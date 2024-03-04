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ABD'de kritik temas! MİT Başkanı İbrahim Kalın CIA Başkanı William Burns ile bir araya gelecek: Gündemde terör ve Gazze var

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, temaslarda bulunmak üzere ABD’ye gitti. Burada istihbarat yetkilileri ile görüşecek olan MİT Başkanı Kalın, Beyaz Saray'da, Kongre'de ve Dışişleri'nde de temaslarda bulunacak. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 04 Mart 2024, 18:29 Güncelleme 04 Mart 2024, 18:29
ABD’de kritik temas! MİT Başkanı İbrahim Kalın CIA Başkanı William Burns ile bir araya gelecek: Gündemde terör ve Gazze var

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, temaslarda bulunmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD) gitti.

KRİTİK TEMASLARDA BULUNACAK
MİT Başkanı Kalın, Washington'da CIA Başkanı William Burns ile bir araya gelecek. İstihbarat yetkilileri ile görüşecek olan MİT Başkanı Kalın, Beyaz Saray'da, Kongre'de ve Dışişleri'nde de temaslarda bulunacak.

GÜNDEMDE TERÖR VE GAZZE VAR
MİT Başkanı Kalın'ın gündeminde, ikili ilişkilerin yanı sıra PKK, FETÖ, DEAŞ gibi terör örgütleri ile mücadele yer alıyor. İbrahim Kalın, Irak ve Suriye alanının yanı sıra Gazze'de savaşın durdurulması ve ateşkes için müzakereler üzerine de görüşmelerde bulunacak.

Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaş ile Kafkaslar konusu da görüşmede ele alınacak.

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