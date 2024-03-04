Mecidiyeköy’de ters yönlü yürüyen merdiven kazası | CHP’li İBB örtbas peşine düştü! Fondaşa baskı: Halk TV tweeti silmek zorunda kaldı

İstanbullunun 2019 yılından bu yana giderek artan bir ulaşım çilesi var. Ya kaza yapan ya da yanan İETT otobüsleri, arızalanan metrobüsler, yürümeyen merdivenler...
İstanbullunun 2019 yılından bu yana giderek artan bir ulaşım çilesi var. Ya kaza yapan ya da yanan İETT otobüsleri, arızalanan metrobüsler, yürümeyen merdivenler...
Seçim sürecinde İstanbullunun en büyük sorunu olan ulaşımı rahatlatacağını söyleyen CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 2024 seçimlerine daha da kaosa dönmüş bir enkaz bırakma niyetinde.
Bu duruma son örnek saat 16.30 sıralarında Şişli Mecidiyeköy metrobüs durağından geldi.
VATANDAŞLAR AŞAĞI SAVRULDU
Edinilen bilgiye göre vatandaşlar yürüyen merdivenlerin kullanarak durağa ulaşmak isterken cihaz bilinmeyen bir nedenle aniden durdu ve ters yönde çalışmaya başladı.
Merdivenin üzerindeki vatandaşlar dengesini kaybederek aşağı savruldu.
O sırada merdivende dengesini kaybeden Seda T, Denizhan K. ve yabancı uyruklu Kim S. ayaklarından hafif yaralandı. Panik yaşayan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlatırken, arızalanan merdiven yetkililer tarafından kullanım dışı bırakıldı. Öte yandan olay sonrası Mecidiyeköy metrobüs durağında yoğunluk meydana geldi.
FONDAŞ HALK TV PAYLAŞIMI SİLMEK ZORUNDA KALDI
Her geçen gün başka bir yürüyen merdiven kazası yaşanan İstanbul'da, CHP'li İBB skandal olayı örtbas çabasına girdi. CHP'li İBB'nin baskılarına maruz kalan Halk TV, Mecidiyeköy'deki merdiven kazasıyla ilgili yayınladığı paylaşımını silmek zorunda kaldı. Olayda meydana gelen yaralanmaları duyuran haber tweeti, fondaşın baskılarıyla geri çekildi.