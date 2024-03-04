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İstanbul Şişli'de korkutan an! Bir kadın Mecidiyeköy viyadüğünden atladı

İstanbul Şişli'de bir kadın, henüz bilinmeyen bir nedenle çıktığı viyadükten atladı. Kadın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin saniyeler içinde açtığı hava yatağına düşerek hayata tutundu.

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Giriş Tarihi 04 Mart 2024, 13:16 Güncelleme 04 Mart 2024, 13:36
İstanbul Şişli’de korkutan an! Bir kadın Mecidiyeköy viyadüğünden atladı

Olay, dün öğle saatlerinde Şişli'de bulunan Mecidiyeköy Viyadüğü'nde meydana geldi. İddiaya göre bir kadın, viyadüğün üstünde bulunan demir korkuluklara çıkarak henüz bilinmeyen bir nedenle intihar girişiminde bulundu.

▶️Bir kadın Mecidiyeköy viyadüğünden atladı

10 metre yükseklikte bekleyen kadını çevredeki vatandaşlar korkuyla izledi. Olaya tanıklık eden vatandaşlar, polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.

KADIN AŞAĞIYA ATLADI, SON ANDA YATAĞA DÜŞTÜ
Olay yerine gelen ekipler, öncelikle trafik akışını keserken, itfaiye ekipleri ise saniyeler içinde hava yatağını kurdu. Bunun üzerine metrelerce yüksekten atlayan kadın, hava yatağına düşerek hayatta kaldı. Şahıs, sağlık ekiplerinin müdahalesiyle tedbir amaçlı hastaneye götürülürken, panik anları bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

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