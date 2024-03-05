CHP lideri Özgür Özel’den Halk TV’de fondaş Şirin Payzın’a canlı canlı azar: Bu doğru bir şey değil

31 Mart yerel seçimlere adım adım yaklaştığımız günlerde, partiler seçim çalışmalarına devam ediyor.
31 Mart yerel seçimlere adım adım yaklaştığımız günlerde, partiler seçim çalışmalarına devam ediyor.
FONDAŞ PAYZIN'A 'ÖZEL' AZAR
Çalışmalar kapsamında fondaş Halk TV'nin canlı yayına katılarak soruları yanıtlayan CHP lideri Özgür Özel küplere bindi.
Gerginliğin yaşandığı programda CHP lideri Özgür Özel fondaş Şirin Payzın'ı azarladı.
REKLAM GERGİNLİĞİ
Payzın, uzun sorunun ardından Özel'in cevabını beklemeden reklama gitmek istedi. Bu durum karşısında rejiye dönerek şaşkınlığını gizleyemeyen Özel, Payzın'a "Bu doğru değiş diyerek" tepki gösterdi.
"KISA SORUN REKLAMA GİDİN""
Tepki sonrası fondaş Payzın ufak çaplı şoka girerken, durumu toparlamaya çalıştı.
Ancak Özgür Özel sözlerini sürdürerek "Bu doğru bir şey değil. Bu kadar uzun ve yorum içeren sorudan sonra... O zaman böyle soruları daha kısa sorup cevabını daha kısa alıp öyle reklama gitmek lazım." ifadelerini kullandı.
CHP SEÇMENİNE AKLINIZI BAŞINIZA ALIN AYARI
Öte yandan Özgür Özel bugün (05.03.2024) yaptığı konuşmada da CHP seçmenini hedef almıştı. "Herkes aklını başına alacak bütün CHP'liler bütün sosyal demokratlar" diyerek seçim otobüsünden seçmene parmak sallamıştı.