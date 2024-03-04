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Murat Kurum AK Parti'nin yeni reklam filmini paylaştı: Algılar yıkılacak gerçekler kazanacak

Yerel seçimler yaklaşırken partiler de çalışmalarına hız verdi. AK Parti ses getiren bir reklam filmi yayınladı. "31 Mart'ta, algı ve sosyal medya belediyeciliğine son." ifadeleriyle paylaşılan reklamdaki başrolün İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na benzerliği dikkat çekti. Söz konusu reklamı paylaşan Cumhur İttifakı İBB Başkan adayı Murat Kurum, "Gerçekler kazanacak" ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi 04 Mart 2024, 21:29 Güncelleme 04 Mart 2024, 22:00
Murat Kurum AK Parti’nin yeni reklam filmini paylaştı: Algılar yıkılacak gerçekler kazanacak

31 Mart 2024'te gerçekleşecek yerel seçimler için 1 aydan az bir süre kaldı.

Partiler ve adaylar çalışmalarını sürdürürken AK Parti ses getiren bir reklam filmi yayınladı.

31 Mart'ta algılar yıkılacak, gerçekler kazanacak

"ALGI VE SOSYAL MEDYA BELEDİYECİLİĞİNE SON"
17 Şubat'ta MHP İstanbul İl Başkanlığı'nın "31 Mart'ta, algı ve sosyal medya belediyeciliğine son." başlığıyla paylaştığı reklamı alıntılayan AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, "Vol II. 31 Mart'ta, algı ve sosyal medya belediyeciliğine son." ifadelerine yer verdi.

MAĞDUR ROLÜNE GİREN BAŞROLÜN EKREM İMAMOĞLU İLE BENZERLİĞİ
Söz konusu kısa filmlerde mağdur ve mücadeleci rolünde görünen ancak kamera uzaklaşınca şahsın mağdur olmadığı aksine kurgu ile kendisini mağdur gösterdiği anlaşıldı.

Filmdeki başrolün İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na benzerliği dikkatlerden kaçmadı.

Öte yandan dümende yer alan "Tam yol ileri" yazısıyla da Ekrem İmamoğlu'na gönderme yapıldı.

MURAT KURUM: GERÇEKLER KAZANACAK
Cumhur İttifakı İBB Başkan adayı Murat Kurum da filmi paylaşarak, "31 Mart'ta algılar yıkılacak, gerçekler kazanacak." ifadelerini kullandı.

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