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Son dakika: Yer: Düzce! Eti sıyrılmış at kemiği bulundu

Son dakika haberleri... Düzce'de çöp konteyneri içinde etleri sıyrılmış at kemikleri bulundu. Polis, kemikleri koyanların tespiti için çalışma başlattı.

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Giriş Tarihi 04 Mart 2024, 12:02 Güncelleme 04 Mart 2024, 12:02
Son dakika: Yer: Düzce! Eti sıyrılmış at kemiği bulundu

Olay, sabah saatlerinde Aziziye Mahallesi Yeni Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Sanayi sitesi esnafı çöp konteynerinde etlerinden sıyrılmış kemikleri görünce durumu polise bildirdi.

Bölgeye gelen polisler, durumu Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerine iletti.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları incelemede kemiklerin at kemiği olduğunu belirledi.

Ekipler, kemikleri çöp konteynerine koyan kişi ya da kişilerin tespiti için çalışma başlattı.

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