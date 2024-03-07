Cumhur İttifakı İBB Başkan adayı Murat Kurum Eşsiz Şehir Eşsiz İstanbul programında projelerini açıkladı: İSMEK özüne dönecek!

Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, Eşsiz Şehir Eşsiz İstanbul programında projelerini açıkladı.
📡 Eşsiz Şehir Eşsiz İstanbul https://t.co/cGH5HVmhf7— Murat KURUM (@murat_kurum) March 7, 2024
Kurum'un açıklamalarından satır başları:
Kimse geride bırakılmayacak;
• Haksız yere işten çıkarılanlar geri alınacak.
• Bütüncül bir yaklaşımla kalıcı çözümler üretilecek.
• Sürdürülebilir sosyal desteklerle eşitsizlik azaltılacak.
• Veriye ve sisteme dayalı adil sosyal destek verilecek.
• Meslek edindirme ve istihdam odaklı destekler verilecek.
• Sosyal birlik ve dayanışma ruhuna uygun politikalar geliştirilecek.
KADINLARIN VE AİLELERİN İSTANBUL'U
Güvenli, çocuklarımızı okula hazırlayan kreşler öncelikli olacak. Bu yolda öncelikle her mahalleye kreş hizmeti götürülecek. 7/24 kreş desteği verilecek.
Aile kartla 0-6 yaş arası çocuğu olan annelere ve babalara ulaşım ücretsiz olacak.