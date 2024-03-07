Son dakika: Cumhur İttifakı’nın Ankara adayı Turgut Altınok’tan anket açıklaması

"ANKETLERDE 3-4 PUAN ÖNDEYİZ"

Hacı Bayram'dan çıktım Ulus'taki hale 3 saate gidebildim. Burada 5 dakikalık yolu bu kadar sürede gidebildim. İnsanlar bizimle beraber ve oylarının gönüllerinin bizle olduğunu söylüyor. Vatandaşlarımız bizimle sürekli fotoğraf çektirip dualarını ettiler. Burası Ankara'nın hem kalbi hem merkezidir. Ankara'nın yüzde 70'ini burası temsil eder. Her ilçeden buraya bizim insanlarımız geliyor. Sokak anketleri Altınok diyor. Şu anda elimizde son 2 anket var. Birinde 3 birinde 4 puan önde gözüküyoruz. ANKARA İÇİN PROJELERİ NELER?

Ankara'da en önemli problemin ne olduğunu biz vatandaşlara anketlerle soruyoruz. Bunlarda önce çıkan trafik diğeri ise ulaşım. Şehrimizde trafik arttı. Ankara'ya her sene 100 bin yeni araç girişi var. Ankara eskisi kadar yüksek olmasa da göç almaya devam ediyor. Depremden sonra Ankara'ya ciddi bir akın olduğu ama bunların yüzde 80'ini döndü. Keçiören'e de geldiler ve biz onlara seve seve ev sahipliği yaptık. Yollar aynı ama araç girişi 2023 yılında 100 bin. 2024 yılında yeni 125 bin aracın trafiğe çıkması bekleniyor. Ankara'da yeni bulvarlar yapılmadığı için yeni yollar oluşturulmadığı için sıkışma var. Yapılan alt ve üst geçitler yeterli değil. Hatta yapılanların bir kısmı trafiği artırdı.

ANKARA'DA TRAFİK SORUNU NASIL ÇÖZÜLECEK?

TRT'nin önünde yapılan bir alt geçit var 2 yıl sürdü ve orada insanlar uyuyamadı bile. Bölgede trafik felç oldu ama Çankaya'da oturan vatandaşlar trafiği rahatlayacağını zannettiler ancak öyle olmadı. 2 ayda bitecek iş 2 yıl sürdü fakat buradaki 4 şeritli yol 2 şeride düştü. Yani trafiği azaltacağı yerde şu anda trafiği çoğalttı. Küçük bir il belediyesinin yapacağı alt geçit işini 2 yılda bitirdiler 4 şeritli yol gitti 2 şeritli yol kaldı. TRT Turan Güneş'ten alın İncik'e kadar burada kuyruk var. Sabah ve akşam bir çile oldu. Oranın yıkılıp yeniden genişletilmesi lazım. Bunun yanında yeni yollar lazım yeni bulvarlar lazım. "İLK EL ATACAĞIMIZ TRAFİĞİ ÇÖZMEK"

Ankara'ya 75 tane alt ve üst geçit, köprülü kavşak yapacağız. Yeni alternatif yollar ve bulvarlar oluşturacağız. Ankara trafiğini rahatlatacak işlere imza atacağız. Şu anda çevreyolu Ankara'da doldu. Yani geleceği iyi planlamak lazım. Belediye başkanları 5 yılını değil şehrin geleceğini planlar. Yani sadece 5 yıl yönetmez. Geleceğe mührünü vurur. Bizim göreve gelir gelmez ilk el atacağımız problemi trafiği çözmek olacak. Büyükşehirler trafiği azaltmanın en doğru yolu metrodur. Ankara'yı metro ağları ile öreceğiz.

"5 YILDA ANKARA'YI METRO AĞLARI İLE ÖRECEĞİZ

Başta havaalanı metromuz olmaz üzere. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde şu anda 14 bin öğrenci var. Orada 40-50 bin öğrencilik bir planlama var. Havaalanı-Üniversite- Esenboğa-Saray- Pursaklar- Kuzey Ankara devam edecek Keçiören Yeşilöz-Hasköy bölgeleri buradan Etlik Şehir Hastanesi'ne kadar olacak 1. Etap var. Etlik Şehir Hastanesi'nde Kuyubaşı bağlantı olacak. Dolayısıyla birçok mahallemizden metro geçmiş olacak. Bunları hepsi yeraltında olacak. Altındağ metro var, Siteler'de 150-200 bin çalışan var. Bunun yanında bir de esnaflarımız var. Bunları 5 yıl boyunca inşa edeceğiz. Çok hızlı çalışacağız. Belki bir kısmını 2 veya 3 yılda açacağız. Ancak 5 yılda Ankara'yı metro ağları ile öreceğiz. Hedefimiz toplu taşımayı yeraltına indirmek ve doğru çözüm budur. Bu metroları inşa ederken otoparklar yapmak lazım. Bisiklet yerleri olmazı. Lazım insanlar araçlarını bisikletlerini buraya bırakacak ve yoluna devam edecek. Bunun yanında metro istasyonları ile bağlantılı servis araçlarını çoğaltmak gerekir. Dolayısıyla vatandaş şehre araç ile inmeyecek metro ağında işini görecek. Trafiği rahatlamanın yolu budur. Bunlar yapılmazsa sıkıntı var. Çünkü Ankara'da ciddi bir trafik sıkıntısı var. Eğer bu yatırımlar yapılmazsa 5 yıl içinde Ankara'da 700 bine yakın araç trafiğe çıkacak ve trafik sorunu İstanbul'dan daha fazla olacak. Şu anda "neredeyse 2 saate işe gidiyorum" diyenler var. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN