Turkuvaz Medya’da 6. Enerji ve İklim Forumu: Yeşil Yüzyıl - Bugünü ve Geleceği Tasarlamak

Turkuvaz Medya Grubu tarafından düzenlenen '6. Enerji ve İklim Forumu: Yeşil Yüzyıl - Bugünü ve Geleceği Tasarlamak' Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın katılımıyla bugün gerçekleştiriliyor. Sabah Gazetesi Ekonomi Müdürü ve Köşe Yazarı Dilek Güngör ve A Para Genel Yayın Yönetmeni Özlem Doğaner'in açılış konuşmasıyla başlayacak 6. Enerji ve İklim Forumu: Yeşil Yüzyıl – Bugünü ve Geleceği Yeniden Tasarlamak adlı forum, sektörün önde gelen iş insanlarının açıklamaları ile devam edecek.

6. Enerji ve İklim Forumu: Yeşil Yüzyıl – Bugünü ve Geleceği Yeniden Tasarlamak adlı forumda, Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı (IRENA) Başkanı Francesco La Camera, Yenilenebilir Enerji: Daha Güvenli Bir Geleceği İnşa Etmek adlı bir video eşliğinde konuşma yapacak. Siyaset bilimci, Yayıncı, BRENNUS Enstitüsü Paris-Viyana'da Uzman Ulrike Reisner, Brüksel'in Enerji Rejimini ele alacak.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar

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"Yeşil Dönüşüm - Enerji Endüstrisi Dönüşümü Nasıl Gerçekleştirilebilir?" başlıklı panele Sabancı Üniversitesi İstanbul Uluslararası Enerji ve İklim Merkezi Direktörü Bora Şekip Güray moderatörlüğünde RHG Enertürk Enerji Genel Müdürü Alpay Beyla, Enerjisa CEO'su Murat Pınar, Zorlu Enerji CEO'su İ. Sinan Ak, SOCAR Türkiye CEO'su Elchin Ibadov, Smart Güneş Teknolojileri Yönetim Kurulu Başkanı Halil Demirdağ konuşmacı olarak katılacak.

A Para Yayın Koordinatörü & A Haber Ekonomi Müdürü Özlem Doğaner'in moderatörlüğünde Yeni Yatırım Alanları ve Yenilenebilir Enerjide Fırsatlar panelinde, IC Enterra Genel Müdürü Taşkın Kızılok, Ağaoğlu Şirketler Grubu CEO'su ve Tatlıpınar Enerji Yönetim Kurulu Üyesi Burak Kutluğ, ve Karadeniz Holding Ticari Operasyonlar Direktörü Emre Durmuşoğlu konuşmacı olarak katılacak. Döngüsel Ekonomiye Geçişte Fırsatlar ve Zorluklar: Hidrojenin Rolü adlı özel oturumda Sabah Gazetesi Yazarı Feride Cem'in moderatörlüğünde TÜBİTAK MAM Başkan Danışmanı, ICARE-CNRS, Orléans, Fransa Kurucu Direktörü Prof. Dr. İskender Gökalp katılım sağlayacak.



"Enerjinin Geleceği" adlı oturumda, Sabancı Holding Enerji Grup Başkanı Kıvanç Zaimler, enerji sektöründeki gelecek vizyonunu ve önemli stratejileri ele alacak.

İşte günün programı:

6. ENERJİ VE İKLİM FORUMU

YEŞİL YÜZYIL - BUGÜNÜ VE GELECEĞİ YENİDEN TASARLAMAK

7 Mart 2024

SAAT: 09:45-16:30

09:45 – 10:00 Açılış Konuşmaları

Sn. Dilek Güngör - Sabah Gazetesi Ekonomi Müdürü & Köşe Yazarı

Sn. Özlem Doğaner - A Para Yayın Koordinatörü & A Haber Ekonomi Müdürü

10:00-10:05 ÖZEL OTURUM (VİDEO)

Yenilenebilir Enerji: Daha Güvenli Bir Geleceği İnşa Etmek

Sn. Francesco La Camera

Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı (IRENA) Başkanı

10:05 – 10:20 ÖZEL OTURUM (ONLINE CANLI BAĞLANTI)

Brüksel'in Enerji Rejimi

Sn. Ulrike Reisner

Siyaset bilimci, Yayıncı, BRENNUS Enstitüsü Paris-Viyana'da Uzman

10:20 – 11:30 PANEL

YEŞİL DÖNÜŞÜM - Enerji Endüstrisi Dönüşümü Nasıl Gerçekleştirebilir?

KONUŞMACILAR Sn. Alpay Beyla - RHG Enertürk Enerji Genel Müdürü

Sn. Murat Pınar – Enerjisa CEO

Sn. İ. Sinan Ak – Zorlu Enerji CEO

Sn. Elchin Ibadov – SOCAR Türkiye CEO

Sn. Halil Demirdağ – Smart Güneş Teknolojileri Yönetim Kurulu Başkanı

MODERATÖR Sn. Bora Şekip Güray - Sabancı Üniversitesi İstanbul Uluslararası Enerji

ve İklim Merkezi Direktörü

11:30 - 11:40 KAHVE ARASI

11:40 -12:40 PANEL

YENİ YATIRIM ALANLARI VE YENİLENEBİLİR ENERJİDE FIRSATLAR

KONUŞMACILAR Taşkın Kızılok - IC Enterra Yenilenebilir Enerji Genel Müdürü

Burak Kutluğ - Ağaoğlu Şirketler Grubu CEO'su ve Tatlıpınar Enerji

Yönetim Kurulu Üyesi

Emre Durmuşoğlu - Karadeniz Holding Ticari Operasyonlar Direktörü

MODERATÖR Sn. Özlem Doğaner - A Para Yayın Koordinatörü & A Haber Ekonomi Müdürü

12:40 - 13:00 ÖZEL OTURUM

DÖNGÜSEL EKONOMİYE GEÇİŞTE FIRSATLAR

VE ZORLUKLAR: HİDROJENİN ROLÜ

Prof. Dr. İskender Gökalp -TÜBİTAK MAM Başkan Danışmanı, ICARE-CNRS, Orléans, Fransa Kurucu Direktörü

MODERATÖR Feride Cem – Sabah Gazetesi Yazarı

13:30 – 14:30 ÖĞLE YEMEĞİ

14:30-14:45 ÖZEL OTURUM

Enerjinin Geleceği

Sn. Kıvanç Zaimler – Sabancı Holding Enerji Grup Başkanı

14:45-14:55 ÖZEL OTURUM (VİDEO)

COP ve Sonrası

Sn. Adnan Z. Amin - İklim Değişikliği Konferansı COP 28 CEO'su

14:55 - 16:10 ÖZEL KONUK

DÖNÜŞÜMÜ YÖNETMEK

KONUK Sn. Alparslan Bayraktar - T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

MODERATÖRLER Sn. Okan Müderrisoğlu - Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi ve Köşe Yazarı

Sn. Dilek Güngör - Sabah Gazetesi Ekonomi Müdürü ve Köşe Yazarı

16:10 – 16:30 4. ENERJİMİZ GELECEĞİMİZ ÖDÜL TÖRENİ

16:30 KAPANIŞ