Murat Kurum AK Parti’nin yeni reklam filmini paylaştı: Algılar yıkılacak gerçekler kazanacak

Partiler ve adaylar çalışmalarını sürdürürken AK Parti ses getiren bir reklam filmi yayınladı.

31 Mart 2024'te gerçekleşecek yerel seçimler için 1 aydan az bir süre kaldı.

"ALGI VE SOSYAL MEDYA BELEDİYECİLİĞİNE SON"

17 Şubat'ta MHP İstanbul İl Başkanlığı'nın "31 Mart'ta, algı ve sosyal medya belediyeciliğine son." başlığıyla paylaştığı reklamı alıntılayan AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, "Vol II. 31 Mart'ta, algı ve sosyal medya belediyeciliğine son." ifadelerine yer verdi.

MAĞDUR ROLÜNE GİREN BAŞROLÜN EKREM İMAMOĞLU İLE BENZERLİĞİ

Söz konusu kısa filmlerde mağdur ve mücadeleci rolünde görünen ancak kamera uzaklaşınca şahsın mağdur olmadığı aksine kurgu ile kendisini mağdur gösterdiği anlaşıldı.