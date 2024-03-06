Cumhur İttifakı ABB Başkan adayı Turgut Altınok’tan Ankaralılara metro müjdesi! Başkenti demir ağlarla örecek

Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, katıldığı televizyon programında Dikmenlilere ve Gölbaşılı vatandaşlara metro müjdesi verdi. Altınok ayrıca, son yapılan anketlerde 4 puan önde olduklarını söyledi.
Yerel seçimlere 25 gün kaldı. Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, seçim çalışmalarına devam ediyor. Altınok, Ankara'yı karış karış dolaşırken sıkmadık el, girmedik gönül de bırakmıyor. Bunun yanı sıra bir bir projelerini ve müjdelerini de sıralayan Altınok Ankaralılardan 5 yıl boyunca da yönetim vekaleti istiyor.
Turgut Altınok dün akşam katıldığı bir televizyon programında, yaptıkları son anket sonuçlarını açıkladı. Altınok, "Makamda değil her zaman sokaktayız. Biz her yeri gezip seçmenle görüşüyoruz. Sokağın nabzı Ankara'da çok iyi. İki anket var, birisinde 3 diğerinde 4 puan öndeyiz." diye konuştu.
"DİKMEN VE GÖLBAŞINA METRO"
Mansur Yavaş'ın geçtiğimiz 5 yılda yaptığı 5 santimetre metro olmadığını da belirten Altınok, "Ankara'da ciddi bir ulaşım sorunu vardır. Büyükşehirlerde trafik probleminin en doğru çözümü metrodur. 75 tane kavşak yapacağız. 80 kilometre metro yapacağız. Bütün projelerimiz hazırdır. Havaalanı metrosunun projesi hazır. Çubuk, Havalimanı, Yıldırım Beyazid Üniversitesi'nin şu an 14 bin öğrencisi var ve kampüs büyüyor. Metro, Esenboğa'dan devam edecek, Saray, Pursaklar, Kuzey Ankara, sağında ve solunda Keçiören ile Altındağ mahalleleri var, onlar da istifade edecek. Metro devam edecek ve Etlik Şehir Hastanesi'ne kadar gidecek. Güzergahtaki vatandaşlarımız istasyonlardan istifade edecek. Bu birinci akstır" ifadelerine yer verdi.