Son dakika: CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Halk Ekmek’i seçim propagandası olarak kullandı: Vatandaşa CHP broşürüyle ücretsiz dağıttı

Yavaş'ın Beypazarı mitinginde sadece Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait araçlar değil Bolu Belediyesi'ne ait 14 plakalı kamu araçları ile de mitinge Bolu'dan seçmenlerin taşındığı ortaya çıktı.

Yavaş'ın kendi mitinglerini "taşımalı" hale getirmesi eleştirilere neden olurken, kamuya ait araçların kullanılması ise suç olarak değerlendirildi. TARAFSIZLIK İDDİASINDA BULUNMUŞTU… Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, daha önceki konuşmalarında, "İnsanlar seçildikten sonra parti rozetini çıkarmalılar.Onları ne maça götürüyoruz ne de zorla mitinglere götürüyoruz. İnsanlar karşısındakilerin ne olduğunu bilemez. Biz herkese hizmet etmek istiyoruz. Partizanlıktan çok çektik. Ankara Belediyesi'nde çalışan herkes benim mesai arkadaşımdır. Herkes ev bakıyor, çocuk okutuyor. Baba çocuklarının kahramanı. Bunu kendime yakıştıramam. Emeğinin karşılığını veren herkes benim mesai arkadaşımdır." şeklinde görüşler ortaya koymuştu.

2019 yerel seçimleri öncesinde emek veren insanlarla çalıştıklarını dile getiren Yavaş, "Onları ne maça götürüyoruz ne de zorla mitinglere götürüyoruz." diye konuşmuştu. Hatta 2019'daki seçim öncesi Yavaş, Ankaralılara, "Kanunsuz bir şekilde mitinglere otobüsleri gönderip içine yolcu olarak belediye çalışanlarını bindirenlerden hepsinin hesabını soracağız." sözünü vermişti.