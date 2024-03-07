Son dakika: CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Halk Ekmek’i seçim propagandası olarak kullandı: Vatandaşa CHP broşürüyle ücretsiz dağıttı

Yerel seçimlere adım adım ilerlerken CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, belediye kaynaklarını seçim için kullanmaya devam ediyor.
Yerel seçimlere adım adım ilerlerken CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, belediye kaynaklarını seçim için kullanmaya devam ediyor.
Seçimlerde DEM ile yapılan kirli ittifaktan sonra "kazanamayacağız" korkusu yaşayan CHP'nin Arnavutköy'de kurulan seçim koordinasyon merkezlerinde İBB'ye ait halk ekmek, vatandaşlara seçim propagandası olarak ücretsiz dağıtılıyor.
Ekmek almak isteyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluştururken verilen ekmek poşetlerine CHP'nin tanıtım broşürleri de koyuluyor.
Oluşan uzun kuyruk ve dağıtılan ekmekler kamera ile görüntülendi.
OTOBÜSLERLE TAŞIMALI MİTİNG
Mansur Yavaş'ın Etimesgut ve Haymana'nın ardından bu kez de Beypazarı mitingine belediye çalışanlarını zorla götürdüğü görüntüler ortaya çıkmıştı.
Yavaş'ın Beypazarı mitingine sadece Ankara Büyükşehir Belediyesi araçları değil, CHP'li Bolu Belediyesi'nin araçları da partilileri taşımıştı.
Yavaş'ın Beypazarı mitinginde Ankara Büyükşehir Belediyesi personelinin yanı sıra CHP'li Bolu Belediyesi'nin 14 plakalı araçları ile Bolu'dan seçmen taşınması dikkati çekmişti. Bolu Belediyesi araçlarında Yavaş'ın mitingine adam taşınması Yavaş'ın daha önceki eleştirileri ile ters düşerken tepkileri de beraberinde getirmişti.
ETİMESGUT VE HAYMANA'DAN SONRA...
Göreve gelmeden önce eski yönetimin Büyükşehir Belediyesi personelini zorla mitinglere götürdüğünü iddia eden Yavaş, kendi mitinglerine belediye araçları ile belediye personelini getirtiyor.
Yavaş'ın belediyeye ait araçlarla belediye personellerini götürdüğü Etimesgut ve Haymana mitinginden sonra yeni bir skandal daha ortaya çıktı. Yavaş'ın dün gercekleştirdiği Beypazarı mitinginde de belediye araçları görüntülendi.
Yavaş'ın Beypazarı mitinginde sadece Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait araçlar değil Bolu Belediyesi'ne ait 14 plakalı kamu araçları ile de mitinge Bolu'dan seçmenlerin taşındığı ortaya çıktı.
Yavaş'ın kendi mitinglerini "taşımalı" hale getirmesi eleştirilere neden olurken, kamuya ait araçların kullanılması ise suç olarak değerlendirildi.
TARAFSIZLIK İDDİASINDA BULUNMUŞTU…
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, daha önceki konuşmalarında, "İnsanlar seçildikten sonra parti rozetini çıkarmalılar.Onları ne maça götürüyoruz ne de zorla mitinglere götürüyoruz. İnsanlar karşısındakilerin ne olduğunu bilemez. Biz herkese hizmet etmek istiyoruz. Partizanlıktan çok çektik. Ankara Belediyesi'nde çalışan herkes benim mesai arkadaşımdır. Herkes ev bakıyor, çocuk okutuyor. Baba çocuklarının kahramanı. Bunu kendime yakıştıramam. Emeğinin karşılığını veren herkes benim mesai arkadaşımdır." şeklinde görüşler ortaya koymuştu.
2019 yerel seçimleri öncesinde emek veren insanlarla çalıştıklarını dile getiren Yavaş, "Onları ne maça götürüyoruz ne de zorla mitinglere götürüyoruz." diye konuşmuştu.
Hatta 2019'daki seçim öncesi Yavaş, Ankaralılara, "Kanunsuz bir şekilde mitinglere otobüsleri gönderip içine yolcu olarak belediye çalışanlarını bindirenlerden hepsinin hesabını soracağız." sözünü vermişti.
KENDİ KENDİNİ YALANLADI: HER YERDE REKLAMI VAR
Öte yandan Yavaş'ın Ankara'nın dört bir yanındaki afiş ve billboardlarda kendi reklamını yaptığı ortaya çıktı.
CHP'li Yavaş daha önce bir mitingde "Ankara'nın hiçbir yerinde benim fotoğrafımı göremezsin, Ankara halkının parasıyla ne reklam yaparız, lüks ve şatafatla işimiz olmaz. Kendi reklamını için harcayan haram yiyor demektir. " demişti.