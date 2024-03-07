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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan ABD çıkarması! Mevkidaşı Antony Blinken ile bir araya gelecek: Gazze masada

Son dakika haberi! Başkan Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden’ın talimatıyla kurulan Türkiye-ABD stratejik mekanizmasının bir sonraki toplantısı 7-8 Mart’ta Washington’da gerçekleştirilecek. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD’li mevkidaşı Antony Blinken ile yarın bir araya gelecek. İki ülke arasında ticaret hacminin 100 milyar dolara çıkarılması için atılacak adımlar ele alınacak. Masada en kritik başlığın Gazze olması bekleniyor.

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Giriş Tarihi 07 Mart 2024, 10:52 Güncelleme 07 Mart 2024, 11:14
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan ABD çıkarması! Mevkidaşı Antony Blinken ile bir araya gelecek: Gazze masada

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile yarın ABD'nin başkenti Washington'da bir araya gelecek.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüşecek

Fidan'ın ziyaretinde Türkiye-ABD Stratejik Mekanizma Toplantısı da icra edilecek.

Fidan'ın ziyareti sırasında düzenlenecek 7. Türkiye-ABD Stratejik Mekanizma Toplantısı çerçevesinde, taraflar, geniş yelpazedeki ikili işbirliği alanlarını ilgili kurumların temsilcilerinin de katılımıyla etraflıca ele alacak. Taraflar, önemli küresel ve bölgesel gelişmeler hakkında kapsamlı diyalog gerçekleştirecek.

Fidan'ın Washington'a gerçekleştireceği ziyarette, ABD Senatosu üyeleriyle temaslarda bulunması ve ABD Başkanı Joe Biden'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile görüşmesi bekleniyor.

Fidan, ziyaret kapsamında, düşünce kuruluşlarının etkinliklerine de katılacak.

Bakan Fidan, ABD makamlarıyla yapacağı görüşmelerde, FETÖ ve PKK/YPG terör örgütüyle mücadelede Türkiye'nin beklentilerini muhataplarına iletecek.

Savunma sanayisi alanında atılması gereken adımlar, F-16 programına ilişkin sürecin sağlıklı şekilde ilerletilmesi, F-35 programında ilgili prosedürlerin tamamlanması, Türkiye'nin ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Yasası (CAATSA) yaptırımlarından çıkarılma talebi ve ortak savunma sanayisi projelerinde ilerleme sağlanması için kısıtlamaların kaldırılması gibi konular da ziyaretin gündeminde yer alıyor.

NATO Vilnius Zirvesi'nde alınan kararlar gereği, müttefikler arasındaki savunma sanayisi kısıtlamalarının tüm ülkeler arasında kaldırılması gerektiğini vurgulayan diplomatik kaynaklar, NATO'nun güney sınırlarının güvenliği açısından bu hususun önem teşkil ettiğine dikkati çekti.

TİCARETTE HEDEF 100 MİLYAR DOLAR

Fidan ve Blinken arasındaki temasta 30 milyar dolar olan ticaret hacminin 100 milyar dolara çıkarılması için neler yapılabileceği masaya yatırılacak.

Katil İsrail ordusu, Gazze'nin Deyr Belah kentinin güneyinde bir binaya düzenlediği saldırı sonucu ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Saldırıda yaralanan Filistinliler, Aksa Şehitleri Hastanesi'ne kaldırıldı. (7 Mart 2024)Katil İsrail ordusu, Gazze'nin Deyr Belah kentinin güneyinde bir binaya düzenlediği saldırı sonucu ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Saldırıda yaralanan Filistinliler, Aksa Şehitleri Hastanesi'ne kaldırıldı. (7 Mart 2024)

MASADA GAZZE VAR

Masadaki kritik başlığın ise Gazze olması bekleniyor. Ramazan öncesi ateşkes konusunda ilerleme kaydedildiği iddia edilse de katil İsrail soykırıma aralıksız devam ediyor. Türkiye'nin bu noktada kalıcı barışın sağlanması için müzakerelere başlanması konusunda taleplerini karşı tarafa iletmesi bekleniyor.



ABD'li kaynaklar Türkiye-ABD stratejik mekanizma toplantısına ilişkin şunları söyledi:

ORTA DOĞU'DAKİ GELİŞMELER

Ortak menfaatlerimiz açısından pozitif bir stratejik gündemimiz olması son derece önemli. İyi değerlendirip daha fazla katkı sunmamız gerekiyor. Yüksek düzeyli son toplantı geçtiğimiz yıl Ocak ayında gerçekleşti. Terörle mücadele, savunma, ekonomi için bir grup ve diğer stratejik konulara için çalışma grupları olacak. Ukrayna, Rusya, Orta Doğu'da yaşanan son gelişmeler, Suriye, İsrail, Gazze ve diğer konuları ele alacağız. Bu mekanizmayı politikalarımızdaki farklıları yönetmek için kullanıyoruz. Farklıyız ama diyalogları sürdürüyoruz. Zor konularda konuşmayı sürdüreceğiz.

