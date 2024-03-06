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Son dakika: 9 ilde PKK'ya BOZDOĞAN-8 darbesi! 59 mağara, sığınak ve patlayıcı deposu imha edildi: 1 tanksavar, 2 güdümlü füze ele geçirildi

9 ilde PKK'ya "BOZDOĞAN-8" darbesi vuruldu. Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensubu teröristlerin kırsalda kış aylarında eylem yapmak amacıyla mağara ve sığınaklara sakladıkları çeşitli silah, mühimmat ve patlayıcıların yok edilmesine yönelik gerçekleştirilen “BOZDOĞAN-8” operasyonlarında 9 ilde 59 mağara, sığınak ve patlayıcı deposu imha edildi. 1 tanksavar, 2 de güdümlü füze ele geçirildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Tek bir hedefimiz var; O da son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar durmadan, duraksamadan mücadele etmek" dedi.

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Giriş Tarihi 06 Mart 2024, 08:31 Güncelleme 06 Mart 2024, 08:37
Son dakika: 9 ilde PKK’ya BOZDOĞAN-8 darbesi! 59 mağara, sığınak ve patlayıcı deposu imha edildi: 1 tanksavar, 2 güdümlü füze ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "BOZDOĞAN-8" operasyonlarında 9 ilde 59 mağara, sığınak ve patlayıcı deposunun imha edildiğini duyurdu.

Bakan Yerlikaya, "Teröristlerin inlerini bir bir başlarına yıkıyoruz, yıkmaya da devam edeceğiz. Tek bir hedefimiz var; O da son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar durmadan, duraksamadan mücadele etmek" dedi.



İşte Yerlikaya'nın o paylaşımı;

Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensubu teröristlerin kırsalda kış aylarında eylem yapmak amacıyla mağara ve sığınaklara sakladıkları çeşitli silah, mühimmat ve patlayıcıların yok edilmesine yönelik gerçekleştirilen "BOZDOĞAN-8" operasyonlarında 9️⃣ ilde 5️⃣9️⃣ mağara, sığınak ve patlayıcı deposu imha edildi❗️

1️⃣ adet AT-13 Metis Tanksavar Füzesi,
2️⃣ adet Güdümlü Füze,
7️⃣0️⃣1️⃣ Adet El Bombası,
1️⃣8️⃣4️⃣ Adet RPG-7 Anti Tank Mühimmatı ve
6️⃣4️⃣ kg C4 Patlayıcı olmak üzere çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;
Teröristlerin inlerini bir bir başlarına yıkıyoruz, yıkmaya da devam edeceğiz. Tek bir hedefimiz var; O da son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar durmadan, duraksamadan mücadele etmek❗️

❌Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde; Mardin, Hatay, Bitlis, Diyarbakır, Şırnak, Siirt, Tunceli, Bingöl ve Hakkari'de Jandarma Özel Harekat (JÖH), Komando ve Güvenlik Korucularından oluşan
2️⃣0️⃣4️⃣ tim,
2️⃣.8️⃣6️⃣6️⃣ Jandarma Personelinin katılımı ve J-SİHA ile ATAK helikopterlerinin desteğiyle "BOZDOĞAN-8" operasyonları düzenlendi.

❌ Nusaybin, İskenderun, Dörtyol, Payas, Mutki, Hizan, Sehi, Kulp, Lice, Uludere, Silvan, Ergani, Genç, Pervari, Ovacık, Cudi ve Gabar kırsalında gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda:
📌AT-13 METIS TANKSAVAR FÜZESİ,
📌2 adet GÜDÜMLÜ FÜZE,
📌184 adet RPG-7 ROKETATAR SEVK FİŞEĞİ,
📌42 adet RPG-7 ANTİ-TANK MÜHİMMATI,
📌701 adet EL BOMBASI,
📌1303 adet FÜNYE, (EYP yapmak üzere hazırlanan)
📌63 kg C4 ve AMONYUM NİTRAT,
📌10 adet EYP ve anahtar sistemi,
📌4012 adet MÜHİMMAT (piyade ve makineli tüfek fişekleri)
📌5 adet LAV SİLAHI,
📌8 adet ROKETATAR (ANTİ-PERSONEL HARP BAŞLIĞI),
📌57 adet 12,7 mm çapında Zagros ve UÇAKSAVAR MÜHİMMATI,
📌2 adet ANTİ-TANK MAYINI,
📌Bombaatar,
📌8 adet bombaatar mühimmatı,
📌7 adet Dragunov ve Zagros Keskin Nişancı Tüfeği,
📌7 adet AK-47 piyade tüfeği,
📌2 adet basma düzeneği,
📌Havan mühimmatı,
📌2 adet lazer mesafe ölçer,
📌2 adet Dragunov dürbünü,
📌18 adet Dragunov şarjörü,
📌32 adet AK-47 Piyade Tüfeği şarjörü,
📌6 adet araç ve el telsizi,
📌47 adet tüp,
📌Çok sayıda örgütsel doküman, mutfak, sağlık ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Terör örgütünün kış aylarında lojistik amaçlı kullanmak ve eylem yapmak için hazırladığı sığınaklar tek tek tespit edilip imha edildi.

Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Milletimizin duası sizinle 🇹🇷

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