Cumhur İttifakı İBB Başkan adayı Murat Kurum Eşsiz Şehir Eşsiz İstanbul programında projelerini açıkladı: İSMEK özüne dönecek!

GENÇLERİN İSTANBUL'U

Üniversite öğrencilerine bu yıl 10 bin TL olmak üzere, her yıl artan oranda eğitim desteği verilecek.



Toplu ulaşımda öğrencilere yüzde 40 indirim sağlanacak. Öğrenci fiyatı 5,18 TL olurken abonman 150 TL olacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kültürel, sosyal ve spor tesislerinde gençlere yüzde 50'ye varan indirimler sağlanacak.

Memleketine giden öğrencilere ulaşım desteği verilecek.

Öğrenci evlerine aylık 25 m3 doğal gaz desteği verilecek.





Evlenecek gençlere 50 bin TL beyaz eşya yardımı yapılacak.

Sadece gençlere özel 'Mekanİstanbul Kafe' hizmete alınacak.

39 ilçeye 'İBB Kitaphane' açılacak

İBB Kahve'ler hizmete alınacak

Gençlik Meclisi ve Danışma Kurulu kurulacak. Alınacak tüm kararlar burada gençlerle birlikte alınacak.

PROJEM İSTANBUL

İlk işini kuran gençlere 100 bin TL hibe verilecek.

'İlk Ofisin Bizden' uygulaması ile 39 ilçede 100 bin kişiye tam donanımlı, paylaşımlı ofis hizmeti sunulacak. İŞİM İSTANBUL

İlk iş-İstanbul projesiyle gençlere yarı zamanlı iş imkanı sağlanacak. Gençler saatte 200 TL gelir elde edecekler.