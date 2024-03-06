Hrant Dink cinayeti tetikçisi Ogün Samast ilk kez savunma yaptı: Yasin Hayal cayarsan bedelini ödersin dedi

İddianamede, Erhan Tuncel ile Yasin Hayal arasında geçen konuşmanın sorulması üzerine Samast, "Olaydan önce 2006 yılında Erhan Tuncel'in evinde toplandık. Erhan Tuncel ile Yasin Hayal arasında mutfakta bir konuşma geçti. Ben o sırada salondaydım. Erhan'ın, Yasin'e, 'Ramazan ve Ali Fuat müdür arkamızda rahat ol' gibi şeyler söylediğini duydum. İkisi arasında duyduğum konuşma bundan ibaret. Erhan'ın evine en fazla iki ya da üç kez gitmişimdir. Bilgisayar oyunu oynuyordum. Kapı açıktı ben salondaydım. Mesafe 10 metre bile yoktu. Sesli konuşuyorlardı. Ben yanlarına da gidip geliyordum zaten. Erhan'ın bu olayı bildiğini bilmiyordum. Erhan üniversite öğrencisiydi. Bizim orada okuyordu, biz de onu ziyarete gidiyorduk" dedi.

YASİN HAYAL "ÇOK BASKISI VARDI"

Yasin Hayal'in kendisini tehdit ettiğini belirten Samast, "Yasin'den korkuyordum. Yasin sıradan vatandaş değildi. McDonalds'ı bombalamıştı, silahlı eylemleri vardı. 'Sen yapacaksın bu işi, cayarsan bedelini ödersin' diye tehdit etti. Çok baskısı vardı Yasin'in" diye konuştu. Mahkeme Başkanı, "Seni askerle, polisle tanıştırdı mı?" sorusuna Samast, "Hayır" diye cevap verdi.

HRANT DİNK Olay günü takip edildiğini anlayınca Yasin Hayal'i arayarak takip edildiğini söylediğini, Hayal'in kendisine, "Onlar bizden" deyip demediği sorulan Samast, "Evet. Zaten ben Şişli'ye gittiğimde arabadan indiğimden beri etrafımdaydılar. Beyaz bir araba sürekli peşimdeydi. Ben 7-8 kere vazgeçtim. Bunları savcıya anlatmıştım" dedi. Erhan Tuncel ile 3 ya da 4 kez görüştüğünü söyleyen Ogün Samast, "İlk görüştüğümüzde tanıştık. İkinci gittiğimde film izledik. Sonraki gidişimde de bu olayı konuştuk" dedi.

"KENDİ KÖYÜMDE SAKLANACAKTIM"

Mahkeme Başkanının Hrant Dink'in resimlerini Erhan Tuncel'in çıkarttığına ilişkin sorusuna Samast, "Evet. Erhan Tuncel bunu kendi söyledi. Resimleri çıkarttım bakkala bıraktım demişti" şeklinde konuştu. Olay günü Trabzon'a neden bilet aldığı sorulan Ogün Samast, "Olay basına yansıyınca bir anda çok büyüdü. Ben de panik oldum. Kendi köyüme gidip saklanacaktım. Yapacak bir şey kalmadı. Direkt eve gideyim dedim. Normalde ben kaçmayacaktım. Samsun'daki o meşhur fotoğrafı orada yapacaktım. Olay yerinde bayrak açacaktım ama beni orada öldürürlerdi. O yüzden kaçtım" dedi.