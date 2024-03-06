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Cumhur İttifakı ABB Başkan adayı Turgut Altınok'tan Ankaralılara metro müjdesi! Başkenti demir ağlarla örecek

Cumhur İttifakı ABB Başkan adayı Turgut Altınok katıldığı bir canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu. Son anket sonuçlarını açıklayan Altınok, Cumhur İttifakı ABB Başkan adayı Turgut Altınok "İki anket var, birisinde 3 diğerinde 4 puan öndeyiz." diye konuştu. Öte yandan Ankaralılara metro müjdesi veren Altınok, "Havaalanından gelen aksla Altındağ’dan Siteler, Ulubey ve Önder’e kadar metroyu götüreceğiz. Bir taraftan Dikimevinden alacağız metroyu ve NATA Vega’ya kadar metro hattımız gidecek. Törekent metromuzu da Yenikent’e kadar ulaştıracağız. Ve Dikmen için de bir metro ağı ve Gölbaşı için de bir metro ağı yapacağız" dedi.

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Giriş Tarihi 06 Mart 2024, 13:16 Güncelleme 06 Mart 2024, 13:30
Cumhur İttifakı ABB Başkan adayı Turgut Altınok’tan Ankaralılara metro müjdesi! Başkenti demir ağlarla örecek

Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, katıldığı televizyon programında Dikmenlilere ve Gölbaşılı vatandaşlara metro müjdesi verdi. Altınok ayrıca, son yapılan anketlerde 4 puan önde olduklarını söyledi.

Yerel seçimlere 25 gün kaldı. Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, seçim çalışmalarına devam ediyor. Altınok, Ankara'yı karış karış dolaşırken sıkmadık el, girmedik gönül de bırakmıyor. Bunun yanı sıra bir bir projelerini ve müjdelerini de sıralayan Altınok Ankaralılardan 5 yıl boyunca da yönetim vekaleti istiyor.

Turgut Altınok dün akşam katıldığı bir televizyon programında, yaptıkları son anket sonuçlarını açıkladı. Altınok, "Makamda değil her zaman sokaktayız. Biz her yeri gezip seçmenle görüşüyoruz. Sokağın nabzı Ankara'da çok iyi. İki anket var, birisinde 3 diğerinde 4 puan öndeyiz." diye konuştu.

"DİKMEN VE GÖLBAŞINA METRO"
Mansur Yavaş'ın geçtiğimiz 5 yılda yaptığı 5 santimetre metro olmadığını da belirten Altınok, "Ankara'da ciddi bir ulaşım sorunu vardır. Büyükşehirlerde trafik probleminin en doğru çözümü metrodur. 75 tane kavşak yapacağız. 80 kilometre metro yapacağız. Bütün projelerimiz hazırdır. Havaalanı metrosunun projesi hazır. Çubuk, Havalimanı, Yıldırım Beyazid Üniversitesi'nin şu an 14 bin öğrencisi var ve kampüs büyüyor. Metro, Esenboğa'dan devam edecek, Saray, Pursaklar, Kuzey Ankara, sağında ve solunda Keçiören ile Altındağ mahalleleri var, onlar da istifade edecek. Metro devam edecek ve Etlik Şehir Hastanesi'ne kadar gidecek. Güzergahtaki vatandaşlarımız istasyonlardan istifade edecek. Bu birinci akstır" ifadelerine yer verdi.

ANKARA'YA METRO AĞLARI
Altındağ için çalışanların söylediği en büyük sorunun ulaşım sorunu olduğunun altını çizen Altınok, "Altındağlılar bizden metro istediler. Havaalanından gelen aksla Altındağ'dan Siteler, Ulubey ve Önder'e kadar metroyu götüreceğiz. Bir taraftan Dikimevinden alacağız metroyu ve NATA Vega'ya kadar metro hattımız gidecek. Törekent metromuzu da Yenikent'e kadar ulaştıracağız. Ve Dikmen için de bir metro ağı ve Gölbaşı için de bir metro ağı yapacağız. Yavaş metrobus sözü vermisti yapmadi. Biz Gölbaşından Kızılay'a metronun bütün bittiği hatlarda insanlarımız seyahatlerini yapabilecekler. Koru Metromuzu da Bağlıca'dan Etimesgut'a bağlayacağız" sözlerini kullandı.

MANSUR YAVAŞ METRO İÇİN KILINI BİLE KIPIRDATMADI
CHP yönetimindeki belediyelerde hizmet yetersizliği vatandaşın çilesi haline geldi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın 2019 seçimlerinden önce katıldığı bir televizyon programında şu sözlerle devam ettirdi:

"Sadece havaalanı değil aşağı yukarı 1 milyar 800 milyon dolarlık bir proje. 60 kilometreye yakın metroyu bitireceğiz. 9-10 ay gibi sürede keşfini ve projesini hazırlıyoruz. Daha sonra bir ihale yapıp 4 yıl bitmeden Ankara halkına hizmete sunacağız" demişti. Yavaş, bu sözlerinin üzerine Ankara'ya değil 60 kilometre metro, 6 santimetre bile metro yapamadı. Hatta bu sözüne ilişkin tek bir adım atmadığı dahi ortaya çıktı.

Yavaş, metro sözlerini tutmadığı gibi bir de seçim vaatleri arasında Ankara'nın Gölbaşı ilçesine uzanan bir "Metrobüs" sözü vardı. Yavaş bunu da gerçekleştirmeyi bir kenara, projenin alt yapısı dahi oluşturmadı.

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