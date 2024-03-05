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Zehir tacirlerine NARKOÇELİK-4 darbesi: 27 şüpheli yakalandı!

Son dakika haberi! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uyuşturucu madde imalatçılarına ve bunların satışını yapanlar ile sokak satıcılarına yönelik 11 ilde düzenlenen "NARKOÇELİK-4" operasyonlarında 1 ton 180 KG uyuşturucu madde ve 23 bin 457 uyuşturucu hap ele geçirildiğini bildirdi. Operasyonlarda 27 zehir imalatçısı, zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı.

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Giriş Tarihi 05 Mart 2024, 08:43 Güncelleme 05 Mart 2024, 08:50
Zehir tacirlerine NARKOÇELİK-4 darbesi: 27 şüpheli yakalandı!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 11 ilde eş zamanlı düzenlenen "Narkoçelik-4" operasyonlarında 27 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Zehir tacirlerine NARKOÇELİK-4 darbesi


Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, uyuşturucu madde imalatçılarına ve bunların satışını yapanlar ile sokak satıcılarına yönelik Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde il jandarma komutanlıklarınca 11 ilde eş zamanlı "Narkoçelik-4" operasyonları düzenlendiğini belirtti.

Ülkeyi zehir tacirlerinden ve sokak satıcılarından temizlemeye kararlı olduklarını vurgulayan Yerlikaya, ülkenin dört bir yanında zehir tacirlerine karşı operasyonların artarak devam edeceğini kaydetti.

İstanbul, Antalya, Çankırı, Diyarbakır, Kütahya, Uşak, Manisa, Mersin, Tekirdağ, Bingöl ve Kocaeli'deki operasyonlarda 1180 kilogram uyuşturucu madde ve 23 bin 457 uyuşturucu hapın ele geçirildiğini anlatan Yerlikaya, 27 zehir imalatçısı, taciri ve sokak satıcısının da yakalandığı bilgisini paylaştı.

Bakan Yerlikaya, operasyonu gerçekleştiren jandarma ekiplerini tebrik etti.

İşte Yerlikaya'nın açıklaması:

Uyuşturucu Madde İmalatçılarına ve Bunların Satışını Yapanlar ile Sokak Satıcılarına yönelik 1️⃣1️⃣ İlde düzenlenen "NARKOÇELİK-4"Operasyonlarında:
1️⃣ Ton 1️⃣8️⃣0️⃣ Kg Uyuşturucu Madde ve
2️⃣3️⃣ bin 4️⃣5️⃣7️⃣ Uyuşturucu Hap ele geçirildi❗️

2️⃣7️⃣ Zehir imalatçısı, zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı❗️

Aziz Milletimizin bilmesini isterim ki;
Ülkemizi zehir tacirlerinden ve sokak satıcılarından temizlemeye kararlıyız. Ülkemizin dört bir yanında zehir tacirlerine karşı operasyonlarımız artarak devam edecek❗️

❌Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca İstanbul, Antalya, Diyarbakır, Çankırı, Kütahya, Uşak, Manisa, Mersin, Tekirdağ, Bingöl ve Kocaeli olmak üzere 1️⃣1️⃣ ilde "NARKOÇELİK-4" Operasyonları düzenlendi.

Bazı illerde ele geçirilen uyuşturucu miktarları, yakalanan zehir tacirleri ve sokak satıcıları şöyle;

❌İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca yapılan takipli KOM faaliyeti sonucu tespit edilen uyuşturucu imalathanesinde yapılan operasyonda;
📌750 lt (682 kg) sıvı olmak üzere toplam 8⃣3⃣5⃣ kg metamfetamin ele geçirildi.
🚔2️⃣ Zehir imalatçısı yakalandı.

❌Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;
📌342 kg esrar ele geçirildi.
🚔9️⃣ Zehir Taciri yakalandı.

❌Antalya İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;
📌5 kg kubar esrar,
📌3.5 kg skunk,
📌1030 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
🚔5️⃣ Sokak Satıcısı yakalandı.

❌Çankırı İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;
📌8260 adet sentetik ecza ele geçirildi.
🚔2️⃣ Zehir Taciri yakalandı.

❌Kütahya İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;
📌8834 adet sentetik ecza ele geçirildi.
🚔1️⃣ Zehir Taciri yakalandı.

❌Uşak İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;
📌1226 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.
🚔1️⃣ Zehir Taciri yakalandı.

❌Manisa İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;
📌1510 adet sentetik ecza geçirildi.
🚔1️⃣ Zehir Taciri yakalandı.

❌Mersin İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;
📌1590 adet sentetik uyuşturucu hap,
📌4 kg esrar,
📌Muhtelif miktarda metamfetamin ele geçirildi.
🚔2️⃣ Zehir Taciri yakalandı.

❌Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;
📌1007 adet uyuşturucu hap,
📌Muhtelif miktarda kokain ve esrar ele geçirildi.
📌4️⃣ Sokak Satıcısı yakalandı.

❌Bingöl İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;
📌58 kg esrar ele geçirildi.

❌Kocaeli İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;
📌1 kg sentetik bonzai ele geçirildi.

Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Milletimizin Duası Sizinle🇹🇷

#TürkiyeninHuzuru🇹🇷

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