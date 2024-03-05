CHP lideri Özgür Özel’den Halk TV’de fondaş Şirin Payzın’a canlı canlı azar: Bu doğru bir şey değil





Ancak Özgür Özel sözlerini sürdürerek "Bu doğru bir şey değil. Bu kadar uzun ve yorum içeren sorudan sonra... O zaman böyle soruları daha kısa sorup cevabını daha kısa alıp öyle reklama gitmek lazım." ifadelerini kullandı.





CHP SEÇMENİNE AKLINIZI BAŞINIZA ALIN AYARI

Öte yandan Özgür Özel bugün (05.03.2024) yaptığı konuşmada da CHP seçmenini hedef almıştı. "Herkes aklını başına alacak bütün CHP'liler bütün sosyal demokratlar" diyerek seçim otobüsünden seçmene parmak sallamıştı.