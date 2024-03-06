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Su sayaçlarının periyodik muayenesi için liste bildirim yükümlülüğü ertelendi! İşte yeni tarih

Son dakika haberleri... Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, kullanımdaki su sayaçlarının periyodik muayenesi için il müdürlüklerine liste halinde verilmesine ilişkin yükümlülüğü erteledi.

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Giriş Tarihi 06 Mart 2024, 08:59 Güncelleme 06 Mart 2024, 09:01
Su sayaçlarının periyodik muayenesi için liste bildirim yükümlülüğü ertelendi! İşte yeni tarih

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından tarafından hazırlanan "Elektrik, Su ve Gaz Sayaçları Muayene Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

LİSTE BİLDİRİM SÜRESİ UZATILDI
Buna göre, kullanımdaki su sayaçlarının kullanıcılar tarafından liste halinde Sanayi ve Teknoloji il müdürlüklerine her yılın ocak ayının başından şubatın son gününe kadar iletilmesine ilişkin yükümlülük 1 Temmuz 2025'e kadar uygulanmayacak.

Düzenleme, sayaçları dağıtım ağında kullanan su idaresi, organize sanayi bölgesi/endüstri bölgesi veya Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ile bu dağıtım ağı dışında ticari amaçla kullanılan sayaçların sahiplerini kapsıyor.

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