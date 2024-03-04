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ANKA, Türkiye'yi İHA'larda kanatlandırdı: 5 ülke ile sözleşme imzalandı 3 ülke masada

Türk savunma sanayisine insansız hava aracı teknolojilerinde yeni bir kapı aralayan ANKA, bugüne kadar yaklaşık 220 bin uçuş saatine ulaştı. Blok A, Blok B, ANKA-S ve Operatif ANKA olarak 4 farklı konfigürasyon ile yurt içinde ve dışında 70 araç teslimatı gerçekleştirildi. Yıl sonu itibarıyla 140'ıncı ANKA'nın üretilmesi planlanıyor. ANKA için 5 ülke ile sözleşme imzalandı, 3 ülke ile yürütülen görüşmelerde sona gelindi.

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Giriş Tarihi 04 Mart 2024, 12:30 Güncelleme 04 Mart 2024, 13:07
ANKA, Türkiye’yi İHA’larda kanatlandırdı: 5 ülke ile sözleşme imzalandı 3 ülke masada

Türk savunma sanayisine insansız hava aracı (İHA) teknolojilerinde yeni bir kapı aralayan, birçok alt sistemin millileştirilmesine katkı sağlayan ANKA, bugüne kadar yaklaşık 220 bin uçuş saatine ulaştı.

Türk savunma sanayisinin özgün İHA'larından ANKA, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda, Türk Havacılık Uzay Sanayii'nin (TUSAŞ) üretim ve montaj çalışmalarının tamamlanmasıyla 16 Temmuz 2010'da hangardan çıktı ve motor çalıştırdı.

Türk savunma sanayisinin özgün İHA'larından ANKATürk savunma sanayisinin özgün İHA'larından ANKA

30 Aralık 2010'da ilk uçuşunu gerçekleştiren, 2017 yılında envantere giren ANKA, geçen sürede kendi kategorisinde dünyanın en iyi operatif sistemlerinden biri haline geldi.

Güvenlik güçlerinin keşif, gözetleme, hedef teşhis, tespit, tanımlama ve takip ihtiyaçlarını karşılamak üzere geliştirilen ANKA'lar bu görevleri gece ve gündüz, kötü hava şartlarında bile gerçek zamanlı görüntü istihbaratı sunarak gerçekleştiriyor.

Bir keşif-gözetleme sistemi olarak operasyonel olan ANKA, sonrasında elektronik harp, deniz üstü harbi, hava-yer taarruz gibi çoklu rol yetenekleri kazandı.

Türk savunma sanayisinin özgün İHA'larından ANKATürk savunma sanayisinin özgün İHA'larından ANKA

Yoğun karıştırmanın olduğu zorlu muharebe koşullarında kendisini kanıtlayan ANKA, yangın ve deprem gibi doğal afet durumlarında da çalışmalara destek verdi.

Faydalı yük kapasitesi 200 kilogram olan ANKA, 30 bin feet yüksekliğe çıkabiliyor. ANKA, 30 saatin üzerinde görev yapabiliyor.

Burun kısmında bulunan kamera sistemi sayesinde hedefi tespit edip lazer işaretlemesi gerçekleştiren ANKA, taşıyabildiği 4 mühimmat ile caydırıcılık sağlıyor.

UYDUDAN KONTROL YETENEĞİYLE SINIRLARI KALDIRDI

ANKA'nın gelişim sürecindeki en önemli aşamalardan biri uydudan kontrol yeteneği kazandırılması oldu. Orta irtifa uzun havada kalışlı İHA sistemi ANKA, uydu yeteneğiyle önemli bir güç çarpanı haline geldi.

Türk savunma sanayisinin özgün İHA'larından ANKATürk savunma sanayisinin özgün İHA'larından ANKA

Uydudan kontrol kabiliyetiyle görüş hattı ötesinde, gece ve gündüz şatlarında otonom uçuş ve seyrüsefer yapabilen ANKA-S versiyonu, sınır güvenliği ve terörle mücadele harekatlarında etkin olarak kullanılmaya başlandı.

Operasyon sahasındaki başarılarıyla kendini kanıtlayan ANKA, ihracat başarılarına da imza attı.

Bugüne kadar yaklaşık 220 bin uçuş saatine ulaşan ANKA için 5 ülke ile sözleşme imzalandı, 3 ülke ile yürütülen görüşmelerde sona gelindi.

Bugüne kadar Blok A, Blok B, ANKA-S ve Operatif ANKA olarak 4 farklı konfigürasyon ile yurt içinde ve dışında 70 araç teslimatı gerçekleştirildi. 2024 sonu itibarıyla 140'ıncı ANKA'nın üretilmesi planlanıyor.

MİLLİ MOTORLARLA GÖKYÜZÜNE KANAT AÇTI

ANKA'nın gelişim sürecindeki birçok alt sistemin yerli ve milli olarak üretilmesi sağlandı. Bu süreçteki önemli aşamalardan biri milli motor entegrasyonu oldu. Bu kapsamda TUSAŞ Motor Sanayi AŞ (TEI) tarafından geliştirilen TEI-PD170 motorları başarıyla ANKA'ya entegre edildi.

49 saat kalarak uçuş rekoruna imza atan AKSUNGUR49 saat kalarak uçuş rekoruna imza atan AKSUNGUR

TUSAŞ, ayrıca ANKA platformunu kullanarak 17 ay gibi kısa sürede yüksek faydalı yük taşıma kapasitesine sahip AKSUNGUR'u geliştirdi.

Havada 49 saat kalarak uçuş rekoruna imza atan AKSUNGUR, istihbarat, gözetleme, keşif ve taarruz görevleri için hazır hale getirildi.

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