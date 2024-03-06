Cumhur İttifakı ABB Başkan adayı Turgut Altınok’tan Ankaralılara metro müjdesi! Başkenti demir ağlarla örecek

ANKARA'YA METRO AĞLARI

Altındağ için çalışanların söylediği en büyük sorunun ulaşım sorunu olduğunun altını çizen Altınok, "Altındağlılar bizden metro istediler. Havaalanından gelen aksla Altındağ'dan Siteler, Ulubey ve Önder'e kadar metroyu götüreceğiz. Bir taraftan Dikimevinden alacağız metroyu ve NATA Vega'ya kadar metro hattımız gidecek. Törekent metromuzu da Yenikent'e kadar ulaştıracağız. Ve Dikmen için de bir metro ağı ve Gölbaşı için de bir metro ağı yapacağız. Yavaş metrobus sözü vermisti yapmadi. Biz Gölbaşından Kızılay'a metronun bütün bittiği hatlarda insanlarımız seyahatlerini yapabilecekler. Koru Metromuzu da Bağlıca'dan Etimesgut'a bağlayacağız" sözlerini kullandı.

MANSUR YAVAŞ METRO İÇİN KILINI BİLE KIPIRDATMADI

CHP yönetimindeki belediyelerde hizmet yetersizliği vatandaşın çilesi haline geldi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın 2019 seçimlerinden önce katıldığı bir televizyon programında şu sözlerle devam ettirdi: "Sadece havaalanı değil aşağı yukarı 1 milyar 800 milyon dolarlık bir proje. 60 kilometreye yakın metroyu bitireceğiz. 9-10 ay gibi sürede keşfini ve projesini hazırlıyoruz. Daha sonra bir ihale yapıp 4 yıl bitmeden Ankara halkına hizmete sunacağız" demişti. Yavaş, bu sözlerinin üzerine Ankara'ya değil 60 kilometre metro, 6 santimetre bile metro yapamadı. Hatta bu sözüne ilişkin tek bir adım atmadığı dahi ortaya çıktı.

Yavaş, metro sözlerini tutmadığı gibi bir de seçim vaatleri arasında Ankara'nın Gölbaşı ilçesine uzanan bir "Metrobüs" sözü vardı. Yavaş bunu da gerçekleştirmeyi bir kenara, projenin alt yapısı dahi oluşturmadı. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN