TBMM’de kabul edilen 8’inci yargı paketinde neler var? Örgüt yandaşına af yok, devlete karşı suç işleyene hapis cezası var





ÖRGÜT ÜYELİĞİ

AYM'nin örgüt adına suç işleyenlerin cezalandırılmasına ilişkin iptal kararına göre yeni bir düzenleme yapıldı. Örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme ayrı bir fiil olarak düzenlendi.

Bu fiili gerçekleştiren kişi hem işlediği suç hem de örgüt adına suç işlediği için ayrı ayrı cezalandırılacak. Örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleyen kişiye ayrıca 2 yıl 6 aydan 6 yıla kadar hapis cezası verilecek. Devlete karşı suçlarda ceza 5 ila 10 arasında hapis olacak.

BİREYSEL BAŞVURU İÇİN YENİ SİSTEM

Makul sürede yargılama hakkının ihlaline ilişkin bireysel başvurular AYM yerine Tazminat Komisyonu'na yapılacak. Yapılan müracaatlar hakkında 9 ay içinde karar verilecek. Sabah'ta yer alan habere göre, Komisyon, AYM ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin emsal kararlarını da gözetmek suretiyle müracaat konusunda gerekçeli olarak karar verecek.

ADLİ PARA CEZALARI ARTTI

Suçla daha etkin mücadele edilebilmesi ve caydırıcılığın sağlanması amacıyla bir günlük adli para cezasının alt sınırı 20 liradan 100 liraya, üst sınırı 100 liradan 500 liraya yükseltiliyor.

DEPREM BÖLGESİ DÜZENLEMESİ

Deprem bölgesinde sanayi altyapısının güçlendirilmesine yönelik destek ve uygulamaların süresi bir yıl daha uzatılacak. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN