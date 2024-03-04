ANKA, Türkiye’yi İHA’larda kanatlandırdı: 5 ülke ile sözleşme imzalandı 3 ülke masada

Türk savunma sanayisinin özgün İHA'larından ANKA

Uydudan kontrol kabiliyetiyle görüş hattı ötesinde, gece ve gündüz şatlarında otonom uçuş ve seyrüsefer yapabilen ANKA-S versiyonu, sınır güvenliği ve terörle mücadele harekatlarında etkin olarak kullanılmaya başlandı.

Operasyon sahasındaki başarılarıyla kendini kanıtlayan ANKA, ihracat başarılarına da imza attı.

Bugüne kadar yaklaşık 220 bin uçuş saatine ulaşan ANKA için 5 ülke ile sözleşme imzalandı, 3 ülke ile yürütülen görüşmelerde sona gelindi.

Bugüne kadar Blok A, Blok B, ANKA-S ve Operatif ANKA olarak 4 farklı konfigürasyon ile yurt içinde ve dışında 70 araç teslimatı gerçekleştirildi. 2024 sonu itibarıyla 140'ıncı ANKA'nın üretilmesi planlanıyor.

MİLLİ MOTORLARLA GÖKYÜZÜNE KANAT AÇTI

ANKA'nın gelişim sürecindeki birçok alt sistemin yerli ve milli olarak üretilmesi sağlandı. Bu süreçteki önemli aşamalardan biri milli motor entegrasyonu oldu. Bu kapsamda TUSAŞ Motor Sanayi AŞ (TEI) tarafından geliştirilen TEI-PD170 motorları başarıyla ANKA'ya entegre edildi.