TÜRKİYE'YE LNG İHRACATI

Enerji ve iklim konusunda bir oturum yapılacak. İki ülke arasında yakın dönemde neler yapılabileceği ele alınacak. ABD'nin Türkiye'ye sıvı doğal gaz LNG ihracatını artırması konuşulacak. Türkiye'nin nükleer teknoloji geliştirmesi, küçük modüler reaktör geliştirmesi hususu ve diğer nükleer alanlarda işbirliği ve yatırım konularını ele alacağız.

AVRUPA'NIN ENERJİ TEDARİKÇİSİ

Türkiye'nin Avrupa'nın enerji tedarikçisi rolünü destekleme konusunda oldukça istekliyiz. Rus dışı gaz ihracatının arttırılması dahil. Enerji işbirliği konusunda önemli bir potansiyel var. Önümüzdeki haftalarda enerji ve iklim diyaloğunu başlatacağız. Bu özel bir ikili mekanizma.

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YAPTIRIMLAR

Türk makamlarla, ihracat ve kontrollerine ilişkin endişelerimiz hakkında devam eden bir diyaloğumuz var. Odalarla, şirketlerle bizim ihracat konusundaki uygulamalar hakkında eğitim oturumları yapıyoruz. Bu konuların ele alınacak bir başka alan olmasını bekliyoruz.

EKONOMİK VE TİCARİ İŞBİRLİĞİ

Ekonomi konularının ele alınması, İkili ilişkiler açısından önemli. Ticari ilişkimiz ekonomik işbirliğimizin ilişkimizin önemli bir dayanağı olarak görünüyor.ABD 2003'ten bu yana Türkiye için ikinci büyük yatırımcı. Enerji, ticaret ekonomik işbirliği ve diğer hususları ele almak açısından, Afrika, Orta Asya gibi başka bölgelere bu işbirliğinin yayılması ve geliştirilmesi konusunda çalışmalarımız var. Özellikle Çin'in bu bölgelerdeki aktivitelerinin dengelenmesi konusunda.



TERÖRLE MÜCADELE

Türk muhataplarımızla son derece yüksek düzeyli diyaloğumuz var. Mekanizma kapsamında yapıcı ve gelecek odaklı diyaloglar kurulmasını bekliyoruz. Terörle mücadele konularının diplomatik boyutu ile ele alınmasını bekliyoruz.Türkiye terörle mücadelede ABD için önemli bir müttefik. Suriye'de ve Irak'ta DEAŞ ile mücadeleyi devam ettirmekte kararlıyız. PKK'yı da terör örgütü olarak görüyoruz. PKK'nın terörist faaliyetlerle mücadele konusunu son derece önemsiyoruz. Birbirimizin pozisyonunu iyi anlıyoruz. Zor bir konu olsa da bu hava ile konuya yaklaşıyoruz. Birbirimizin pozisyonlarını anlamaya yönelik yapıcı bir çabamız var. Türkiye'nin PKK'a karşı kendini müdafaa etmesine yönelik pozisyonunu anlıyoruz.

F-16 ANLAŞMASI NATO GÜÇLENMESİNE KATKI SAĞLADI

F-16'lar konusuna bakarsak bir fırsat anı yarattık. Çok geniş alandaki ilişkileri yeniden canlandırıyoruz. Müttefikler olarak hangi noktaya gelmeye çalışıyoruz. İki ülke arasındaki müttefiklik çok önemli. Buradaki fırsatı görüp daha olumlu bir ajandaya çevirmek için kullanacağız. F-16 anlaşması müşterek hareket edilebilirlik ve NATO'nun güçlenmesi açısından önemli. Kolektif güvenlik açısından daha büyük bir kapasite sağlıyor.

EĞİTİM

Birçok Türk öğrenci ABD'de eğitim görüyor, 2 yıldır artış var. Daha da artırmak istiyoruz.Fullbright vakfının 75. Yılı. Akademik değişim programları devam ediyor. 6 bin 500'den fazla kişiye destek verildi.

62 MİLYON DOLARLIK 79 ESER İADE EDİLDİ

Kültürel varlıkların korunması anlaşması iki ülkeye de inisiyatif sağlıyor. Kaçakçılıkla mücadele işbirliği anlamında önem taşıyor. 2021'den bu yana ABD Türkiye'ye ait 79 eseri iade etti. Buna benzer temaslar sürüyor. Bu varlıkların toplam değeri yaklaşık 62 milyon dolar.

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