SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

TBMM’de kabul edilen 8’inci yargı paketinde neler var? Örgüt yandaşına af yok, devlete karşı suç işleyene hapis cezası var

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu, 8’inci yargı paketini tatile girmeden hemen önce kabul etti. Paketin görüşmeleri sırasında TMSF’nin kayyum olarak atanmasına ilişkin düzenleme metinden çıkarılırken örgüte üye olmayıp, örgüt adına suç işleyenlere hapis cezası kabul edildi. Öte yandan deprem bölgesine destek ve yardımlar 1 yıl daha uzatıldı. İşte 8’inci yargı paketinin içeriği...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 03 Mart 2024, 08:42 Güncelleme 03 Mart 2024, 08:48
TBMM’de kabul edilen 8’inci yargı paketinde neler var? Örgüt yandaşına af yok, devlete karşı suç işleyene hapis cezası var

TBMM Genel Kurulu, Anayasa Mahkemesine yapılan (AYM) bireysel başvurular ve örgüt adına suç işleyenlerin cezalandırılmasına ilişkin önemli düzenlemeler içeren 8'inci Yargı Paketini kabul etti.

MECLİS TATİLE GİRDİ
TBMM Genel Kurulu'nda paketin görüşmeleri sırasında TMSF'nin kayyum olarak atanmasına ilişkin düzenleme metinden çıkartıldı.

Muhalefet bunun üzerine engelleme girişiminden vazgeçtiği için teklif hızla yasalaştırıldı. TBMM, 31 Mart seçimleri nedeniyle tatile girdi. Çalışmaların Ramazan Bayramı sonrasında başlaması planlanıyor.

Genel Kurul'da kabul edilen yargı paketinde öne çıkan düzenlemeler şöyle:



ÖRGÜT ÜYELİĞİ
AYM'nin örgüt adına suç işleyenlerin cezalandırılmasına ilişkin iptal kararına göre yeni bir düzenleme yapıldı. Örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme ayrı bir fiil olarak düzenlendi.

Bu fiili gerçekleştiren kişi hem işlediği suç hem de örgüt adına suç işlediği için ayrı ayrı cezalandırılacak. Örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleyen kişiye ayrıca 2 yıl 6 aydan 6 yıla kadar hapis cezası verilecek. Devlete karşı suçlarda ceza 5 ila 10 arasında hapis olacak.

BİREYSEL BAŞVURU İÇİN YENİ SİSTEM
Makul sürede yargılama hakkının ihlaline ilişkin bireysel başvurular AYM yerine Tazminat Komisyonu'na yapılacak. Yapılan müracaatlar hakkında 9 ay içinde karar verilecek.

Sabah'ta yer alan habere göre, Komisyon, AYM ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin emsal kararlarını da gözetmek suretiyle müracaat konusunda gerekçeli olarak karar verecek.

ADLİ PARA CEZALARI ARTTI
Suçla daha etkin mücadele edilebilmesi ve caydırıcılığın sağlanması amacıyla bir günlük adli para cezasının alt sınırı 20 liradan 100 liraya, üst sınırı 100 liradan 500 liraya yükseltiliyor.

DEPREM BÖLGESİ DÜZENLEMESİ
Deprem bölgesinde sanayi altyapısının güçlendirilmesine yönelik destek ve uygulamaların süresi bir yıl daha uzatılacak.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CHP’yi ’dipten’ saran korku! Öndeyiz algılı ısmarlama anketlere bir de böyle bakın... İmamoğlu ve Yavaş endişeli, Kılıçdaroğlu kararlı
EMEKLİYE %50 ZAMLI BAYRAM İKRAMİYESİ | 3+3 bin TL hesaplarda olacak! Ödeme tarihleri belli oldu! Kim, ne kadar alacak?
Başkan Erdoğan’dan Antalya Şehir Hastanesi’nin resmi açılış töreninde önemli açıklamalar
TBMM’de kabul edilen 8’inci yargı paketinde neler var? Örgüt yandaşına af yok, devlete karşı suç işleyene hapis cezası var
Yıllık izin hesabına dikkat! EYT’liler nasıl izin kullanabilecek? Maaş kesintisi olur mu? İşte merak edilen soruların yanıtları...
Özgür Özel’den skandal! Bedelli askerlik yapanları hedef aldı... CHP ’bedelli’ Hüseyin Can Güner için Çankaya’da kimlerden oy isteyecek?
Fırtına’nın doğal lideri! Trabzonspor, Edin Visca’nın ateşleyici konuşmasını yayınladı soyunma odası inledi: Hepinize yazıklar olsun
CHP’li Aytuğ Atıcı, terör partisi DEM ve CHP ortaklığını itiraf etti: Açık açık herkesin gözü önünde ittifak yaptık
CHP’li Mansur Yavaş’tan yeni skandal! Cumhur İttifakı ABB Başkan Adayı Turgut Altınok’un pankartlarını gece yarısı söktürdü
Nükleer savaş riski | Rusya Devlet Başkanı Putin’in sağ kolu Aleksandr Dugin A Haber’e konuştu: 3. Dünya Savaşı’nın ilk aşamasındayız
Fenerbahçe Hatayspor’u yendi! Derbiyi beklemeye geçti
Başkan Erdoğan’dan AK Parti Antalya mitinginde önemli açıklamalar
CHP’li Özgür Özel’in ikiyüzlü Filistin siyaseti: Hamas’ı terör örgütü ilan etti Gazze’ye yardıma karşı çıktı | CHP’li belediyelerin katil İsrail ile kardeşlik protokolü
4 dakikada Ekrem İmamoğlu’nun 5 yılı! Arızalar, İhale kıyakları bitmeyen tatiller... İstanbul, yarı zamanlı yönetilecek bir şehir değildir
CHP’li Sezgin Tanrıkulu’ndan kamu görevlilerine tehdit: Devran dönerse niye böyle yaptık demesinler
SON DAKİKA