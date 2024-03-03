Son dakika: 81 ilde ÇEMBER - 13 operasyonu! İçişleri Bakanlığı duyurdu: 3.675 firari yakalandı

İşte Bakan Yerlikaya'nın o paylaşımı;

81 ilde 4 gündür devam eden ÇEMBER - 13 operasyonları kapsamında arama kaydı bulunan 3.675 firari yakalandı."Firari Suçlular için Çember Daralıyor" diyen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, resmi sosyal medya hesabı X üzerindenpaylaşımında bulundu.Yerlikaya, operasyonu yöneten valileri, kaymakamları, İl Jandarma Komutanlarını, İl Emniyet Müdürlerini, Sahil Güvenlik ve polis - jandarma ekiplerini tebrik etti.

Firari Suçlular için Çember Daralıyor❗️

8️⃣1️⃣ ilde son 4️⃣ gündür devam eden "Aranan Şahıslara Yönelik" düzenlenen "ÇEMBER-13" operasyonlarında arama kaydı bulunan 3️⃣.7️⃣6️⃣5️⃣ firari yakalandı❗

Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;

Firari suçluların sokaklarımızda gezmelerine asla izin vermeyeceğiz. Ailelerimizin huzurunu kaçırmalarına müsaade etmedik, etmeyeceğiz. Arananları bir bir yakalayıp adalete teslim etmeye kararlıyız❗️

Yakalanan şahısların kaç yıldır arandığı:

📌 0-5 yıldır aranmakta olan 3️⃣.7️⃣3️⃣0️⃣ şahıs,

📌 5-10 yıldır aranmakta olan 1️⃣7️⃣ şahıs,

📌 10 yıl ve üzeri aranmakta olan 1️⃣8️⃣ şahıs "ÇEMBER-13" operasyonlarıyla yakalandı❗️

Yakalanan şahısların hangi suçlardan arandığı:

📌 Hırsızlıktan 5️⃣8️⃣8️⃣ şahıs,

📌 Dolandırıcılıktan 2️⃣8️⃣2️⃣ şahıs,

📌 Yağmadan 1️⃣1️⃣9️⃣ şahıs,

📌 Adam Öldürmeden 3️⃣8️⃣ şahıs,

📌 Cinsel Suçlardan 8️⃣7️⃣ şahıs,

📌 Narkotik suçlarından 6️⃣7️⃣8️⃣ şahıs,

📌 Terörden 4️⃣0️⃣ şahıs,

📌 KOM (Kaçakçılık, Organize) 3️⃣9️⃣6️⃣ şahıs olmak üzere, diğer suçlardan yakalananlarla birlikte toplam 3️⃣.7️⃣6️⃣5️⃣ şahıs adalete teslim edildi.

❌ İl jandarma Komutanlıkları, İl Emniyet Müdürlükleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığımızca 81 il genelinde arama kaydı olanlara yönelik olarak gerçekleştirilen operasyonlarda bu şahıslar; yol aramalarında, ev ve iş yerleri baskınlarında, kimlik kontrollerinde yakalanıp adalete teslim edildi.

❌Operasyonları yöneten Valilerimizi, Kaymakamlarımızı, İl Jandarma Komutanlarımızı, İl Emniyet Müdürlerimizi, Sahil Güvenliğimizi ve operasyonlara katılan Polislerimizi, Jandarmalarımızı tebrik ediyorum. Milletimizin duası sizinle