
Sn. Ulrike Reisner
Siyaset bilimci, Yayıncı, BRENNUS Enstitüsü Paris-Viyana'da Uzman
10:20 – 11:30 PANEL
YEŞİL DÖNÜŞÜM - Enerji Endüstrisi Dönüşümü Nasıl Gerçekleştirebilir?
KONUŞMACILAR Sn. Alpay Beyla - RHG Enertürk Enerji Genel Müdürü
Sn. Murat Pınar – Enerjisa CEO
Sn. İ. Sinan Ak – Zorlu Enerji CEO
Sn. Elchin Ibadov – SOCAR Türkiye CEO
Sn. Halil Demirdağ – Smart Güneş Teknolojileri Yönetim Kurulu Başkanı
MODERATÖR Sn. Bora Şekip Güray - Sabancı Üniversitesi İstanbul Uluslararası Enerji
ve İklim Merkezi Direktörü
11:30 - 11:40 KAHVE ARASI
11:40 -12:40 PANEL
YENİ YATIRIM ALANLARI VE YENİLENEBİLİR ENERJİDE FIRSATLAR
KONUŞMACILAR Taşkın Kızılok - IC Enterra Yenilenebilir Enerji Genel Müdürü
Burak Kutluğ - Ağaoğlu Şirketler Grubu CEO'su ve Tatlıpınar Enerji
Yönetim Kurulu Üyesi
Emre Durmuşoğlu - Karadeniz Holding Ticari Operasyonlar Direktörü
MODERATÖR Sn. Özlem Doğaner - A Para Yayın Koordinatörü & A Haber Ekonomi Müdürü
12:40 - 13:00 ÖZEL OTURUM
DÖNGÜSEL EKONOMİYE GEÇİŞTE FIRSATLAR
VE ZORLUKLAR: HİDROJENİN ROLÜ
Prof. Dr. İskender Gökalp -TÜBİTAK MAM Başkan Danışmanı, ICARE-CNRS, Orléans, Fransa Kurucu Direktörü
MODERATÖR Feride Cem – Sabah Gazetesi Yazarı
13:30 – 14:30 ÖĞLE YEMEĞİ
14:30-14:45 ÖZEL OTURUM
Enerjinin Geleceği
Sn. Kıvanç Zaimler – Sabancı Holding Enerji Grup Başkanı
14:45-14:55 ÖZEL OTURUM (VİDEO)
COP ve Sonrası
Sn. Adnan Z. Amin - İklim Değişikliği Konferansı COP 28 CEO'su
14:55 - 16:10 ÖZEL KONUK
DÖNÜŞÜMÜ YÖNETMEK
KONUK Sn. Alparslan Bayraktar - T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
MODERATÖRLER Sn. Okan Müderrisoğlu - Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi ve Köşe Yazarı
Sn. Dilek Güngör - Sabah Gazetesi Ekonomi Müdürü ve Köşe Yazarı
16:10 – 16:30 4. ENERJİMİZ GELECEĞİMİZ ÖDÜL TÖRENİ
16:30 KAPANIŞ